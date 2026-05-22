Heathrow continua a crescere come hub globale più servito di oneworld

L’alleanza oneworld amplierà la sua presenza a Heathrow Airport a Londra, arrivando a contare 14 compagnie aeree membri con il lancio del nuovo servizio non-stop di Alaska Airlines per Seattle, previsto per venerdì 22 maggio 2026.

“Quest’estate, le oneworld airlines offriranno quasi 2.800 partenze settimanali che collegheranno direttamente London Heathrow a oltre 160 destinazioni in più di 60 paesi. Oltre a una vasta rete globale, i clienti oneworld possono usufruire di servizi di alta qualità a Heathrow Airport (LHR), tra cui 13 First and Business Class lounges offerte da British Airways, American Airlines, Cathay Pacific, Qantas e Qatar Airways nei Terminal 3, 4 e 5.

Londra è anche la destinazione principale per i viaggiatori internazionali che pianificano viaggi intorno al mondo: il 71% delle prenotazioni effettuate finora quest’anno su oneworld.com include la città come tappa di un itinerario con più scali. Lo scorso anno, circa 29 milioni di clienti oneworld hanno volato da, verso o attraverso l’aeroporto di London Heathrow, di cui quasi il 30% ha effettuato scali tra oneworld member airlines”, afferma oneworld.

Ole Orvér, CEO di oneworld, ha dichiarato: “Con i voli operati dal maggior numero di compagnie aeree oneworld e quasi 400 partenze giornaliere, l’aeroporto di London Heathrow è un pilastro della nostra rete globale, dove i nostri membri collaborano per offrire collegamenti fluidi a milioni di clienti ogni anno. È inoltre uno dei principali mercati mondiali per i viaggi d’affari, con oltre 160.000 posti in classe premium offerti settimanalmente dalle nostre compagnie aeree, e siamo lieti di dare il benvenuto ad Alaska Airlines con il suo primo volo da Heathrow a Seattle, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per i clienti oneworld”.

Brett Catlin, vice president of Loyalty, Partnerships and International at Alaska Airlines, ha affermato: “Con l’avvio del servizio per Londra, siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il valore dell’adesione a oneworld per i nostri passeggeri. Essendo uno dei più importanti snodi internazionali al mondo, Londra offre ai nostri passeggeri opzioni ancora più agevoli per proseguire il viaggio in Europa e oltre attraverso l’alleanza oneworld”.

Ross Baker, Heathrow’s Chief Customer Officer, ha dichiarato: “A Heathrow siamo orgogliosi di essere la porta d’accesso del Regno Unito al mondo e l’hub globale più servito dell’alleanza oneworld. La nostra solida partnership offre ai passeggeri maggiore scelta, collegamenti più agevoli e un viaggio più fluido in ogni fase. L’arrivo del nuovo servizio di Alaska Airlines per Seattle offre ancora più opzioni ai viaggiatori, sia che si tratti di visitare amici e parenti o di viaggiare per affari. Con milioni di clienti oneworld che scelgono Heathrow ogni anno, continuiamo a lavorare insieme per rendere ogni viaggio migliore”.

“A London Heathrow, le oneworld member airlines operano da:

Terminal 3 : Alaska Airlines (dal 22 maggio 2026), American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, Qantas, Royal Jordanian e SriLankan Airlines.

Terminal 4 : Malaysia Airlines, Qatar Airways, Oman Air, Royal Air Maroc.

Terminal 5 : British Airways e Iberia.

I next most-served hubs beneficiano della presenza di 11 oneworld members e includono gli aeroporti di Dallas/Fort Worth, Doha, Tokyo-Narita e New York JFK”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)