Etihad lancia una nuova rotta in Oman e una frequent flyer partnership con Bangkok Airways

Etihad inaugura i voli per Salalah

Etihad Airways ha celebrato oggi il volo inaugurale del suo nuovo servizio per Salalah, introducendo un collegamento diretto tra Abu Dhabi e la città costiera meridionale dell’Oman.

“La nuova rotta sarà operativa tutto l’anno, con un’inaugurazione iniziale di due voli settimanali il 21 maggio, che aumenterà a cinque voli settimanali dal 15 giugno.

L’introduzione dei voli per Salalah riflette l’impegno di Etihad nell’espansione della sua rete regionale, offrendo ai passeggeri un accesso agevole e costante a una delle destinazioni più ambite del Golfo. La nuova rotta per Salalah è la seconda destinazione di Etihad in Oman, e si aggiunge ai voli di lunga data per Muscat, che quest’anno celebra 20 anni di attività.

Con una durata di volo inferiore alle due ore, la nuova rotta offre una fuga estiva facile e rigenerante per i viaggiatori provenienti da Abu Dhabi e da tutta la rete globale in espansione di Etihad, collegando direttamente la capitale degli Emirati Arabi Uniti con il suggestivo paesaggio stagionale di Salalah“, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’avvio dei voli per Salalah segna un nuovo entusiasmante capitolo nell’impegno di Etihad a rafforzare la connettività con l’Oman. Da 20 anni, i nostri voli per Muscat svolgono un ruolo importante nel collegare comunità e culture, e questa nuova rotta si basa su questa solida tradizione. Salalah è una destinazione davvero unica, rinomata per i suoi paesaggi lussureggianti, le spiagge incontaminate e il ricco patrimonio culturale, soprattutto durante la stagione del Khareef, quando si trasforma in una delle mete di vacanza più affascinanti della penisola arabica. Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti un accesso più agevole a questa destinazione eccezionale, continuando al contempo a sostenere la crescita del turismo in tutta la nostra rete”.

“Il lancio supporta la strategia di Etihad di espandere la propria presenza regionale con rotte che stimolano il turismo e collegano i viaggiatori a destinazioni uniche in tutto il Medio Oriente. L’espansione fa parte dell’approccio graduale di Etihad alla crescita del network, con capacità aggiuntiva implementata in linea con la domanda nei mercati chiave. Il potenziamento degli orari rafforza i collegamenti tra Abu Dhabi e destinazioni in Europa, Asia e India, garantendo al contempo un accesso agevole all’Oman meridionale.

Il volo inaugurale per Salalah segna l’inizio dell’Etihad summer destinations network, con otto popolari mete di vacanza in Europa e Africa. La magnificenza di Cracovia (dall’11 giugno), le spiagge assolate di Palma di Maiorca (dal 12 giugno) e le spiagge di Zanzibar (dal 14 giugno), insieme alle mete stagionali più amate come Santorini, Mykonos, Malaga, Nizza e Al Alamein“, conclude Etihad.

Etihad Guest lancia una frequent flyer partnership con Bangkok Airways

Etihad Guest, il pluripremiato programma fedeltà di Etihad Airways ha lanciato una nuova partnership frequent flyer con il programma FlyerBonus di Bangkok Airways, consentendo ai membri di entrambi i programmi fedeltà di riscattare premi viaggiando sulle reti di entrambe le compagnie aeree.

“I membri Etihad Guest possono ora riscattare le proprie miglia per award travel nell’intero network di Bangkok Airways, incluse le popolari destinazioni turistiche in Thailandia e nel Sud-est asiatico come Samui, Luang Prabang e Siem Reap. Allo stesso modo, i membri FlyerBonus di Bangkok Airways possono riscattare i propri punti per esplorare la rete globale in espansione di Etihad, che comprende nuove destinazioni come Palma di Maiorca, Cracovia e Salalah, tramite il suo pluripremiato hub di Abu Dhabi.

Le miglia Etihad Guest accumulate possono essere riscattate per un’ampia gamma di rewards, tra cui voli, upgrade di cabina, hotel, vacanze e acquisti tramite l‘Etihad Guest Reward Shop, offrendo ai membri flessibilità e possibilità di scelta in ogni fase del loro viaggio”, afferma Etihad Airways.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “La partnership con Bangkok Airways accresce ulteriormente il valore del programma Etihad Guest, offrendo ai membri maggiori opportunità di riscattare le proprie miglia per ogni viaggio, ovunque scelgano di volare. La Thailandia è uno dei nostri mercati più importanti e richiesti e questa partnership offre ai nostri membri un accesso agevole ad alcune delle destinazioni più ambite della regione, consentendo loro di accumulare miglia Etihad Guest lungo il percorso. Siamo inoltre entusiasti di dare il benvenuto ai membri FlyerBonus a bordo di Etihad e di far loro scoprire la nostra inconfondibile ospitalità emiratina, accompagnandoli oltre i confini nazionali attraverso l’intera rete globale di Etihad”.

Ms. Amornrat Kongsawat, Vice President – Sales and Marketing of Bangkok Airways PCL, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Etihad Airways per migliorare ulteriormente il valore e i vantaggi del nostro programma FlyerBonus. Questa collaborazione riflette il nostro impegno nell’offrire esperienze di viaggio più significative e maggiori opportunità di riscatto punti in una rete veramente globale. Grazie all’ampia rete internazionale di Etihad Airways, i membri FlyerBonus possono ora usufruire di un accesso agevole a destinazioni in Europa, Medio Oriente e oltre, continuando a sperimentare l’inconfondibile boutique service di Bangkok Airways”.

“La nuova partnership arriva mentre Etihad continua ad espandere la sua presenza nel Sud-est asiatico. Nel 2025, Etihad ha inaugurato diverse nuove destinazioni nella regione, tra cui Krabi, Chiang Mai, Phnom Penh, Hanoi e Hong Kong, rafforzando ulteriormente i collegamenti da Abu Dhabi verso i principali mercati asiatici e creando maggiori opportunità per i membri Etihad Guest di riscattare miglia in una rete sempre più diversificata.

Etihad opera voli diretti da Abu Dhabi verso quattro popolari destinazioni turistiche in Thailandia: Bangkok, Phuket, Krabi e Chiang Mai. Bangkok rimane una delle destinazioni più gettonate di Etihad, con sei voli giornalieri attualmente operativi. A partire da ottobre, Etihad introdurrà il suo aereo di punta, l’A380, sui voli serali, aumentando significativamente la capacità in vista dell’alta stagione invernale e offrendo ai viaggiatori una maggiore scelta e collegamenti senza interruzioni tra il Sud-est asiatico, Abu Dhabi e altre destinazioni”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)