Valor Flight Academy accoglie un nuovo Tecnam P2008 MkII

Con un annuncio durante il prestigioso Stratus Aero Summit ’26, Tecnam informa che Valor Flight Academy, una nuova organizzazione di addestramento al volo di alta qualità nel sud-est del Michigan, ha ufficialmente avviato le sue attività presso l’aeroporto di Willow Run (KYIP) con l’introduzione del suo primo Tecnam P2008 MkII aircraft.

“Nella valutazione dei produttori e delle strategie di flotta a lungo termine, Valor Flight Academy cercava un partner in linea con la sua visione di una formazione di alta qualità. Tecnam è stata scelta per la sua solida reputazione nel settore, il design moderno dei suoi velivoli e la comprovata esperienza nel mercato globale della formazione al volo. Con un P2008 MkII già operativo grazie a una strategic leaseback partnership con Vector Flight Leasing, l’accademia intende acquisire altri due velivoli, portando la sua flotta iniziale di aeromobili Tecnam a tre. L’accademia utilizza questa piattaforma all’avanguardia come base per la sua prevista espansione della flotta a lungo termine, che prevede sia velivoli monomotore che bimotore Tecnam.

Il P2008 MkII, con la sua fusoliera in fibra di carbonio e le ali in metallo, offre una combinazione ideale di aerodinamica moderna, avionica avanzata e affidabilità, perfetta per le rigorose esigenze dell’addestramento al volo professionale”, afferma Tecnam.

“Valor Flight Academy è nata con una visione che va ben oltre il semplice insegnamento del volo”, ha dichiarato Sadeq Ahmed, CEO di Valor Flight Academy. “La nostra missione è formare aviatori disciplinati, attenti alla sicurezza e altamente professionali, pronti a soddisfare gli standard del settore aeronautico odierno. Dalla nostra filosofia di addestramento agli aeromobili che utilizziamo, ogni decisione che prendiamo è incentrata su professionalità, tutoraggio e successo a lungo termine degli studenti. Siamo orgogliosi di collaborare con Tecnam per continuare a costruire un’accademia progettata per formare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Valor Flight Academy nella famiglia Tecnam e di celebrare questo lancio allo Stratus Aero Summit”, ha aggiunto Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Sadeq e il suo team stanno costruendo esattamente il tipo di ambiente di addestramento moderno, incentrato sulla sicurezza e altamente strutturato in cui i nostri velivoli brillano davvero. Il P2008 MkII è la base perfetta per i loro ambiziosi piani di crescita, offrendo la tecnologia avanzata, l’efficienza e la sensazione di qualità che gli aviatori di nuova generazione richiedono. Non vediamo l’ora di supportare il continuo successo di Valor e la sua futura espansione nel settore dei velivoli bimotore nel sud-est del Michigan”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)