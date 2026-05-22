La Royal Thai Air Force ordina due Airbus C295 tactical transport aircraft

La Royal Thai Air Force ha ordinato due Airbus C295 in tactical transport configuration, rafforzando così le capacità di difesa della Thailandia.
“I due velivoli saranno operati dalla 46th Wing Division della Royal Thai Air Force dalla Phitsanulok air base.
La Thailandia dispone già di tre C295 operati dalla Royal Thai Army, impiegati dal 2016 in cargo and troop transport missions.
Gli aeromobili saranno assemblati presso le Airbus Defence and Space facilities di Siviglia, in Spagna, con la prima consegna prevista nella prima metà del 2029″, afferma Airbus.
“Il C295 in transport configuration è in grado di trasportare fino a 70 militari o 49 paracadutisti, decollare e atterrare su piste non preparate, effettuare aviolanci di materiali e truppe paracadutiste, oltre a svolgere missioni di evacuazione medica.
Airbus contribuisce inoltre allo sviluppo dell’industria della difesa thailandese attraverso una partnership con Thai Aviation Industries (TAI), a supporto delle attività di manutenzione della flotta C295 mediante strumenti avanzati di formazione”, prosegue Airbus.
“La Thailandia è uno dei sette Paesi dell’area Asia-Pacifico che operano il C295. Leader globale nel proprio segmento, il C295 detiene una quota di mercato dell’85%, con un totale di 333 ordini provenienti da 39 Paesi in quattro continenti. Ad oggi, la flotta mondiale di C295 ha accumulato oltre 750.000 ore di volo”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)