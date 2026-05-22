News Brevi – 22.05.2026

EMIRATES SKYWARDS LANCIA LA CAMPAGNA GLOBALE “SEASON OF REWARDS” PER I MEMBRI IN TUTTO IL MONDO – Emirates informa: “Emirates Skywards celebra i suoi membri nei prossimi mesi con il lancio di “Season of Rewards”, una campagna globale ricca di Skywards Miles and Tier Miles, maggiori risparmi Cash+Miles, offerte di partner reward flight e opportunità di accumulo accelerato con compagnie aeree, hotel, autonoleggio, pacchetti vacanza ed esperienze lifestyle dei partner. Dal 21 maggio al 31 agosto 2026, la “Season of Rewards” offre ai membri più modi per guadagnare e spendere Miglia in ogni fase del loro viaggio”. “Skywards Season of Rewards riflette il nostro costante impegno nel creare ancora più valore per i nostri membri in tutto il mondo. Che si tratti di una vacanza in famiglia, di uno scalo a Dubai, di un weekend fuori porta o semplicemente di massimizzare i premi accumulati durante i viaggi, questa iniziativa offre maggiori opportunità per guadagnare, risparmiare e scoprire il mondo con Emirates Skywards”, afferma il Dr. Nejib Ben Khedher, DSVP Emirates Skywards. “I membri possono raddoppiare i risparmi con le enhanced Cash+Miles rates su tutta la rete Emirates e flydubai prenotando voli ed extra (bagaglio in eccesso, accesso alle lounge e scelta del posto) tra il 21 maggio e il 31 agosto 2026. Con questa offerta a tempo limitato, 2.000 Miglia Skywards consentono di ottenere un risparmio di 30 USD anziché 15 USD. I membri Skywards ricevono anche vantaggi aggiuntivi per i viaggi fino al 31 agosto 2026. I membri guadagnano il 20% di bonus Tier Miles su ogni volo Emirates o flydubai, il che li aiuta a progredire più velocemente nei tiers. Con un numero ridotto di Tier Miles richieste durante questo periodo, è ancora più facile per i membri rinnovare o aggiornare il proprio status di iscrizione. I membri possono inoltre accumulare rewards con l’Emirates Skywards global partner network, con 50% bonus Miles. L’offerta è valida per i viaggi effettuati tra il 21 maggio e il 31 agosto 2026, con la possibilità di accumulare fino a 10.000 Miglia bonus per ciascun partner. I membri Skywards possono prenotare il loro prossimo reward flight e servizi extra con le Miglia, a partire da 4.500 Miglia anziché 9.000 Miglia, dal 21 maggio al 31 agosto 2026, su tutte le rotte, classi e tariffe”. “Recentemente premiato come Best Global Airline Loyalty Program, Emirates Skywards continua a offrire premi ed esperienze di viaggio impareggiabili a oltre 38 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma offre quattro livelli di appartenenza: Blue, Silver, Gold e Platinum, con i membri che accumulano e spendono Miglia presso compagnie aeree, hotel, negozi, partner lifestyle e leisure a livello globale. Le Miglia Skywards possono essere riscattate per biglietti aerei, upgrade, soggiorni in hotel, premi presso negozi e esperienze esclusive”, conclude Emirates.

AIRBUS A350F: LA PIU’ GRANDE MAIN DECK CARGO DOOR DEL MONDO – Airbus informa: “Con l’evoluzione dell’economia globale, la domanda di trasporto aereo merci ad alta capacità e più efficiente sta raggiungendo un punto di svolta cruciale. L’A350F è progettato per colmare una chiara lacuna del mercato: offrire elevate capacità di carico rispettando al contempo le rigorose normative ambientali future. Al centro di questa nuova capacità si trova la Main Deck Cargo Door (MDCD), un’impresa ingegneristica che ridefinisce le modalità di carico e trasporto delle merci. Grazie alle sue dimensioni imponenti, l’MDCD dell’A350F è una highly complex structural “working door”. Realizzato con compositi avanzati in fibra di carbonio, questo componente di grandi dimensioni è progettato per resistere alle estreme forze torsionali del volo, riducendo significativamente il peso complessivo dell’aeromobile. Nell’A350F, le dimensioni si traducono direttamente in efficienza operativa. Con una larghezza di 4,5 metri e un’apertura utile di 4,3 metri, questa è la più grande main-deck door nella commercial aviation industry. Queste dimensioni consentono l’ingresso senza interruzioni, in un’unica operazione, di articoli di dimensioni eccezionali come i motori turbofan. Inoltre, la posizione del portellone nella aft fuselage è una scelta progettuale strategica. Mantiene un baricentro sicuro e ottimale durante le operazioni di carico, poiché i primi pallet a entrare nell’aereo vengono spostati dalla parte posteriore verso la parte anteriore. Prodotta nello stabilimento Airbus di Illescas, Spagna, un centro di eccellenza riconosciuto per le superfici composite di grandi dimensioni, la cargo door dimostra i vantaggi strutturali derivanti dall’utilizzo di materiali compositi negli aeromobili. L’A350F è realizzato per oltre il 70% con materiali avanzati, il che rende il suo peso a vuoto circa 35 tonnellate inferiore rispetto ad altri large widebody freighters”. “La costruzione di questa struttura ha richiesto competenze tecniche avanzate. Un team di ingegneri transnazionale ha sviluppato soluzioni innovative per realizzare un’imponente struttura. Agisce come un elemento strutturale critico che deve assorbire le torsioni di volo e le variazioni di temperatura estreme che vanno da -45 °C a +55 °C. Abbandonando i tradizionali sistemi idraulici, il portellone è fissato da un innovativo 100% electrically operated sliding latch and locking system. Questo sistema di azionamento avanzato consente di aprire o chiudere completamente l’enorme portellone in un solo minuto, garantendo un funzionamento sicuro anche con venti fino a 40 nodi, migliorando l’affidabilità e riducendo la manutenzione. Il processo di assemblaggio di questo componente è suddiviso in cinque postazioni di lavoro altamente precise presso lo stabilimento di Illescas. Alimentato dai più recenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97, con un payload fino a 111 tonnellate e un’autonomia fino a 4.700 miglia nautiche (8.700 km), l’A350F offre una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 20% rispetto agli aerei cargo attualmente in servizio. Essendo l’unico cargo che soddisfa pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2 per il 2027, è pronto a supportare la transizione verso una supply chain globale più efficiente. Inoltre, l’aeromobile sarà in grado di operare con fino al 50% di SAF fin dall’entrata in servizio. Il mercato risponde positivamente a questo cargo di nuova generazione, con l’A350F che ha superato con successo il traguardo dei 100 ordini fermi in tutto il mondo”, conclude Airbus.

ROLAND-GARROS 2026: EMIRATES TORNA SUGLI ICONICI CAMPI IN TERRA BATTUTA – Emirates informa: “Emirates torna al Roland-Garros, offrendo un altro anno di ospitalità di livello mondiale e coinvolgenti esperienze “Fly Better”. Gli appassionati di tutto il mondo sono invitati a godersi due settimane di tennis eccezionale, in un torneo che unisce sport di alto livello a cultura e gastronomia francese, con l’inconfondibile stile Emirates. Emirates accoglierà ancora una volta i suoi ospiti nei due spazi di ospitalità esclusivi del Roland-Garros: l’Emirates Lounge nell’Hospitality Village e il Salon Philippe-Chatrier, che offrono viste eccezionali sull’azione e la rinomata ospitalità della compagnia aerea. Con un portfolio di sponsorizzazioni che vanta gli sport più amati, praticati e seguiti al mondo, tra cui tennis, rugby, calcio, basket, ciclismo, golf, ippica, cricket, vela e persino football australiano, Emirates si prepara ad accogliere alcuni dei più grandi atleti di tutti i tempi nell’Emirates Lounge per godersi il torneo. Scopri il gioco interattivo di Emirates nella Roland-Garros app per avere la possibilità di vincere premi. Pilota virtualmente un aereo Emirates sopra i luoghi simbolo e le meraviglie naturali australiane e conquista quanti più anelli bonus possibile. I migliori punteggi avranno la possibilità di vincere due biglietti per il Roland-Garros 2027. Inoltre, tieni d’occhio l’iconico Airbus A380 di Emirates con la livrea speciale che celebra tutti e quattro i tornei del Grande Slam, che apparirà sullo schermo ogni volta che apri la Roland-Garros app. Lo stesso aircraft design si può ammirare anche nei cieli di tutto il mondo, dando vita alla passione di Emirates per il tennis sia sullo schermo che in volo. Fino al 7 giugno, i passeggeri potranno immergersi nell’atmosfera del Roland-Garros a bordo dei voli Emirates tra Dubai e la Francia. In tutte le classi saranno disponibili menù speciali, con piatti di stagione e deliziosi dessert ispirati al tennis. I Roland-Garros headrest adorneranno ogni cabina, integrando lo spirito del torneo nell’esperienza di volo. Il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo Emirates, ice, trasmetterà il torneo in diretta in tutte le classi, su tutti i voli in tutto il mondo, permettendovi di seguire l’azione su Sport 24 ed Extra durante il volo”. “Questo sabato, Emirates parteciperà allo Yannick Noah Day al Roland-Garros, invitando i giovani atleti appassionati di tennis di Attrap’la Balle a un tour dietro le quinte dello stadio. Una volta iniziato il torneo, i giovani atleti di Attrap’la Balle parteciperanno al lancio della moneta del Trophée des Légendes, che segna l’inizio di ogni partita, incontreranno leggende del tennis e scatteranno foto con il personale di bordo di Emirates”, conclude Emirates.

DELTA CELEBRA LE SUE NUOVE EUROPEAN ROUTES – Delta informa: “Attraverso Boston, Seattle e New York, esperienze ispirate alle destinazioni, prelibatezze locali e ricordi commemorativi hanno trasformato le partenze inaugurali in momenti di viaggio memorabili, mentre Delta ha lanciato nuovi servizi per Madrid, Nizza, Roma, Barcellona, Sardegna e Porto, con Malta in lancio a giugno. Durante ogni inaugurazione, i team Delta hanno trovato modi ponderati per trasformare un volo in un ricordo. I clienti sono stati accolti a bordo con note speciali per commemorare l’occasione e invitati a scrivere cartoline ad amici e parenti prima della partenza. Su varie rotte del Mediterraneo e del mare, i clienti hanno ricevuto anche asciugamani personalizzati a tema destinazione, creati esclusivamente per i voli inaugurali. A Boston, i clienti in viaggio verso Madrid hanno partecipato a una celebrazione ispirata alla cultura spagnola, completa di elementi a tema calcistico, salumi, formaggi e rinfreschi ispirati alla sangria prima dell’imbarco. A bordo, i clienti hanno ricevuto tradizionali ventagli in stile spagnolo ed etichette commemorative per i bagagli che celebravano il volo inaugurale. Giorni dopo, i clienti in partenza per Nizza hanno goduto di un saluto ispirato alla Costa Azzurra con musica dal vivo, tocchi del mercato dei fiori e prelibatezze a tema della destinazione. A Seattle, i clienti che festeggiavano il nuovo servizio per Roma e Barcellona hanno goduto di attivazioni di gate ispirate alla destinazione. A New York-JFK, Delta ha ampliato la sua rete nel Mediterraneo con un nuovo servizio per la Sardegna e Porto. I clienti in partenza per la Sardegna sono stati accolti da decorazioni e bandiere a tema sardo, musica italiana, dolci regionali e un saluto speciale da parte dell’assistente di volo Delta Luca, originario della Sardegna, che aiuta i clienti a iniziare il loro viaggio con un legame personale con la destinazione. Per Porto, i clienti hanno apprezzato l’arredamento, la musica e piccoli spuntini di ispirazione portoghese prima dell’imbarco. Ad Olbia, un saluto con i water cannon ha accolto il volo inaugurale di Delta da New York, segnando il primo collegamento non-stop tra la Sardegna e l’aeroporto degli Stati Uniti (leggi anche qui). Anche l’assistente di volo Luca, che ha aiutato ad accogliere i clienti durante il viaggio inaugurale, ha avuto un posto di rilievo nella copertura dei media locali. A Porto, i team Delta si sono uniti ai leader aeroportuali e comunitari per il taglio del nastro, eventi celebrativi e interviste ai media mentre la compagnia aerea lanciava il servizio verso la sua seconda destinazione in Portogallo. Celebrazioni simili si sono svolte a Nizza, Roma, Barcellona e Madrid in occasione del lancio di nuove rotte e dell’ampliamento del servizio Delta in tutta Europa. Il 7 giugno, Delta lancerà un nuovo servizio diretto tra New York-JFK e Malta, aggiungendo un’altra destinazione mediterranea alla crescente rete europea della compagnia aerea e continuando un’estate di celebrazioni inaugurali su entrambe le sponde dell’Atlantico”

ANA E I LOS ANGELES DODGERS RAFFORZANO LA LORO PARTNERSHIP – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi una nuova serie di esclusivi ANA and Los Angeles Dodgers collectibles per i passeggeri di alcuni voli in partenza da Los Angeles. La promozione celebra i due titoli mondiali consecutivi vinti dai Dodgers e il legame di lunga data tra ANA e la città. Dal 22 maggio al 30 settembre 2026, tutti i passeggeri dei voli ANA da Los Angeles a Tokyo riceveranno una spilla commemorativa in edizione limitata. Durante il periodo promozionale saranno disponibili due design esclusivi, ciascuno caratterizzato dagli iconici loghi di ANA e dei Dodgers, insieme al “Back-to-Back World Champions” emblem e a una maglia da baseball ispirata al Giappone. Inoltre, dal 15 giugno al 30 settembre 2026, i passeggeri in Business Class riceveranno un casco dei Dodgers in miniatura. Questo speciale souvenir, che presenta anch’esso i loghi di ANA e “Back-To-Back World Champions”, è un ricordo prezioso che i passeggeri potranno portare a casa”. “Quest’anno, in occasione del 40° anniversario del nostro primo volo internazionale per Los Angeles, siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con i Los Angeles Dodgers, una squadra che incarna l’eccellenza e lo spirito vincente”, ha dichiarato Tomoji Ishii, Member of the Board, Executive Vice President, Chair of CX Strategy Committee, Sales & Marketing, Customer Experience at ANA. “Il baseball ha una straordinaria capacità di unire le culture e siamo onorati di offrire ai nostri passeggeri un ricordo speciale dello storico successo dei Dodgers da portare con sé in Giappone, celebrando così la ricca tradizione del baseball che lega le nostre due nazioni”. “La partnership va oltre l’esperienza di volo: il logo ANA è presente dietro la base di casa e sul muro esterno del campo dell’UNIQLO Field del Dodger Stadium. Il marchio ANA compare anche sullo sfondo durante alcune interviste con i media durante le partite e ANA è lo sponsor principale di alcuni gadget promozionali distribuiti allo stadio”, conclude ANA.

PRIMO VOLO DI SUCCESSO PER LA UNMANNED AIRBORNE EARLY WARNING SOLUTION – Saab informa: “Saab e General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hanno completato con successo il first flight della prima unmanned Airborne Early Warning (AEW) solution al mondo. Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie all’integrazione del sensore radar LoyalEye di Saab con il GA-ASI unmanned MQ-9B aircraft. La partnership, annunciata nel 2025, mira a potenziare le airborne early warning surveillance capabilities a supporto dei processi decisionali critici. Questo traguardo segna l’inizio di una fase di valutazione e test della durata di diversi mesi, che culminerà in una dimostrazione completa delle capacità operative entro la fine dell’anno. Saab è leader mondiale negli airborne early warning systems, nota per la sua manned AEW&C solution, GlobalEye. GA-ASI porta advanced unmanned aircraft systems e una vasta esperienza operativa. Insieme, le due aziende stanno sviluppando una unmanned AEW solution progettata per fornire una unmatched advanced air surveillance”. “LoyalEye sull’MQ-9B offre critical airborne sensing, supportando una maggiore persistenza e portata operativa. Come complemento ai velivoli con equipaggio, mira a migliorare la situational awareness e, in combinazione, a consentire una maggiore portata operativa e flessibilità”, ha affermato Carl Johan Bergholm, Head of Saab’s business area Surveillance. “L’AEW per l’MQ-9B offrirà un rilevamento aereo fondamentale”, ha dichiarato David R. Alexander, GA-ASI Presitent. “La disponibilità operativa di un medium-altitude, long-endurance UAS è la più elevata tra tutti i velivoli militari e, trattandosi di una piattaforma senza pilota, i suoi equipaggi non sono esposti a rischi”. “La joint AEW offering di Saab e GA-ASI supporterà un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’individuazione e l’allerta precoce, l’individuazione e il tracciamento a lungo raggio e il tracciamento simultaneo di bersagli multipli. Il sistema opererà sia beyond the line of sight che tramite connettività satellitare (SATCOM)”, conclude Saab.

AMERICAN INVESTE NEI FUTURI PROFESSIONISTI DELL’AVIAZIONE ATTRAVERSO LA PARTNERSHIP CON OBAP – American informa: “American Airlines ha accolto più di 100 professionisti dell’Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP) Ascension Program nel suo Robert L. Crandall Campus per uno sguardo dietro le quinte delle operazioni della compagnia e delle opportunità di carriera in tutto il settore. L’evento di sviluppo professionale, tenutosi per la prima volta al di fuori della conferenza annuale OBAP, ha presentato agli studenti i percorsi di carriera nel settore dell’aviazione e ha offerto uno sguardo su come American sta contribuendo a plasmare il futuro del settore. Nel corso della giornata, gli studenti si sono messi in contatto con i leader delle operazioni di volo, dell’ingegneria e altro ancora, hanno partecipato a tavole rotonde e hanno visitato l’Integrated Operations Center, dove hanno imparato come le decisioni in tempo reale supportano operazioni sicure ed efficienti”. “Questo momento è particolarmente significativo mentre celebriamo il nostro centenario e riflettiamo sul futuro del nostro settore”, ha affermato Cole Brown, Chief People Officer, American. “Vedere questa prossima generazione di leader nel nostro campus rafforza il motivo per cui investire nei talenti all’inizio della carriera e creare accesso alle opportunità sono così importanti mentre guardiamo avanti ai nostri prossimi 100 anni”.

DELTA SI PREPARA AL NORMANDY LEGACY FLIGHT 2026 – Delta informa: “Mentre milioni di viaggiatori prendono il volo in questo fine settimana del Memorial Day – l’inizio non ufficiale dell’estate – Delta si sta assicurando che il vero significato della vacanza non venga dimenticato. La compagnia aerea sta onorando l’eredità duratura degli uomini e delle donne attraverso il debutto del documentario Why We Dream, mentre sta anche facendo gli ultimi preparativi per il suo prossimo Normandy Legacy Flight, che partirà per la Normandia all’inizio di giugno con 29 veterani della Seconda Guerra Mondiale a bordo. Il 2 giugno, Delta trasporterà 29 veterani della Seconda Guerra Mondiale – tre dei quali compaiono in Why We Dream – in Francia con la quinta edizione del Normandy Legacy Flight in collaborazione con la Best Defense Foundation e Michelin. I veterani saranno accompagnati da operatori sanitari, alcuni dei quali sono dipendenti Delta e veterani stessi, nonché da studenti e partner Delta per una serie di eventi commemorativi e celebrazioni per l’82° anniversario del D-Day”.

LOCKHEED MARTIN AUMENTA LA PRODUZIONE PER THAAD E NGI – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha dato il via ai lavori per un nuovo Munitions Production Center in Troy, Alabama, a testimonianza del suo ultimo investimento volto ad ampliare la produzione per gli Stati Uniti e i suoi alleati. Il Building 47 aggiungerà 87.000 piedi quadrati di spazio produttivo, a supporto dei Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptors e delle future attività relative al Next Generation Interceptor (NGI). L’investimento di Lockheed Martin di oltre 9 miliardi di dollari entro il 2030 sta già producendo risultati tangibili per soddisfare la crescente domanda, incluso questo nuovo stabilimento, insieme ad altri oltre 20 negli Stati Uniti”. “Lockheed Martin è pronta a soddisfare l’urgente necessità di ampliare la capacità produttiva”, ha affermato il Lockheed Martin Chairman, President and CEO Jim Taiclet.

F-35: PRIMO TEST FLIGHT CON L’UK SPEAR 3 – F-35 informa: “All’inizio di quest’anno, l’F-35 Joint Program Office e l’United Kingdom Ministry of Defence hanno completato con successo il primo test flight di quattro Selective Precision Effects At Range Capability 3, o SPEAR 3, missiles a bordo di un fifth-generation F-35B Lightning II test aircraft. Il volo, condotto dalla F-35 Integrated Test Force presso la Naval Air Station Patuxent River, Maryland, rappresenta un’importante pietra miliare per l’integrazione del missile SPEAR 3, l’UK next-generation precision strike weapon. Specialisti di F-35 JPO, UK MoD and industry partners hanno collaborato per portare a termine la missione, caratterizzata da un forte spirito di cooperazione. Il team era composto da personale di U.S. Navy, Royal Navy and Royal Air Force, Lockheed Martin Aerospace, che si sono occupati del caricamento dei dispositivi per la registrazione dei dati ambientali, e da ingegneri di MBDA Inc., che hanno supervisionato l’esecuzione dei test e l’analisi dei dati. I dati raccolti sono stati analizzati e i membri del team di test si sono preparati per le future prove di integrazione dei sistemi di missione e di sgancio, le prossime tappe cruciali per l’integrazione di SPEAR 3 sull’F-35. Una volta completamente integrato, l’F-35B sarà in grado di trasportare fino a otto missili SPEAR 3” (Ufficio Stampa F-35 Joint Program Office).

LA FAA E IL TRASNPORTATION SEVRETARY LANCIANO IL NUOVO “MODERN SKIES” WEBSITE – La FAA informa: “In vista del weekend di punta del Memorial Day, il Transportation Secretary Sean P. Duffy e il FAA Administrator Bryan Bedford hanno lanciato un sito web innovativo che mette in evidenza gli oltre 10.000 air traffic control modernization projects in corso in tutto il Paese. I dati del sito verranno aggiornati mensilmente per garantire ai passeggeri un livello di trasparenza senza precedenti su come vengono spesi i loro soldi. Il sito web include un riepilogo dei progetti, una mappa interattiva, un motore di ricerca sull’impatto locale, un sistema di monitoraggio dei progressi”. “Uno dei motivi per cui i precedenti tentativi di modernizzazione del controllo del traffico aereo sono falliti è stata la mancanza di trasparenza. Stiamo adottando un approccio diverso, consentendo a ogni cittadino americano di assistere in prima persona”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Prevediamo 5,4 milioni di voli dal Memorial Day al fine settimana del Labor Day, di cui 54.000 solo oggi. Questa impennata della domanda sottolinea l’importanza del lavoro che stiamo svolgendo. In vista di un fine settimana di intenso traffico aereo, spero che ogni viaggiatore consulti il nostro sito web mentre lavoriamo per costruire l’air traffic control system più sicuro e tecnologicamente avanzato al mondo”. “La FAA sta intraprendendo la più significativa trasformazione dell’air traffic control system americano degli ultimi decenni e ci impegniamo a essere trasparenti e responsabili in ogni fase del processo”, ha dichiarato il FAA Administrator Bryan Bedford. “Il popolo americano merita una visione chiara di come questi investimenti vengono realizzati e dei progressi compiuti per modernizzare i nostri cieli. Ora, condividiamo queste informazioni direttamente con i passeggeri, proprio all’inizio dell’intensa stagione estiva dei viaggi”.