American Airlines: riprendono i collegamenti stagionali tra Venezia e Dallas Fort Worth

American Airlines ha ripreso ieri, venerdì 22 maggio, i collegamenti stagionali diretti tra l’Aeroporto di Venezia Marco Polo (VCE) e Dallas Fort Worth (DFW), il principale hub della compagnia negli Stati Uniti.

“Il servizio, operato con aeromobili Boeing 787-8, sarà disponibile con frequenza giornaliera per tutta la stagione estiva e si affianca al collegamento già attivo su Philadelphia (PHL), rafforzando ulteriormente l’offerta di American Airlines tra il Nord-Est Italia e il Nord America.

Dallas Fort Worth (DFW) rappresenta il più grande hub di American e consente ai passeggeri in partenza da Venezia di accedere a oltre 225 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Messico, Caraibi e America Latina.

Il ripristino del collegamento conferma il ruolo strategico di Venezia all’interno del network internazionale della compagnia e la crescente domanda di viaggi tra l’Italia nord-orientale e il mercato nordamericano. La ripresa dei voli estivi consolida, inoltre, una presenza ormai strutturata della compagnia sullo scalo veneziano”, afferma il comunicato.

“Siamo orgogliosi di riprendere il servizio stagionale tra Venezia e il nostro hub più grande, Dallas Fort Worth (DFW), offrendo ai nostri clienti in Italia ancora più opzioni di viaggio e connessioni verso il nostro network globale”, ha dichiarato José A. Freig, VP of International and Inflight Dining Operations di American Airlines. “Venezia continua a rappresentare per American una destinazione strategica e un mercato chiave nel nostro network, soprattutto durante l’estate, quando prevediamo di operare fino a 70 voli al giorno dall’Europa agli Stati Uniti”.

Operativo Venezia (VCE) – Dallas Fort Worth (DFW)

Dallas Fort Worth – Venezia – Partenza 17:40, arrivo 10:55 (+1).

Venezia – Dallas Fort Worth – Partenza 12:15, arrivo 16:50.

“L’estate del centenario di American Airlines si preannuncia destinata a entrare nei libri dei record, con la compagnia pronta ad accogliere più passeggeri che mai grazie al più ampio operativo estivo della sua storia.

Durante il periodo estivo di American, che va dal 21 maggio all’8 settembre, la compagnia prevede di accogliere 75 milioni di passeggeri su 750.000 voli, superando il precedente record stabilito nel 2019.

Per prepararsi ad accogliere un numero record di passeggeri, la compagnia ha effettuato interventi di manutenzione preventiva sulla flotta durante la bassa stagione, assicurando al contempo che le proprie infrastrutture siano pronte per le elevate temperature estive e rafforzando il personale nelle principali località. Inoltre, American ha introdotto importanti miglioramenti per aumentare l’affidabilità del proprio network, con risultati iniziali incoraggianti.

Con un’attenzione rinnovata nei confronti dei passeggeri, American ha introdotto diverse novità all’inizio della stagione estiva, tra cui:

– il miglioramento della gestione delle irregolarità operative, grazie a nuovi strumenti digitali che spiegano le cause di ritardi e cancellazioni e offrono opzioni self-service semplici, come la riprenotazione, il tracciamento dei bagagli e voucher digitali, accessibili direttamente nell’app American.

– l’espansione dell’integrazione dei wallet digitali, incluse – per la prima volta nel settore – le carte d’imbarco su Samsung Wallet, che consente ai passeggeri di ricevere aggiornamenti in tempo reale senza dover aprire l’app.

– l’introduzione del Wi-Fi gratuito, sponsorizzato da AT&T, per tutti i membri AAdvantage® sulla quasi totalità dei voli American.

I moderni aeromobili Boeing 787-8 della compagnia, configurati con 20 poltrone di Business Class, 28 di Premium Economy e 186 di Main Cabin, offrono ai passeggeri un’esperienza di alto livello che include interni all’avanguardia, Wi-Fi e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti gratuiti, fruibili da ciascuna poltrona”, prosegue il comunicato..

“A terra, le lounge Flagship® e Admirals Club® offrono un’esperienza di livello superiore ai clienti aventi accesso. Oltre 50 lounge in tutto il mondo propongono un’offerta self-service rinnovata, con ricche proposte culinarie e snack, cocktail e mocktail premium, confortevoli aree lounge e raffinate suite doccia in stile spa. Sia a bordo sia nelle lounge, American è orgogliosa di offrire le miscele di caffè Lavazza e lo Champagne Bollinger per arricchire l’esperienza di viaggio”, concludono American Airlines e Gruppo SAVE.

(Ufficio Stampa American Airlines – Gruppo SAVE – Photo Credits: American Airlines – Gruppo SAVE)