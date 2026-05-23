Jazeera Airways inaugura il collegamento diretto tra Kuwait City e Milano Bergamo

Jazeera Airways ha inaugurato venerdì 22 maggio 2026 il suo volo diretto tra il Kuwait e l’aeroporto di Milano Bergamo. Il nuovo collegamento sarà operativo tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con un aeromobile Airbus 320neo.

Per celebrare l’arrivo del primo volo dal Kuwait, l’aeroporto di Milano Bergamo ha ospitato una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Sua Eccellenza Nasser Alqahtani, Ambasciatore del Kuwait in Italia, Mohammed Khaled Al-Ajran, Console Generale dello Stato del Kuwait a Milano, Barathan Pasupathi, Amministratore Delegato di Jazeera Airways, Paul Carroll, Direttore Commerciale, e per SACBO il Vicepresidente Fabio Bombardieri, Amelia Corti direttore generale, Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviazione, Marketing e Comunicazione, e numerose altre personalità.

L’apertura della rotta tra Kuwait City e Milano Bergamo ha visto coinvolta attivamente ENAC nel quadro dello sviluppo di rapporti bilaterali, come sottolinea il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “L’inaugurazione del collegamento diretto tra Bergamo e il Kuwait rafforza l’asse strategico tra i due Paesi, unendo idealmente l’Europa e la Penisola Arabica. Questo traguardo è il risultato concreto di solide relazioni bilaterali coltivate negli ultimi anni dall’Italia e dall’Enac, che da oggi realizzano, anche tra Bergamo e Kuwait City, un vero e proprio ponte immateriale tra due civiltà, oltre che una leva per un ulteriore sviluppo economico. Ampliare i collegamenti significa alimentare il turismo, creare nuova occupazione e rendere il territorio un polo per gli investimenti. I dati del 2025, con 230 milioni di passeggeri nei nostri aeroporti, confermano la piena ripresa del comparto e il ruolo centrale del trasporto aereo come motore di competitività. L’aviazione civile torna a volare alto, guardando, con rinnovata fiducia e con nuovi network aerei, al futuro di una mobilità innovativa, sostenibile e inclusiva”.

Nasser Alqahtani, Ambasciatore del Kuwait in Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di partecipare all’inaugurazione della nuova rotta diretta di Jazeera Airways tra lo Stato del Kuwait e la città italiana di Bergamo. Questa occasione rappresenta un passo importante verso il rafforzamento degli eccellenti rapporti tra lo Stato del Kuwait e la Repubblica Italiana. L’avvio di questa rotta funge da ulteriore ponte di comunicazione tra i popoli kuwaitiano e italiano, nonché da opportunità per intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali nei settori economico, turistico e degli investimenti. Quest’anno ricorre anche il sessantaduesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi. Nel corso degli ultimi anni, queste relazioni hanno registrato notevoli progressi in diversi ambiti e entrambe le parti, Italia e Kuwait, auspicano di rafforzarle e ampliarle ulteriormente verso orizzonti più ampi. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento e apprezzamento alle autorità locali e alla direzione dell’aeroporto di Bergamo, nonché il mio grande apprezzamento per il ruolo svolto dalla direzione e dal team di Jazeera Airways e per la loro dedizione nell’espansione della nuova rete di collegamenti aerei tra il Kuwait e Bergamo”.

“Siamo orgogliosi di annoverare Kuwait City nel network delle destinazioni dell’aeroporto di Milan Bergamo”, ha dichiarato Amelia Corti, direttore generale SACBO. “Una nuova stella che si somma alla nostra costellazione, un collegamento che risponde alla strategia di ampliare la connettività con l’area del Golfo. L’apertura della rotta è frutto di un lungo lavoro di preparazione da parte del nostro team che ha trovato piena sinergia con la compagnia aerea condividendo un modello di business, fatto di concretezza, visione di lungo termine e decisioni rapide. Mi congratulo particolarmente con Jazeera Airways per come, in particolare nei due mesi che hanno preceduto il primo volo con Bergamo, ha inteso rispettare con grande determinazione i programmi prestabiliti. Per il successo della rotta è stato e sarà importante quanto condiviso con il mondo del turismo, a partire da Regione Lombardia e gli enti territoriali, allo scopo di promuovere tutto ciò che rende attrattive le aree comodamente raggiungibili dal nostro aeroporto. Lo sviluppo delle relazioni e delle collaborazioni potrà riguardare il mondo dell’economia, grazie ad un tessuto produttivo e industriale vasto e articolato, come quello degli studi, che vede l’Università di Bergamo sempre più internazionale”.

Nel corso della conferenza stampa, Barathan Pasupathi, CEO di Jazeera Airways, ha sottolineato: “Siamo entusiasti di iniziare le nostre operazioni nella splendida città di Milano Bergamo. Milano Bergamo rappresenta molto più del semplice lancio di una nuova destinazione per Jazeera Airways. Con questa nuova destinazione, non stiamo solo inaugurando voli per l’Italia, ma stiamo creando una porta d’accesso all’Europa. Milano Bergamo è il fondamento della nostra espansione in Europa e il primo passo per costruire una rete più ampia in tutto il continente. Dopo Bergamo, annunceremo altre interessanti destinazioni e non vediamo l’ora di progettare una rete incentrata su comodità, convenienza e connettività senza soluzione di continuità. Questo è solo l’inizio della nostra storia di crescita europea”.

“L’avvio dei tre voli settimanali per il Kuwait rappresenta una pietra miliare storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, il primo in Italia ad accogliere Jazeera Airways. L’apertura della nuova rotta, oltre ad ampliare ulteriormente la rete di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, preannuncia una significativa espansione turistica, culturale e commerciale su entrambe le rotte. Il valore del collegamento diretto con il Kuwait è ulteriormente accresciuto dalla rete internazionale di Jazeera Airways, che offre voli in coincidenza verso i Paesi del Golfo e delle aree limitrofe”, afferma SACBO.

“Jazeera Airways opera attualmente su oltre 34 destinazioni in Medio Oriente, Asia centrale e meridionale, Africa ed Europa, dopo un lungo periodo di chiusura dell’Aeroporto Internazionale del Kuwait a causa della crisi geopolitica. Con una moderna flotta di 23 aeromobili, la compagnia aerea trasporta oltre cinque milioni di passeggeri all’anno. Grazie al Terminal 5 (T5) dedicato presso l’Aeroporto Internazionale del Kuwait, Jazeera Airways offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio più fluida, efficiente e conveniente, con una maggiore connettività all’interno della sua rete in continua espansione. Per la prossima stagione estiva, Jazeera Airways amplierà la sua rete a 60 destinazioni, offrendo oltre 2 milioni di posti ai viaggiatori in arrivo e in partenza dal Kuwait“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa SACBO)