GE Aerospace implementa il 360 Foam Wash Cleaning System negli MRO shops

GE Aerospace ha annunciato l’implementazione della 360 Foam Wash jet engine cleaning technology nei Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) shops di tutto il mondo.

“Il foam wash è un’alternativa innovativa ai tradizionali metodi con water wash per la manutenzione dei motori. Iniettando una soluzione proprietaria appositamente formulata, il foam wash system contribuisce a rimuovere polvere e particelle di sporco dal motore, contribuendo ad abbassare le exhaust temperatures, a migliorare l’efficienza del compressore e a ripristinare le performance del motore.

I nuovi motori introdotti in un GE Aerospace or partner shop che utilizza il foam wash vengono ora puliti prima dell’ispezione. Questo sistema fornisce immagini di qualità superiore per la definizione degli overhaul workscopes, riduce al minimo i re-works e contribuisce a migliorare i turnaround times per i clienti”, afferma GE Aerospace.

“Collaboriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare tecnologie innovative per la manutenzione dei motori, al fine di garantire la continuità operativa della loro flotta”, ha dichiarato Nicole Jenkins, GE Aerospace Chief Maintenance, Repair and Overhaul Engineer. “L’estensione del 360 Foam Wash al nostro overhaul network rappresenta il passo successivo per migliorare la durata e la disponibilità dei motori per i nostri clienti”.

“Il foam wash è approvato per l’uso su diversi GE Aerospace engine programs, inclusi i modelli GE90, GEnx e CF34, ed è stato pienamente implementato dagli operatori per tutti i motori GEnx in Medio Oriente. Se utilizzato per l’on-wing engine maintenance, questo advanced cleaning system può migliorare time on wing and fuel efficiency.

Dall’inizio dei test nel 2017, GE Aerospace e i clienti di tutto il mondo hanno completato oltre 6.500 lavaggi su motori installati o in servizio. La maggior parte di questi lavaggi è stata effettuata da clienti, integrandoli nei propri aircraft maintenance processes. Ad oggi, oltre 10 compagnie aeree hanno ottenuto le licenze tecniche per il foam wash per i loro motori GE90, GEnx e CF34“, prosegue GE Aerospace.

“Il foam wash è una delle diverse tecnologie che GE Aerospace sta sviluppando per supportare al meglio la manutenzione dei motori dei clienti, ponendo la sicurezza al primo posto. Nel 2024, l’azienda ha annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di dollari nei suoi MRO shops nei successivi cinque anni. Inoltre, nel 2025, GE Aerospace ha annunciato l’implementazione di un nuovo AI enabled Blade Inspection tool per migliorare la precisione e la coerenza delle ispezioni dei motori”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)