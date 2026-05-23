Rolls-Royce: la three-shaft architecture permette al Trent 1000 XE di mantenere le performance nel tempo

Al centro del Trent 1000 XE c’è un principio di progettazione che definisce i motori Rolls-Royce da oltre 50 anni e ha accumulato più di 380 milioni di ore di servizio: la three-shaft architecture.

“Mentre la maggior parte del settore fa affidamento su un conventional two-shaft design, i nostri motori RB211 e Trent sono unici.

Questo approccio consente alle sezioni primarie del motore – low-pressure fan (LP), intermediate-pressure (IP) system, high-pressure (HP) core – di ruotare indipendentemente su tre alberi concentrici separati.

Il vantaggio di questo principio è semplice ma profondo: ciascun component group può girare alla propria optimal aerodynamic speed, anziché essere costretto a un compromesso meccanico. Il fan può girare più lentamente, mentre i compressori e le turbine possono girare molto più velocemente. Per il Trent 1000 XE, questa libertà è la chiave per ottenere performance superiori, maggiore durata e maggiore resilienza operativa”, afferma Rolls-Royce.

“Il vero valore di un motore è in definitiva determinato dalla sua capacità di mantenere le performance per oltre due decenni di impegnativo funzionamento globale. Tutti i jet engines subiscono un certo livello di degrado delle prestazioni nel tempo a causa delle enormi sollecitazioni termiche, della pressione e delle forze di rotazione. Ma l’architettura a tre alberi aiuta l’XE a resistere a questi impatti in modo più efficace.

Il design si traduce in alberi più corti e più rigidi rispetto alle loro controparti a due alberi e, soprattutto, in un HP shaft significativamente più corto. Con i cuscinetti posizionati più vicini tra loro, ci sono meno possibilità che gli alberi si flettano sotto carico. Questa integrità strutturale è fondamentale per mantenere il minimo gap, noto come “tip clearance”, tra le tips delle turbine blades e l’engine casing. In un motore meno rigido, gli alberi si flettono, provocando lo sfregamento delle pale contro il case, il che può usurare entrambi i componenti e consentire la fuoriuscita di gas caldo sulla parte superiore della pala. Questa perdita è una delle principali cause di degrado delle performance.

L’XE rigid three-shaft riduce al minimo questo effetto, preservando l’efficienza “as-built” del motore per molto più tempo. Il risultato è un mantenimento delle performance superiore. Studi industriali indipendenti hanno costantemente dimostrato che i three-shaft engines presentano un chiaro vantaggio in questo ambito. Per il Trent 1000 XE, ciò significa fino all’1% in più di fuel burn retention durante la sua vita operativa. Per una compagnia aerea, quella cifra apparentemente piccola si traduce in un vantaggio significativo e prevedibile sul costo del carburante, del valore di milioni di dollari per aereo per tutta la vita dell’asset”, prosegue Rolls-Royce.

“I vantaggi strutturali del design a tre alberi vanno oltre l’efficienza: sono un fattore chiave per la durata e l’affidabilità complessive del motore, riducendo il rischio di unscheduled maintenance e proteggendo al tempo stesso la disponibilità della flotta. Riducendo la distanza tra i cuscinetti, il motore subisce meno flessioni e vibrazioni, il che a sua volta riduce l’usura di migliaia di componenti critici.

La stabilità intrinseca del motore consente l’uso di una double-casing structure attorno all’engine core. L’inner casing sostiene i componenti statici del compressore, mentre l’outer casing sostiene i principali carichi strutturali del motore. Questo agisce come uno structural shield, proteggendo l’engine core dalle potenti forze e dalla flessione che si verificano durante il volo. Di conseguenza, i rotating components vengono mantenuti in un allineamento ottimale. Ciò riduce lo sfregamento delle pale e la perdita di efficienza, contribuendo a una maggiore durata dei componenti e a una maggiore resistenza a high-cycle operation.

Inoltre, la configurazione a tre alberi consente di distribuire in modo più uniforme il lavoro di azionamento dei compressori. Ciò significa che la high-pressure turbine può essere dotata di un unico stadio altamente efficiente. Una single-stage turbine richiede che venga deviata meno cooling air dall’engine core, il che migliora l’efficienza termica complessiva e contribuisce a una durata operativa più lunga e affidabile per i componenti più caldi del motore”, continua Rolls-Royce.

“La natura modulare dell’architettura del Trent 1000 XE offre due ulteriori vantaggi strategici: resilienza intrinseca e più semplice integrazione tecnologica.

Il design consente di posizionare il main fan a una distanza ottimale dall’engine core inlet. Questa separazione crea un percorso più libero per foreign objects, come detriti, ghiaccio o uccelli, che vengono deviati nel bypass duct, lontano dai delicati compressori e dalle turbine. Questa caratteristica migliora la resistenza del motore al foreign object damage (FOD), una causa comune di unscheduled maintenance, nonché incrementa la blade and vane aerodynamic efficiency.

Questa modularità rende inoltre il motore più facile da scalare e aggiornare. Con l’IP shaft che funge da unico tuning mechanism tra fan e core, gli LP, IP and HP systems possono essere dimensionati con maggiore precisione. Ciò consente di introdurre tecnologie nuove e avanzate in una sezione del motore senza richiedere una riprogettazione completa dell’intera architettura. Questa predisposizione al futuro garantisce che l’XE possa incorporare prontamente miglioramenti in termini di performance e durata man mano che vengono sviluppati, proteggendo l’investimento di una compagnia aerea a lungo termine.

L’architettura a tre alberi dell’XE consente al 787 di funzionare a una idle speed inferiore ed efficiente quando è a terra. Questa lower idle thrust offre due vantaggi tangibili durante il rullaggio:

– Consumo di carburante inferiore: la riduzione del consumo di carburante durante le operazioni a terra può sembrare insignificante per viaggio, ma su migliaia di voli all’anno si accumula in un significativo risparmio sui costi operativi.

– Ridotta usura dei freni: con una minore spinta in avanti da gestire durante le manovre in aeroporto, c’è meno domanda sul braking system dell’aereo. Ciò si traduce in minori costi di manutenzione e una maggiore durata dei freni.

Il Trent 1000 XE presenta un nuovo standard in termini di customer experience e valore nel corso della vita del Boeing 787. Le sue capacità sono in gran parte il risultato di una filosofia di design unica perfezionata nel corso di decenni. La three-shaft architecture non è semplicemente una distinzione tecnica, ma il fondamento della proposta di valore del ciclo di vita del motore”, prosegue Rolls-Royce.

“Consentendo a ciascuna parte del motore di funzionare alla massima efficienza, il design offre un migliore mantenimento delle performance, una maggiore durata e una maggiore resilienza operativa. Per i principali operatori mondiali del Boeing 787, ciò si traduce in un vantaggio commerciale e operativo, garantendo che il Trent 1000 XE offra performance prevedibili e valore duraturo per i decenni a venire”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)