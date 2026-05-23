News Brevi – 23.05.2026

ENAC CELEBRA IL “FIORENZA DAY” – L’Enac informa: “Oggi, 23 maggio, Enac celebra il “Fiorenza Day”, la prima Giornata nazionale dedicata alla promozione del volo al femminile, istituita dall’Associazione Donne dell’Aria (ADA) per onorare la memoria di Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea del nostro Paese. Enac, per rendere omaggio a questa figura pionieristica dell’aviazione italiana, già dal 2020 ha istituito il “Premio Fiorenza de Bernardi”, conferito ogni anno alle più giovani donne ad avere conseguito una licenza di volo, con l’obiettivo di valorizzare il talento femminile nel settore aeronautico e promuovere percorsi di eccellenza capaci di ispirare le nuove generazioni. Per l’Ente, il primo “Fiorenza Day” rappresenta un’ulteriore occasione per incoraggiare l’accesso delle donne al mondo del volo, promuovere pari opportunità nelle professioni dell’aviazione e nelle discipline STEM e contribuire alla crescita di un settore sempre più inclusivo e aperto ai talenti del futuro”.

IL PRESIDENTE ENAC APRE I LAVORI DELLA 2a GIORNATA DEL CONVEGNO ENAC-LUISS SULLE NUOVE SFIDE DEL COMPARTO – L’Enac informa: “Oggi, 23 maggio, giornata conclusiva del convegno “Le nuove sfide del sistema aeroportuale”, organizzato nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della LUISS School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà””. Ha aperto i lavori il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, Presidente dell’Osservatorio e Direttore del Master: “È importante poter discutere dell’attualità e dell’evoluzione del mondo del trasporto aereo all’interno di una cornice accademica autorevole come quella della Luiss. Con il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti abbiamo delineato una visione di sviluppo del sistema aeroportuale italiano che il legislatore sarà chiamato ad accompagnare, anche attraverso aggiornamenti normativi. Il trasporto aereo è riconosciuto quale elemento fondante della mobilità e dello sviluppo economico del Paese. In questo scenario, Enac continua a promuovere innovazione tecnologica, accessibilità e sostenibilità, anticipando le sfide della mobilità del futuro, dai droni ai nuovi modelli di trasporto, e lanciando progetti innovativi come ‘Pet on Board’, percorso rivoluzionario apprezzato a livello internazionale”. Focus della seconda giornata, la competitività del sistema aeroportuale, tema analizzato nei panel “La competitività dei servizi di assistenza a terra” e “Aeroporti e innovazione tecnologica: esperienze a confronto”. Questa seconda giornata di lavori ha ospitato contributi di autorevoli rappresentanti del settore aeroportuale nazionale. Per Enac sono intervenuti il Direttore Centrale Carmela Tripaldi e il Direttore Gabriele Squillaci.

IL PRESIDENTE ENAC CON IL PRESIDENTE IX COMMISSIONE ALLA CAMERA AL CONVEGNO ENAC-LUISS “LE NUOVE SFIDE DEL SISTEMA AEROPORTUALE” – L’Enac informa: ““Le nuove sfide del sistema aeroportuale” è il titolo dell’incontro organizzato, con il contributo di Enac, nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della LUISS School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, in programma presso il Campus Luiss, a Roma. L’iniziativa ha riunito rappresentanti di Istituzioni, mondo aeroportuale, industria e accademia per un confronto dedicato alle prospettive di sviluppo del settore, anche alla luce del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti”. Ad aprire i lavori della prima giornata, i saluti istituzionali del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, nel suo ruolo anche di Presidente dell’Osservatorio Catricalà e Direttore del Master Luiss: “L’Osservatorio rappresenta un autorevole punto di riferimento per il settore, al punto da poter aspirare all’istituzione di una cattedra sul trasporto aereo. Grazie alla ripartenza ‘rock’ post Covid, siamo passati in 5 anni da 0 a 230 milioni di passeggeri, facendo dell’Italia uno dei Paesi europei con la crescita più significativa. Il nuovo PNA costituisce l’orizzonte che accompagnerà lo sviluppo del settore fino al 2035, coniugando crescita, sostenibilità e valorizzazione della riserva infrastrutturale”. I saluti istituzionali del Dean Luiss School of Law Prof. Aristide Police: “Grazie al sostegno di Enac e degli aeroporti italiani, l’Osservatorio continua a promuovere attività di ricerca e formazione di elevato profilo, anche attraverso il Master dedicato al settore”. A seguire, la presentazione del PNA a cura del VDC Enac Costantino Pandolfi e la tavola rotonda coordinata dal Prof. Stefano Paleari, le cui conclusioni sono state affidate al Presidente IX Commissione Trasporti Montecitorio On. Salvatore Deidda: “Il comparto aereo merita attenzione dedicata, professionalità specifiche e una visione strategica capace di coniugare diritto alla mobilità, sviluppo infrastrutturale e crescita dei territori”. Nella sessione pomeridiana, panel dedicati a impatto industriale del PNA, sostenibilità e smart airport. Intervenuti, per Enac, anche il DC Claudio Eminente, il VDC Davide Drago e il Direttore Andrea Marotta.

UN CLIENTE RYANAIR VINCE 10.000 EURO CON UN GRATTA E VINCI – Ryanair informa: Ryanair ha celebrato il suo ultimo vincitore di un gratta e vinci a bordo: il diciottenne Faustino Vertice di Pompei, in Italia, che ha vinto ben 10.000 euro con un gratta e vinci Ryanair da 2 euro acquistato su un volo da Salonicco a Roma lo scorso dicembre. Il signor Vertice è l’ultimo di una lunga serie di vincitori dei gratta e vinci Ryanair sin dal lancio del programma nel 2009, incluso il fortunato vincitore dell’estrazione annuale “Win A Million” di Ryanair del 2026, che si è aggiudicato un premio in denaro di 500.000 euro la scorsa settimana. Questo fortunato vincitore ha acquistato il Gratta e Vinci Ryanair a sostegno di Naomi & Jacks, un’organizzazione benefica indipendente che fornisce assistenza specializzata a oltre 600 neonati, bambini e giovani adulti gravemente malati. Naomi & Jacks è solo una delle 13 organizzazioni benefiche in tutta Europa che beneficiano del programma Gratta e Vinci di Ryanair. I Gratta e Vinci Ryanair non solo supportano organizzazioni benefiche in tutta Europa, ma offrono anche ai passeggeri la possibilità di vincere una serie di premi, tra cui: premi in denaro fino a 10.000€; un’auto nuova; credito da spendere a bordo di Ryanair; la possibilità di partecipare all’estrazione annuale del primo premio “Win A Million””.

AIR CANADA RAGGIUNGE UN ACCORDO PRELIMINARE CON UNIFOR – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato di aver raggiunto un tentative collective agreement con Unifor, che rappresenta circa 6.000 contact centre, customer relations, concierge, airport in-terminal and customer journey management employees in Air Canada. L’accordo preliminare riconosce il contributo e la professionalità dei frontline airport and customer service agents di Air Canada, fornendo al contempo un quadro di riferimento per la crescita futura della compagnia aerea. I termini del nuovo accordo rimarranno riservati in attesa della ratifica da parte degli iscritti, prevista entro il prossimo mese, e dell’approvazione da parte dell’Air Canada Board of Directors”.

SAFRAN: L’ANNUAL GENERAL MEETING 2026 APPROVA IL DIVIDENDO DI €3,35 PER AZIONE – Safran informa: “Safran ha tenuto il suo Ordinary Annual General Meeting presso il Safran Campus, presieduto da Ross McInnes, Chairman of the Board of Directors. L’Assemblea ha rappresentato un’opportunità di informazione, scambio e discussione con gli azionisti. L’evento è stato trasmesso in diretta sulla pagina dedicata al General Meeting 2026 del sito web aziendale e il video è disponibile integralmente sulla stessa pagina. Al fine di agevolare la partecipazione a questo momento privilegiato di confronto con l’alta dirigenza aziendale, agli azionisti è stata data la possibilità di porre domande durante l’Assemblea o in anticipo per iscritto, in conformità con la normativa vigente. Safran ha inoltre predisposto un modulo dedicato per porre domande sulla pagina del General Meeting 2026 del proprio sito web, che è rimasto aperto fino all’apertura dell’Assemblea. Olivier Andriès, Chief Executive Officer, ha presentato i principali risultati del 2025 e le priorità per il 2026. Ha inoltre illustrato l’ambiziosa CSR strategy del Gruppo e i principali traguardi e successi raggiunti nel 2025 in questo ambito. Pascal Bantegnie, Chief Financial Officer, ha spiegato i risultati del Gruppo per il 2025, i ricavi del primo trimestre 2026 e le previsioni per l’intero anno 2026. Patrick Pélata, Director responsible for monitoring climate issues and Chairman of the Innovation, Technology & Climate Committee, ha quindi presentato gli impegni climatici del Gruppo. Olivier Andriès ha poi delineato i principali risultati e progressi del Gruppo nel 2025 in termini di decarbonizzazione dell’aviazione, dei Group sites and processes e della supply chain. Ross McInnes, Chairman of the Board of Directors, e Monique Cohen, Chair of the Appointments and Compensation Committee, hanno presentato argomenti relativi alla governance aziendale e alla remunerazione dei dirigenti. Tutte le delibere sottoposte al voto del General Meeting sono state approvate. In particolare, gli azionisti hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025 e l’importo del dividendo relativo all’esercizio 2025, pari a 3,35 euro per azione. Il dividendo sarà dichiarato il 26 maggio 2026 e pagato il 28 maggio 2026 (data di registrazione: 27 maggio 2026)”.