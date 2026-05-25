Aeronautica Militare: grande successo per l’Open Day all’Aeroporto di Cameri

Sabato 23 maggio 2026 l’Aeronautica Militare ha organizzato un Open Day all’Aeroporto di Cameri.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di apertura e condivisione, per conoscere meglio i valori di professionalità, impegno e servizio che quotidianamente guidano l’operato del personale dell’Aeronautica Militare, al servizio del Paese.

Il percorso storico comprendeva l’accesso all’area espositiva con il parco velivoli storici ed ad uno spazio museale arricchito con cimeli e reperti aeronautici cha hanno fatto la storia dell’Aeronautica Militare, nonché uno spazio dedicato ai prodotti editoriali della Forza Armata.

Nell’area operativa era presente l’esposizione statica dei principali velivoli della linea aerotattica dell’Aeronautica Militare. Tra i velivoli esposti un Tornado IDS con il relativo motore RB199 sezionato, un Eurofighter Typhoon affiancato dal propulsore EJ200 sezionato, un T-345A, un elicottero HH-101 del 9° Stormo, ed infine un ospite speciale e molto apprezzato: l’Eurofighter Typhoon del 36° Stormo in livrea Tiger Meet 2026, che si è appena concuso in Grecia.

La manifestazione comprendeva anche vari simulatori di volo, un’area dedicata agli aeromodelli, dimostrazioni e attività interattive.

Presente alla manifestazione il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

L’evento era associato alla raccolta fondi per l’iniziativa benefica “UN DONO DAL CIELO”, per l’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti di tre eccellenze pediatriche italiane: la Fondazione Buzzi di Milano, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Il Comando Aeroporto di Cameri, costituito in data 27 luglio 1999, fornisce supporto tecnico-logistico amministrativo a tutti gli Enti dell’Aeronautica Militare insistenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La missione del Reparto è quella di garantire la massima operatività dei sistemi d’arma di competenza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle migliori pratiche ingegneristiche. A tal fine attua una gestione agile dei processi organizzativi, orientata all’impiego responsabile, razionale e sostenibile delle risorse disponibili allo scopo di assicurare un’efficace attività di supporto alla capacità operativa della Forza Armata in sinergica integrazione con gli Stormi, gli Enti centrali, le Agenzie e la realtà industriale italiana e internazionale.

Il 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri rappresenta il principale polo ingegneristico-manutentivo e logistico dell’Aeronautica Militare per velivoli di elevate prestazioni, deputato alla gestione tecnico-logistica e manutentiva dei sistemi d’arma Tornado, Typhoon e Lightning II (F-35).

Il Reparto inoltre, assicura in modo continuativo il supporto operativo alla componente industriale (FACO) per l’attività di volo, essenziale al fine di consentire il completamento delle linee produttive del sistema d’arma F-35, ed effettua voli di collaudo per i velivoli Tornado ed Eurofighter che escono dalla linea manutentiva.

A tali attività si aggiunge il supporto che il Reparto normalmente fornisce in occasioni di attività di volo per esercitazioni A.M., interforze ed inter-agenzia, voli per campagna antincendio e per i voli in occasione delle visite istituzionali.

Sulla nostra Pagina Facebook l’Album fotografico completo dell’evento a questo link.

(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa Aeronautica Militare 1° R.M.V. – Photo Credits: Md80.it)