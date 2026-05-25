News Brevi – 25.05.2026

DECIMOMANNU: ELICOTTERO HH-139A DELL’AERONAUTICA MILITARE INTERVIENE PER UN INCENDIO A RIDOSSO DELLA BASE – Nel tardo pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139A dell’80° Centro SAR dell’Aeronautica Militare è intervenuto d’urgenza per contrastare un vasto incendio sviluppatosi a sud della base aerea di Decimomannu. Il rogo, spinto dal vento, ha raggiunto la recinzione perimetrale dell’aeroporto. L’intervento immediato dell’assetto aereo e del personale a terra ha permesso di circoscrivere l’incendio prima che potesse minacciare le infrastrutture della base. L’operazione rientra nelle attività d’istituto specificamente previste per la tutela del sedime militare e delle aree addestrative dei poligoni. L’attività di spegnimento ha richiesto un intenso sforzo operativo da parte dell’equipaggio in una zona caratterizzata dalla presenza di fumo e forti criticità. L’aeromobile impiegato, un elicottero HH-139A ha operato per oltre due ore, scaricando sulle fiamme circa 40.000 litri d’acqua in 55 lanci. Grazie alla sinergia tra l’equipaggio del SAR e le squadre antincendio di terra della base, l’incendio è stato completamente circoscritto e messo in sicurezza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ORA LIBERA DAI DEBITI: L’ULTIMO BOND DA 1,2 MILIARDI DI EURO È STATO RIMBORSATO OGGI – Ryanair informa: “Ryanair, oggi (25 maggio), ha rimborsato l’ultimo bond da 1,2 miliardi di euro, rendendo di fatto Ryanair Group libero da debiti in vista di un’estate di crescita impegnativa, caratterizzata da tariffe basse. È la prima volta dal suo ingresso in borsa nel 1997 che la compagnia aerea ha rimborsato l’intero debito, rimanendo con una flotta di 620 aeromobili B737 senza vincoli”. Il CFO di Ryanair Group, Neil Sorahan, ha dichiarato: “Oggi è un giorno storico per Ryanair, poiché il nostro Gruppo, dopo il rimborso dell’ultimo bond da 1,2 miliardi di euro, è ora di fatto privo di debiti. Il nostro solido bilancio è supportato da una flotta di 620 Boeing 737 senza vincoli, da rating solidi (BBB+) di Fitch Ratings e S&P e da una forte liquidità. Questa solidità finanziaria amplia ulteriormente il divario di costi tra Ryanair e i nostri concorrenti, molti dei quali sono esposti a costosi debiti (a lungo termine) e contratti di leasing di aeromobili, e consentirà a Ryanair di continuare a incrementare il traffico a tariffe molto più basse rispetto ai nostri concorrenti, offrendo ancora più valore ai consumatori in tutta Europa. Abbiamo emesso quest’ultimo bond da 1,2 miliardi di euro durante la crisi Covid e desideriamo ringraziare sinceramente i nostri bond holders per il loro forte supporto nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di (in modo opportuno) tornare sui bond markets in futuro, quando aumenteremo il traffico passeggeri a 300 milioni all’anno entro il FY34 e raggiungeremo un massimo di 50 Boeing MAX-10 deliveries annuali a partire dal 2029″.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A ROMA CON C-130J – Si è concluso nel pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di appena due anni che, a causa di una grave patologia, necessitava di un trasferimento immediato dall’Ospedale Civile di Sassari al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. La missione aerea salvavita è stata effettuata da un equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, che ha impiegato un velivolo C-130J. Questo particolare assetto dell’Aeronautica Militare permette l’imbarco diretto di una vettura sanitaria all’interno della stiva, un’esigenza tecnica fondamentale per garantire la continuità delle cure mediche e la massima tempestività nel trasferimento della piccola paziente. Il volo d’urgenza è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari, che ha riscontrato l’imminente pericolo di vita della bambina. Il trasporto, così come accade per questo genere di attività di pubblica utilità, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Il C-130J è decollato dalla base di Pisa ed ha raggiunto l’aeroporto di Alghero. Presso lo scalo sardo sono state eseguite le operazioni di imbarco dell’ambulanza, all’interno della quale la bambina ha viaggiato costantemente assistita da un’equipe medica specialistica e dai propri familiari. Successivamente, il velivolo è atterrato presso l’aeroporto di Roma Ciampino, da dove il mezzo di soccorso ha proseguito la corsa verso l’ospedale della Capitale. Conclusa la missione di soccorso, il C-130J ha fatto rientro alla base toscana per riprendere il normale servizio di prontezza operativa. Il rapido intervento è reso possibile dallo stato di costante prontezza operativa e dalla flessibilità d’impiego dei Reparti volo dell’Aeronautica Militare, i cui equipaggi sono pronti a decollare 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a salvaguardia della collettività. Il servizio, che copre l’intero territorio nazionale comprese le isole, viene assicurato tempestivamente quando la rapidità del trasferimento si rivela il fattore cruciale per salvare una vita umana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: DUE VOLI SALVAVITA PER DUE NEONATE – Si è conclusa nei giorni scorsi una duplice operazione di soccorso aereo condotta dall’Aeronautica Militare per salvare due neonate di appena un giorno di vita, entrambe necessitanti di cure specialistiche urgenti. Il primo intervento ha riguardato una bambina ricoverata presso l’Ospedale “Dulbecco” di Catanzaro. A causa delle critiche condizioni di salute, si è reso necessario il trasferimento immediato presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Un velivolo Gulfstream 650 del 31° Stormo è decollato dall’aeroporto di Lamezia alle ore 13:30 locali (11:30Z), atterrando a Ciampino dopo circa un’ora di volo. Quasi in contemporanea, un secondo assetto del 31° Stormo è intervenuto in Sardegna per soccorrere un’altra neonata in imminente pericolo di vita, proveniente dall’Ospedale di Cagliari. Il velivolo è decollato dallo scalo sardo alle ore 13:00 locali (11:00Z) con destinazione Milano Linate, per permettere il successivo ricovero della piccola presso l’Ospedale Pediatrico “San Donato”. In entrambi i casi, le neonate hanno viaggiato protette da apposite culle termiche e sono state costantemente assistite da equipe mediche composte da due specialisti. Nel volo proveniente da Cagliari, la piccola è stata accompagnata anche dal padre. Le procedure di attivazione dei voli sono state coordinate dalle Prefetture di Catanzaro e Cagliari, in stretto contatto con la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. Questi interventi sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo preposto alla gestione e al coordinamento della flotta dei velivoli di Stato per le attività di pubblica utilità. Le missioni si sono svolte tempestivamente grazie al servizio costante di prontezza operativa degli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, il trasporto sanitario d’urgenza di cittadini in situazioni di grave pericolo. Grazie alla rapidità d’impiego dei propri assetti, la Forza Armata garantisce una risposta immediata ed efficace al servizio del Paese e delle sue strutture sanitarie, riducendo al minimo i tempi di percorrenza verso i poli d’eccellenza medica nazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL COMANDANTE DEL COVI INCONTRA I FUTURI UFFICIALI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Il Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, ha incontrato, lo scorso 19 maggio, gli allievi, gli Ufficiali frequentatori e il personale dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nell’ambito di una giornata di approfondimento dedicata all’esperienza operativa, alla leadership nei contesti complessi e al valore umano del servizio militare. Alla tavola rotonda ha preso parte anche Padre Mariano Asunis, da anni vicino al personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Il confronto ha offerto ai frequentatori dell’Accademia una riflessione diretta sul passaggio dalla formazione alla realtà delle operazioni e al rapporto tra comando, responsabilità e fiducia. Nel corso del dialogo, il Generale Iannucci ha richiamato il ruolo del COVI quale elemento di sintesi operativa dello Strumento militare nazionale, soffermandosi sulle esperienze che formano un Comandante, sulle Lesson Identified dei conflitti contemporanei e sul processo attraverso il quale la Difesa traduce quanto appreso nei teatri operativi in adattamenti dottrinali, addestrativi e capacitivi. La tavola rotonda ha permesso di affrontare anche l’evoluzione degli scenari operativi e il modo in cui la Difesa italiana si sta adattando a un contesto caratterizzato da minacce convenzionali, ibride e multidominio. Particolare attenzione è stata dedicata alla realtà vissuta dal personale schierato nelle missioni internazionali e alla rilevanza del fronte Sud, con riferimento al Sahel quale area di interesse strategico per la sicurezza europea e nazionale. Padre Mariano Asunis ha offerto una riflessione sulla dimensione umana del servizio, maturata attraverso anni di vicinanza ai militari italiani impiegati all’estero. Il suo intervento ha richiamato il valore della memoria, dell’esempio e della responsabilità del comando, con particolare attenzione all’“uomo” dietro l’uniforme, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. La seconda parte dell’attività è stata dedicata alle domande dei frequentatori, offrendo ai futuri Ufficiali dell’Aeronautica Militare l’opportunità di confrontarsi con esperienze diverse ma complementari: da un lato la visione operativa del Comandante del COVI, dall’altro la testimonianza di chi ha condiviso con il personale militare momenti complessi nei teatri di crisi. Alla giornata ha preso parte anche il Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3a regione Aerea e Presidio Militare di Bari, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. Il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, ha ringraziato gli ospiti per il contributo offerto alla formazione dei frequentatori, sottolineando l’importanza di avvicinare i giovani Ufficiali alla realtà operativa contemporanea e alla dimensione interforze dello Strumento militare nazionale. La visita del Comandante del COVI e di Padre Asunis conferma il legame tra formazione ed esperienza operativa: un collegamento tra le aule in cui si preparano i futuri Ufficiali e gli scenari nei quali la Difesa italiana opera ogni giorno, in Italia e all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE INVISITA AL CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH – Mercoledì 20 maggio, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, accompagnato dal Capo dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore, Generale di Brigata Aerea Giacomo Lacaita e dal Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, 1° Luogotenente Roberto Carpentieri, ha visitato il Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.). Ad accogliere la delegazione, il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole A.M./3^ R.A., e il Colonnello Marco Attanasio, Comandante del Cen.For.Av.En., che nell’ambito delle visite alle due sedi di Porto Potenza Picena (MC) e Loreto (AN), alla presenza di tutti i capi articolazione, ha illustrato al Generale Conserva un punto di situazione sulle attività di formazione linguistica in corso a favore di frequentatori italiani e stranieri, sia specialistica sia certificativa dell’inglese aeronautico, nonché sui principali progetti in itinere in ambito formativo, infrastrutturale e ordinativo. Durante la visita, il Capo di Stato Maggiore ha incontrato tutto il personale militare e civile in servizio nelle due sedi, nonché i rappresentanti della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Base (RSU) e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Nel suo intervento, il Generale Conserva ha definito il Cen.For.Av.En. una struttura strategica, apprezzandone il ruolo nella formazione linguistica a 360 gradi – incluse le lingue rare – a beneficio degli Istituti di Formazione di tutte le Forze Armate. “In contesti come questo”, ha sottolineato il Capo di SMA, “si coglie in modo immediato l’importanza di investire sul capitale umano, un impegno che l’Aeronautica Militare porta avanti e vuole portare avanti in modo sempre più forte, valorizzando sia le potenzialità dei giovani sia il patrimonio di esperienza del personale con maggiore anzianità”. Seguendo la consuetudine delle visite ai Reparti, il Generale Conserva ha voluto dare spazio al dialogo diretto con il personale, raccogliendo istanze e domande. Nel ringraziare tutti i presenti, ha sottolineato come l’Aeronautica Militare si identifichi con le donne e gli uomini che ne portano avanti la missione ogni giorno. La visita si è conclusa con una foto ricordo collettiva sul Piazzale 104 e con un sopralluogo a Villa Bonci, storico edificio già sede dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori (ONFA) fino agli anni Ottanta, oggetto di un progetto di restauro e ristrutturazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES PARTECIPA ALLO YANNICK NOAH DAY LA ROLAND-GARROS – Emirates informa: “Emirates ha partecipato al Yannick Noah Day al Roland-Garros, accogliendo un gruppo di giovani atleti appassionati di tennis provenienti da Attrap’la Balle per un’esperienza dietro le quinte dell’iconico torneo. I giovani partecipanti hanno visitato la struttura, esplorato i campi annessi e visitato la suite di ospitalità di livello mondiale di Emirates, il Salon 310 sul campo Philippe-Chatrier, godendo inoltre di un accesso privilegiato alle sessioni di allenamento dei giocatori sui campi principali e agli spettacoli in campo. La stella del tennis francese Jo-Wilfried Tsonga ha partecipato all’evento per incontrare i giovani fan, scattare foto e condividere l’esperienza, apportando ulteriore ispirazione e visibilità all’iniziativa. In qualità di partner presentatore del Trophée des Légendes, Emirates continuerà il suo impegno per tutta la durata del torneo, invitando i giovani atleti di Attrap’la Balle a partecipare al lancio della moneta per ogni partita, che segna l’inizio ufficiale del gioco. L’iniziativa offre inoltre ai giovani partecipanti l’opportunità di incontrare leggende del tennis e interagire con l’equipaggio di cabina di Emirates, rafforzando ulteriormente l’impegno della compagnia aerea nel creare esperienze significative e memorabili che vanno oltre il gioco. Ciascuno dei giovani atleti partecipanti riceverà anche un pezzo di storia di Emirates: uno zaino “Aircrafted by Emirates”, realizzato a mano con materiali riciclati provenienti dal programma di ammodernamento della compagnia aerea”. “Attraverso queste iniziative, Emirates rafforza il suo impegno a connettere le comunità attraverso lo sport, utilizzando il tennis come piattaforma per l’inclusione sociale e lo sviluppo dei giovani. Le partnership della compagnia aerea con le fondazioni tennistiche si estendono ben oltre il Roland-Garros. Negli Stati Uniti, Emirates ha stanziato 2,5 milioni di dollari in cinque anni per contribuire alla trasformazione dei campi da tennis comunitari e sostenere i programmi di educazione giovanile. Nel Regno Unito, Emirates, in collaborazione con Wimbledon, ha donato 7 milioni di sterline a sostegno del Championing Nature programme, promuovendo un cambiamento duraturo attraverso un coinvolgimento positivo della comunità e un legame più forte con la natura. In Australia, infine, Emirates collabora strettamente con l’Australian Tennis Foundation per contribuire a creare un futuro migliore per i bambini svantaggiati attraverso iniziative basate sul tennis”, conclude Emirates.

WARNER BROS. WORLD™ IAS ISLAND, ABU DHANI ED ETIHAD AIRWAYS SORPREMDONO LE FAMIGLIE ALLO ZAYED INTERNATIONAL AIRPORT – Etihad informa: “Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, ha unito le forze con Etihad Airways per sorprendere le famiglie e i bambini in viaggio allo Zayed International Airport con un’emozionante esperienza, in vista dell’intensa stagione dei viaggi per l’Eid al-Adha e l’estate. Nell’ambito di questa speciale collaborazione, gli amati personaggi della Warner Bros., tra cui Tom e Jerry, Scooby-Doo e Tweety, hanno fatto un’apparizione a sorpresa in tutto l’aeroporto, regalando momenti indimenticabili ai passeggeri in partenza per le vacanze e la pausa estiva. Famiglie e bambini sono stati accolti con emozionanti incontri, opportunità fotografiche e omaggi speciali offerti da Warner Bros. World Abu Dhabi ed Etihad Airways, aggiungendo un tocco di gioia ed entusiasmo al loro viaggio in aeroporto. Questo evento riflette l’impegno condiviso di Warner Bros. World Abu Dhabi ed Etihad Airways nel creare esperienze eccezionali per le famiglie, che vadano oltre il tradizionale intrattenimento e viaggio, regalando momenti di felicità fin dall’inizio del percorso del passeggero. La collaborazione arriva inoltre mentre Etihad Airways si prepara per l’alta stagione di Eid al-Adha e per il periodo estivo, rafforzando il suo impegno nel migliorare l’esperienza dei passeggeri e creare viaggi memorabili per le famiglie che transitano per Abu Dhabi. Warner Bros. World Abu Dhabi continua a offrire ai suoi ospiti esperienze di intrattenimento coinvolgenti per tutta la famiglia, ispirate ad alcuni dei personaggi e delle storie più iconici del mondo, consolidando al contempo la posizione di Abu Dhabi come destinazione leader a livello globale per il tempo libero e l’intrattenimento”.

AIR CANADA FOUNDATION PUBBLICA IL 2025 IMPACT REPORT – Air Canada informa: “La Air Canada Foundation ha pubblicato oggi il suo 2025 Impact Report, che illustra il significativo impatto positivo generato nelle comunità di tutto il Canada attraverso le sue partnership benefiche, le iniziative di raccolta fondi e il coinvolgimento dei dipendenti di Air Canada a livello nazionale. Attraverso i suoi programmi e le collaborazioni con enti di beneficenza registrati in Canada, la Fondazione continua a impegnarsi per migliorare la salute e il benessere di bambini e giovani. Il suo lavoro si basa su tre pilastri fondamentali: Salute, a sostegno degli ospedali pediatrici e delle organizzazioni comunitarie per migliorare i risultati in termini di salute; Protezione, per affrontare le difficoltà socio-economiche e gli effetti dei traumi, affinché i bambini possano vivere un’infanzia sana; Sogni, per promuovere la speranza e la resilienza nei bambini gravemente malati, indigenti o vulnerabili”. “Nel 2025, la Air Canada Foundation ha continuato a rafforzare il suo impatto a favore di bambini e famiglie in tutto il Paese, un risultato di cui noi di Air Canada siamo profondamente orgogliosi”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Un sentito ringraziamento ai nostri partner, ai generosi donatori, ai dipendenti e ai pensionati di Air Canada che svolgono un ruolo essenziale nell’aiutarci a fornire un supporto concreto dove è più necessario”. “Il nostro 2025 impact report riflette ciò che diventa possibile quando compassione e collaborazione si uniscono”, ha affermato Louise-Hélène Sénécal, Chair, Air Canada Foundation. “In tutto il Paese, siamo orgogliosi di sostenere bambini e ragazzi nell’accesso a cure mediche essenziali, nel sentirsi al sicuro e supportati e nel vivere momenti che aprono nuove possibilità”.