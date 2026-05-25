TAP Air Portugal celebra i migliori partner commerciali ai TAP Awards 2026

TAP Air Portugal ha premiato i suoi migliori partner commerciali in occasione dell’edizione 2026 dei TAP Awards.

“La cerimonia, ospitata presso il Terminal Crociere del Porto di Leixões, ha riunito rappresentanti del settore travel e turismo provenienti dal Portogallo e dai principali mercati internazionali. Per l’Italia il riconoscimento nella categoria Top Seller è stato assegnato a WTG – Welcome Travel Group mentre Aci Blue Team è stata premiata nella categoria Top Growth Business Class.

L’evento ha ribadito il ruolo strategico degli agenti di viaggio nei risultati commerciali della compagnia aerea e ha visto la partecipazione del Segretario di Stato alle Infrastrutture, Hugo Espírito Santo.

La cerimonia dei TAP Awards è stata accompagnata dall’esibizione del chitarrista e compositore Pedro Jóia e da coinvolgenti performance di danza”, afferma TAP Air Portugal.

“I TAP Awards rappresentano un riconoscimento a tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a portare sempre più passeggeri a bordo dei voli TAP e a promuovere il Portogallo come destinazione d’eccellenza”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO della compagnia aerea.

“I premi celebrano ogni anno i partner che si distinguono per risultati di vendita, crescita della Business Class, e contributo allo sviluppo del settore nei rispettivi mercati, riconoscendo il ruolo chiave che svolgono nella competitività e nella crescita sostenibile di TAP“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)