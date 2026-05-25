Saudia diventa il primo operatore in Medio Oriente e Africa dell’Airbus A321XLR

Saudia ha ricevuto in consegna il suo primo Airbus A321XLR, segnando un importante traguardo come prima compagnia aerea in Medio Oriente e Africa a operare il più recente extra-long-range single-aisle aircraft di Airbus.

“L’aeromobile, equipaggiato con motori CFM International LEAP-1A, è il primo dei 15 A321XLR ordinati dalla compagnia aerea. Questa consegna rappresenta un elemento fondamentale del programma di modernizzazione della flotta di Saudia, a diretto supporto dell’espansione del suo network internazionale, in linea con la Saudi Vision 2030. Aumentando la connettività e la capacità, l’A321XLR contribuirà all’obiettivo del Regno di attrarre oltre 150 milioni di visitatori all’anno entro la fine del decennio.

Questa consegna rafforza la partnership tra Airbus e Saudia, che dura da oltre 40 anni, iniziata con la consegna del primo A300 alla compagnia aerea nel 1984. Oggi, gli aeromobili Airbus rimangono fondamentali per le operazioni di Saudia, che sta ampliando la propria flotta e la rete di collegamenti”, afferma Airbus.

“Saudia serve attualmente oltre 100 destinazioni in quattro continenti e l’A321XLR supporta l’ulteriore espansione in nuovi mercati internazionali. Con un’autonomia fino a 4.700 miglia nautiche, l’A321XLR consente a Saudia di ampliare le proprie destinazioni internazionali con un aeromobile a corridoio singolo. Queste rotte sarebbero state tradizionalmente servite da aeromobili widebody di maggiori dimensioni, pur mantenendo un’esperienza di volo premium.

L’aeromobile presenta una highly premium, low-density configuration con 24 sedili in Business Class completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio, oltre a 120 comodi sedili in Economy Class. L’aeromobile è dotato della Airspace cabin di Airbus, che offre una widebody experience su un single-aisle jet. Tra le caratteristiche principali figurano cappelliere extra-large, sistemi di illuminazione avanzati e una delle cabine più silenziose della sua categoria”, prosegue Airbus.

“L’A321XLR è l’ultima evoluzione della A320neo Family, progettata per soddisfare la domanda globale per una maggiore autonomia e flessibilità operativa. Offre una riduzione del 30% del consumo di carburante per posto rispetto agli aeromobili di precedente generazione, riducendo le emissioni di CO2 e l’impatto acustico. Oggi tutti gli aeromobili Airbus sono in grado di operare con il 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo di raggiungere 100% SAF entro il 2030, supportando direttamente gli obiettivi di sostenibilità del settore aeronautico.

Ad oggi, la A320 Family ha ottenuto oltre 19.900 ordini da più di 300 clienti in tutto il mondo, consolidando la sua posizione di commercial aircraft programme di maggior successo al mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)