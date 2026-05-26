Enac Servizi lancia “Una giornata in aeroporto” per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’aviazione civile

Promuovere la cultura aeronautica, avvicinare i giovani alle opportunità professionali del settore aeroportuale e favorire una maggiore conoscenza del mondo del volo. Con queste finalità nasce “Una giornata in aeroporto”, il nuovo progetto promosso da Enac Servizi che prenderà il via il prossimo 3 giugno presso l’Aeroporto di Roma Urbe e che sarà gradualmente replicato negli aeroporti gestiti dalla società su tutto il territorio nazionale.

Nel corso della giornata, una classe del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma prenderà parte a un percorso dedicato alla scoperta del mondo aeroportuale e aeronautico. Gli studenti visiteranno le strutture dello scalo immergendosi nelle varie attività aeroportuali, esercitandosi su veri simulatori di volo, vivendo le attività in torre di controllo, presso scuole di volo e le officine di manutenzione.

L’obiettivo di Enac Servizi è contribuire a rafforzare il collegamento tra scuola e mondo dell’aviazione e promuovere percorsi di orientamento verso un comparto strategico e in continua evoluzione.

(Ufficio Stampa Enac Servizi)