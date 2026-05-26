Bombardier Defense fornirà tre Bombardier Global 6500 per Maritime Surveillance in Australia

Bombardier Defense annuncia la fornitura di tre velivoli Global 6500 per maritime surveillance missions alla Australian Border Force.

Metrea, leader nella fornitura di effects-as-a-service a national security partners, gestirà i velivoli per la Australian Border Force.

“Il velivolo Global 6500 offre un nuovo livello di capacità per la sorveglianza marittima, con autonomia, velocità, resistenza e affidabilità eccezionali”, ha dichiarato Michael Anckner, Vice President, Worldwide Sales, Bombardier Defense. “I nostri team sono orgogliosi che questo velivolo rivoluzionario sia la scelta di fiducia per supportare l’Australian Border Force aerial surveillance program”.

“Questo programma introdurrà la Global platform in Australia in una special mission configuration, a seguito di numerosi programmi di successo già realizzati con questa piattaforma in tutto il mondo. I Bombardier Learjet and Challenger aircraft sono già impiegati in search-and-rescue and medical evacuation missions nel Paese”, afferma Bombardier.

“Bombardier è ben consolidata in Australia, con una flotta di oltre 75 business jet delle famiglie Learjet, Challenger e Global. L’azienda ha notevolmente ampliato la sua presenza in Australia negli ultimi anni, in particolare con l’apertura del suo Melbourne Service Center nel 2022 presso Essendon Fields Airport in Melbourne, fornendo assistenza alla flotta esistente nella regione. Bombardier ha inoltre annunciato l’apertura di una nuova Line Maintenance Station a Perth nel marzo 2025.

Nel maggio 2024, Bombardier Defense ha inaugurato il suo primo international office ad Adelaide, Australia, per offrire un livello di servizio superiore agli special mission customers in questo importante mercato”, prosegue Bombardier.

“Il velivolo Bombardier Global 6500 offre configurazioni in grado di soddisfare le specialized missions più esigenti in tutto il mondo. Governi, forze armate e operatori scelgono questo velivolo per la sua combinazione ideale di performance, affidabilità e flessibilità, nonché per le numerose outer-mould line configurations disponibili”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)