Skytrax conferma le 4 stelle a ITA Airways

ITA Airways annuncia che Skytrax le ha nuovamente assegnato una valutazione di 4 stelle per il 2026: un risultato che riflette l’elevata qualità del servizio e i rigorosi standard della compagnia aerea.

Il rating complessivo di ITA Airways nei vari parametri è rimasto stabile rispetto al 2025, con alcuni indicatori (cibo e bevande, servizi a bordo, atmosfera in cabina e servizi aeroportuali) che hanno registrato un miglioramento rispetto all’anno precedente.

“Mantenendo la valutazione Skytrax a 4 stelle anche per il 2026, ITA Airways ribadisce con orgoglio che l’attenzione al cliente è al centro della propria strategia”, ha dichiarato Lorenza Maggio, Chief Strategy, Integration, IT & Touchpoints di ITA Airways. “Questo risultato riflette il forte impegno di tutto il nostro team nel garantire un’esperienza memorabile ai nostri stimati ospiti, mentre continuiamo a rafforzare la nostra offerta di servizi”.

Skytrax è un’organizzazione indipendente con sede nel Regno Unito specializzata nella valutazione e nel confronto della qualità dei servizi offerti da compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo. La sua analisi comparativa, basata su audit professionali, è riconosciuta come un benchmark mondiale per gli standard di qualità del servizio: le compagnie aeree vengono valutate secondo un quadro globale unificato e coerente, con diverse centinaia di criteri di valutazione che coprono le principali aree di servizio.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://skytraxratings.com/airlines/ita-airways-rating.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)