Aeroporto di Bologna: nuovo volo per Berlino con Eurowings

Prenderà il via il prossimo 2 novembre il nuovo volo diretto Bologna-Berlino con la compagnia aerea Eurowings. Il collegamento con la città tedesca, già in vendita sul sito del vettore, avrà fino a quattro frequenze settimanali, con giornate ed orari diversi nel corso della stagione winter (leggi anche qui). La durata del volo è di circa 1 ora e 45 minuti.

“L’avvio di questo volo è il primo risultato concreto degli incontri effettuati dal team Business Aviation dell’Aeroporto di Bologna in occasione di Routes Europe Rimini ed è il frutto di un lavoro intenso e altamente produttivo svolto insieme ai partner istituzionali. Un ringraziamento sincero va infatti alla Regione Emilia-Romagna, ad APT Servizi Emilia-Romagna e in particolare all’Assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, per l’impegno e la qualità delle relazioni sviluppate durante l’evento, che hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo importante traguardo. Il volo per Berlino è particolarmente importante per il nostro territorio, perché rafforza i collegamenti con la Germania, sia in ottica business che in ottica leisure. Si rafforza inoltre la partnership con Eurowings che già oggi da Bologna propone collegamenti diretti con Colonia/Bonn e Düsseldorf”, commenta l’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola.

“Il collegamento tra Bologna e Berlino rappresenta una notizia importante per l’Emilia-Romagna e un primo risultato concreto del lavoro sviluppato in questi mesi per rafforzare le connessioni internazionali del territorio”, afferma l’Assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. “Un annuncio che arriva subito dopo Routes Europe Rimini, appuntamento strategico per il settore aeroportuale europeo, a conferma della capacità dell’Emilia-Romagna di dialogare con i principali operatori del trasporto aereo internazionale e di attrarre nuove opportunità di collegamento per cittadini, imprese e turismo. Berlino rappresenta una delle principali capitali europee dal punto di vista economico, turistico e culturale e il rafforzamento di questa direttrice assume un valore strategico per tutto il territorio regionale. Significa consolidare i rapporti con un mercato internazionale di primo piano, sostenere la crescita dei flussi turistici e business e rafforzare ulteriormente il ruolo di Bologna e dell’Emilia-Romagna come nodo sempre più centrale nelle connessioni europee. È anche la conferma della validità del lavoro che la Regione sta portando avanti insieme agli aeroporti regionali, ai vettori, e ai partner istituzionali per costruire un sistema aeroportuale integrato, competitivo e capace di accompagnare la crescita internazionale dell’Emilia-Romagna”.

L’avvio della nuova rotta per Berlino rappresenta non solo un collegamento fondamentale e strategico con la capitale della Germania, ma anche un ulteriore arricchimento del portafoglio qualitativo dello scalo, in piena coerenza con la strategia aziendale di sviluppo qualitativo del network e rafforzamento della connettività internazionale.

Eurowings è una compagnia aerea tedesca, appartenente a Lufthansa Group. Basata a Düsseldorf, è specializzata in voli a breve e medio raggio ed opera con aeromobili Airbus A320.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)