News Brevi – 27.05.2026

ITA AIRWAYS ACCOMPAGNA PAPA LEONE XIV NEL SUO VIAGGIO APOSTOLICO IN SPAGNA – ITA Airways informa: “ITA Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo Viaggio Apostolico in Spagna. Il volo con a bordo il Santo Padre partirà il 6 giugno alle ore 8:00 da Roma Fiumicino con destinazione Madrid (Aeroporto di Barajas), dove atterrerà alle 10:30. Per l’occasione, ITA Airways utilizzerà un Airbus A320neo, aeromobile a fusoliera stretta tra i più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante, capace di fornire prestazioni operative, economiche e ambientali eccezionali. Complessivamente, l’A320neo permette un risparmio di carburante del 20% e una riduzione di CO2 rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono godere del comfort di una cabina con illuminazione full-LED, di finestrini più ampi con cornici ridisegnate e tendine completamente integrate. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Roma Fiumicino il prossimo 6 giugno sarà presente per ITA Airways il Presidente Sandro Pappalardo. Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il Comandante Fabio Polloni; l’equipaggio complessivo sarà di 10 persone, 3 piloti e 7 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, insieme alla delegazione pontificia viaggeranno con Papa Leone XIV i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Le persone di ITA Airways accolgono con orgoglio e senso di responsabilità l’incarico di accompagnare Sua Santità Papa Leone XIV nel suo primo Viaggio Apostolico in Spagna. La fiducia riposta nuovamente dal Santo Padre nella Compagnia conferma il valore di questo servizio e rinnova l’impegno di ITA Airways a rappresentare l’eccellenza italiana nei cieli di tutto il mondo”.

BRUSSELS AIRLINES ADATTA LE PROPRIE PROCEDURE PER MANTENERE LA STABILITA’ OPERATIVA SUL LONG-HAUL NETWORK – Brussels Airlines informa: “Una nuova direttiva pubblicata il 26 maggio vieta l’ingresso negli Stati Uniti ai membri dell’equipaggio che siano stati nella Repubblica Democratica del Congo o in Uganda nei 21 giorni precedenti l’arrivo. Per conformarsi a questa direttiva, Brussels Airlines deve apportare modifiche significative al crew scheduling, al fine di continuare a operare tutti i voli per Entebbe, Kinshasa, New York e Washington. Queste modifiche vengono implementate senza incidere sull’attuale flight schedule. Brussels Airlines è l’esperto di voli per l’Africa all’interno di Lufthansa Group e un partner affidabile per la regione. In momenti come questi, i voli sono più vitali che mai per mantenere la regione connessa e consentire a farmaci essenziali e personale medico qualificato di raggiungere le aree colpite. Brussels Airlines si impegna a mantenere il proprio flight schedule ove possibile”. “La compagnia aerea continua a monitorare la situazione in conformità con le proprie procedure standard e rimane in stretto contatto con le autorità competenti, tra cui l’U.S. Customs and Border Protection. La compagnia adatta le proprie operazioni secondo necessità, in conformità con le linee guida ufficiali, che vengono aggiornate regolarmente”, conclude Brussels Airlines.

LUFTHANSA GROUP: CARBURANTE DISPONIBILE PER L’ESTATE, AFFRONTIAMO L’ESTATE CON FIDUCIA – Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer of the Lufthansa Group, afferma: “In tutti e sei gli hub europei di Lufthansa Group – Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma – così come all’estero, non ci sono segnali da parte dei nostri fornitori che indichino un rischio per l’approvvigionamento di carburante quest’estate. Poco meno di un quarto dei jet fuel shipments destinati all’Europa deve transitare attraverso lo Stretto di Hormuz. Per compensare eventuali carenze nelle consegne, le importazioni provengono sempre più spesso da altri continenti, ad esempio dal Nord America e dall’Africa. Inoltre, le raffinerie europee hanno aumentato la produzione di jet fuel al massimo della capacità”. “L’approvvigionamento di carburante è stabile, quindi l’estate è sicura. Offriamo ai nostri clienti una rete di rotte unica in tutta Europa e nel mondo, che copre oltre 300 destinazioni in più di 100 paesi. Che si tratti di un weekend in città o di una vacanza al mare, di un volo a corto o lungo raggio, di Siviglia o Los Angeles, abbiamo la destinazione giusta e il collegamento aereo ideale per ogni cliente”, prosegue Dieter Vranckx. “Qualora si verificassero carenze di carburante contrariamente alle previsioni e i voli venissero cancellati, il cliente ha una scelta: o viene riprenotato, oppure riceve il rimborso completo del prezzo del biglietto, con la ‘money-back’ guarantee. È semplicissimo. Queste regole di cancellazione e riprenotazione si applicano senza restrizioni a tutte le compagnie aeree del Gruppo”, continua Dieter Vranckx . “Ci tengo a sottolinearlo ancora una volta: in caso di cancellazione di un volo, l’intero prezzo del biglietto verrà rimborsato tempestivamente su richiesta del cliente. Non siamo i soli, tra l’altro, a ritenere che i clienti possano contare su un’offerta di voli completa quest’estate: anche le nostre partner airlines prevedono di operare con un programma di voli quasi completo durante l’alta stagione di quest’anno. Proprio perché la domanda di viaggi aerei in tutto il mondo rimane costantemente elevata. Le persone vogliono volare, scoprire nuovi paesi e culture, visitare parenti e amici, incontrare partner commerciali o semplicemente godersi le meritate vacanze. Lo dico con assoluta convinzione: le nostre compagnie aeree sono pronte per l’estate, la nostra rete è solida: i nostri clienti possono contare su di noi”, conclude Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer of the Lufthansa Group.

AMERICAN INSTALLERA’ STARLINK SULLA SUA NARROWBODY FLEET – American Airlines informa: “American Airlines ha annunciato oggi un’ampia modernizzazione della narrowbody inflight customer experience con l’installazione di Starlink, il Wi-Fi più veloce in volo, su oltre 500 narrowbody aircraft a partire dal primo trimestre 2027. Starlink è ampiamente considerata la costellazione satellitare più avanzata al mondo, che utilizza un’orbita terrestre bassa per fornire internet a banda larga in grado di supportare streaming in volo, giochi online, strumenti di collaborazione per riunioni e molto altro. Con migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa, Starlink può fornire connettività multigigabit agli aeromobili tramite il suo Aero Terminal, che può supportare fino a 1 Gbps per antenna”. “In qualità di compagnia aerea globale di alto livello, siamo costantemente alla ricerca di partner di livello mondiale come Starlink per offrire ai nostri clienti ciò di cui hanno bisogno e che desiderano”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “L’aggiunta di Starlink consolida la posizione di American Airlines come compagnia aerea leader nel mantenere i passeggeri connessi durante il volo”. Nell’ambito dell’impegno di American Airlines per un’esperienza di bordo di livello superiore, Starlink consentirà streaming, navigazione e comunicazioni in tempo reale senza interruzioni su tutte le rotte domestiche e internazionali a corto raggio di American. “American Airlines si impegna a migliorare ogni aspetto dei viaggi dei nostri clienti, il che in volo significa mantenerli connessi e a proprio agio, con la certezza di non dover scaricare documenti prima del volo o preoccuparsi di ritardi”, ha aggiunto Garboden. “L’alta velocità e la bassa latenza di Starlink rendono il Wi-Fi più affidabile, un aspetto fondamentale quando i clienti cercano di caricare pagine web, utilizzare strumenti di collaborazione in tempo reale o rimanere connessi in modo costante durante il volo. Siamo entusiasti di portare un’esperienza Wi-Fi come a casa sulla nostra narrowbody fleet, consentendo ai nostri clienti di lavorare, giocare, guardare contenuti in streaming e navigare senza limiti”. “Siamo orgogliosi di portare Starlink a bordo di American Airlines, offrendo una connessione internet veloce e affidabile a passeggeri ed equipaggio”, ha dichiarato Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales at SpaceX. “Che si viaggi per piacere o per affari, Starlink offre un’esperienza completamente connessa dall’imbarco allo sbarco, rendendo ogni volo più fluido e piacevole”. American Airlines prevede di aggiornare la propria offerta Wi-Fi sulla flotta di oltre 500 aeromobili Airbus, inclusi i nuovi A321XLR e A321neo.

RYANAIR LANCIA LA SUPER OFFERTA PAY DAY CON IL 20% DI SCONTO – Ryanair informa: “Ryanair oggi (mercoledì 27 maggio) ha lanciato la super offerta “Pay Day” che offre il 20% di sconto sulle tariffe per viaggiare per tutto il mese di giugno 2026. Questa promozione a tempo limitato è disponibile fino alla mezzanotte di venerdì 29 maggio, quindi i viaggiatori più attenti dovrebbero visitare Ryanair.com o l’app Ryanair oggi per approfittare di queste imperdibili tariffe low-cost prima che sia troppo tardi”.

ENAC A AIRSPACE WORLD 2026 – L’Enac informa: “Enac all’Airspace World 2026: il più importante evento internazionale dedicato al settore del controllo e della gestione del traffico aereo (ATM) e della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), in programma a Lisbona dal 26 al 28 maggio. Per l’Ente è intervenuto, ieri, il Direttore Innovazione Tecnologica Ing. Giovanni Di Antonio, nel panel “From Complexity to Integration: Operationalizing Space Transport Operations in Shared Airspace”, moderato da NAV CANADA, a cui hanno contribuito rappresentanti di FAA-ATO, Eurocontrol, SpaceX e JetBlue. Il Direttore Di Antonio ha illustrato le sfide legate all’integrazione dei voli suborbitali a decollo e atterraggio orizzontali nello spazio aereo nazionale, evidenziando la collaborazione tra Enac e Eurocontrol per la validazione delle procedure ATM per i voli suborbitali di Virgin Galactic sul sito dello spazioporto di Grottaglie. L’obiettivo finale è abilitare una gestione dinamica e modulare dello spazio aereo dedicato ai voli suborbitali, sfruttando servizi innovativi, una piena cooperazione civile-militare e procedure adattate alla realtà operativa dell’area. Nel dibattito è stato inoltre evidenziato il ruolo di ICAO nello sviluppo di linee guida per facilitare l’integrazione delle Space Transport Operations nello spazio aereo globale, promuovendo il coordinamento tra aviazione e spazio. Hanno partecipato all’Airspace World, per Enac, anche gli Ingg. Fabrizio Arru e Alessandro Bucci della Direzione Innovazione Tecnologica”.

ENAC AL CONVEGNO “SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE IN AMBITO AEROPORTUALE” – L’Enac informa: “Enac ha partecipato al XXVII Convegno “Sviluppo delle attività manutentive in ambito aeroportuale”, organizzato ieri, 26 maggio, presso lo scalo di Milano Malpensa, dall’Osservatorio sulle attività di manutenzione degli aeroporti. Per l’Ente, nell’ambito del panel dedicato alle Tecnologie per le RESA (Runway End Safety Area), è intervenuto l’Ing. Davide Drago, Direttore Coordinamento, Standardizzazione e Regolazione Aeroporti, approfondendo il quadro normativo e regolatorio di riferimento per le aree di sicurezza di fine pista e gli aspetti tecnici e prestazionali necessari a garantire adeguati livelli di safety aeroportuale. La sessione dedicata a Manutenzione e Sostenibilità ha ospitato anche l’intervento dell’Ing. Andrea Carrabba della Direzione Enac Pianificazione Infrastrutture, che ha illustrato il ruolo della manutenzione nella governance energetica del settore aeroportuale, con riferimento alla conoscenza degli asset, alla pianificazione e programmazione degli interventi e all’efficientamento energetico. Prosegue l’impegno di Enac nel valorizzare la manutenzione aeroportuale quale presidio di sicurezza, continuità operativa e sostenibilità delle infrastrutture, nonché come strumento essenziale al fine di progettare interventi in una logica di efficienza, resilienza e miglioramento continuo”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA L’AMBASCIATORE DI ISRAELE – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato oggi, 27 maggio, a Roma, al ricevimento tenuto dall’Ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled, presso la propria residenza ufficiale, in onore delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e lo Stato d’Israele”. “Un’importante occasione di dialogo – ha commentato il Presidente Di Palma – che conferma il ruolo del trasporto aereo quale strumento di connessione tra i popoli: ponte immateriale che unisce culture diverse, capace di favorire reciproche opportunità di crescita e di rafforzare la cooperazione internazionale”. Presente all’evento, tra gli altri, Stefano Parisi, Presidente Associazione Setteottobre.

KLM: AGGIORNAMENTO SUI VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM ha deciso di cancellare i voli per Dubai fino al 2 agosto compreso. I voli per Riyadh e Dammam sono stati cancellati fino al 12 luglio compreso”.

IBERIA: LIVREA SPECIALE PER L’A350 CHE PORTERA’ LA NAZIONALE DI CALCIO SPAGNOLA AI MONDIALI 2026 – Iberia informa: “Iberia sarà la compagnia aerea responsabile del trasporto della Nazionale spagnola di calcio ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Per questa occasione speciale, la compagnia ha personalizzato uno degli aeromobili più moderni, sostenibili e avanzati della sua flotta: un Airbus A350. L’aereo, con marche di registrazione EC-MYX, presenta un design esclusivo integrato nella livrea della compagnia aerea e un messaggio che simboleggia il sostegno di un’intera nazione alla Nazionale spagnola: “Despega un equipo. Vuela un país”. Questo A350 opererà il volo charter che trasporterà la nazionale il 5 giugno dall’aeroporto di Santiago-Rosalía de Castro all’aeroporto internazionale di Nashville. Con questa iniziativa, Iberia mira a trasformare uno dei suoi aerei più prestigiosi in un simbolo di sostegno e orgoglio condiviso per i milioni di persone che faranno il tifo per la Nazionale spagnola di calcio durante i Mondiali. Lo scorso novembre, la compagnia aerea ha sorpreso i passeggeri del volo IB307 tra Madrid e Città del Messico regalando loro la nuova maglia ufficiale che la squadra indosserà durante il torneo”. “La sponsorizzazione della Nazionale spagnola di calcio da parte di Iberia rientra nell’ambito di ‘Talento a Bordo’, un’iniziativa con cui la compagnia aerea promuove e sostiene i talenti spagnoli in diverse discipline, tra cui lo sport. Con questa iniziativa, Iberia rafforza il suo impegno nei confronti della Nazionale spagnola e del “Marca España” in vista dei Mondiali di calcio FIFA 2026, celebrando valori condivisi con lo sport come l’impegno, il lavoro di squadra e lo spirito di superare le sfide. Attraverso ‘Talento a Bordo’, Iberia promuove il talento in ambiti diversi come sport, innovazione, cinema, musica, moda, gastronomia, arte e design, riaffermando così il suo obiettivo di connettere il popolo, la cultura e il talento spagnolo con il mondo”, conclude Iberia.

ANA HD COLLABORA CON ORIGRESS – ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), attraverso il suo corporate venture capital fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in ORIGRESS Inc., una startup che collabora con Japanese entertainment venues and restaurants per creare esperienze immersive per i fan, ispirate a popular intellectual property (IP) brands and concepts. ORIGRESS trasforma le attività in attivazioni legate alle destinazioni, che mettono in contatto i fan con i loro brand preferiti. L’azienda gestisce ogni collaborazione, dalla concessione di licenze IP e dalla progettazione e sviluppo delle location alla produzione di merchandising e alla gestione degli eventi. Unendo il network di voli di ANA HD con il crescente portfolio di offerte di intrattenimento di ORIGRESS, la partnership crea nuove opportunità per viaggi in tutto il Giappone, incoraggiando al contempo le visite a destinazioni regionali legate a pop culture events. L’investimento riflette inoltre il costante impegno di ANA Group nella creazione di viaggi culturalmente significativi che ispirino i viaggiatori a esplorare il Giappone”.

ANA E JAL PUBBLICANO IL SECONDO JOINT REPORT ON SUSTAINABLE AVIATION FUEL – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL) hanno pubblicato oggi la seconda edizione del loro joint report, “Toward Net Zero CO2 Emissions from Air Transport in 2050″, che illustra lo stato attuale dei sustainable aviation fuel (SAF) in Giappone e le azioni necessarie per sostenere la decarbonizzazione del settore. Il rapporto auspica uno sforzo congiunto a livello sociale per raggiungere emissioni nette pari a zero di anidride carbonica nel trasporto aereo entro il 2050. Il report avverte che, senza un aumento della produzione di SAF e una riduzione dei costi entro i prossimi cinque anni, il settore non sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni senza un significativo impatto sociale ed economico. Il settore aeronautico giapponese genera un’attività economica annua stimata in 17 trilioni di yen, una fornitura stabile di carburante è fondamentale per sostenere l’obiettivo di attrarre 60 milioni di visitatori e mantenere i collegamenti aerei con le comunità regionali e le isole remote che dipendono dall’aviazione come infrastruttura essenziale. ANA e JAL affrontano questa sfida superando i confini competitivi e di settore per sostenere la sostenibilità a lungo termine del trasporto aereo giapponese e promuovere la crescita sostenuta dell’economia giapponese”. “Grazie ai nostri stakeholder, abbiamo gettato le basi per l’implementazione del SAF a livello nazionale. Tuttavia, il contesto globale relativo al SAF è estremamente difficile e qualsiasi ritardo nell’approvvigionamento di carburante rappresenta ora una crisi diretta per la sicurezza economica del Giappone”, ha dichiarato Juichi Hirasawa, President and CEO of ANA. “Per affrontare questa sfida, ci uniamo ancora una volta a JAL. Chiediamo con forza un quadro efficace e condiviso da tutta la società per mantenere le infrastrutture aeronautiche giapponesi e consegnare alle generazioni future cieli sostenibili. Rimaniamo fermi nel nostro impegno in tal senso, chiedendo al contempo la comprensione dei nostri stimati clienti”. “Nel settore dell’aviazione, la nostra missione fondamentale è quella di garantire costantemente i legami umani e il benessere sociale creati attraverso il movimento delle persone. Sebbene l’espansione del SAF presenti sfide formidabili, non vacilleremo mai nel nostro impegno a essere pionieri di un futuro sostenibile per l’aviazione. Insieme ad All Nippon Airways, e fianco a fianco con i nostri clienti e tutti gli stakeholder, affronteremo queste difficoltà per garantire un futuro dinamico per la mobilità aerea alle generazioni future”, afferma Mitsuko Tottori, President and Group CEO of JAL. Il primo joint SAF report era stato pubblicato nell’ottobre 2021.

LEONARDO: COSTITUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR – Leonardo informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi sotto la presidenza del Dott. Francesco Macrì, ha proceduto a costituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari. Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di Corporate Governance e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice. Nella riunione, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director”. Il Presidente Francesco Macrì dichiara “Il nuovo assetto dei Comitati risponde all’esigenza di assicurare un presidio consiliare coerente con le specificità del business di Leonardo e con le principali aree di attenzione per il Gruppo, anche alla luce dell’evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare di riferimento. Il Consiglio ha valutato altresì di favorire la parità di genere procedendo alla nomina di tre Presidenze femminili su cinque Comitati”.

LA JJV CONSEGNA LE PRIME LWCLU – Raytheon informa: “La Javelin Joint Venture (JJV), una partnership tra Raytheon, un’azienda di RTX, e Lockheed Martin, ha consegnato all’U.S. Army le prime Lightweight Command Launch Units (LWCLU). L’LWCLU, un lanciatore di nuova generazione per il sistema d’arma Javelin®, è progettato per essere adattabile e compatibile con tutte le varianti attuali, passate e future del Javelin. Il lanciatore sostituisce la precedente legacy command launch unit. Ad oggi, Raytheon ha investito 22 milioni di dollari per modernizzare lo stabilimento di produzione delle LWCLU al fine di aumentare la velocità di produzione e ampliare la capacità produttiva. Javelin è sviluppato e prodotto dalla joint venture tra Raytheon di Tucson, Arizona, e Lockheed Martin di Orlando, Florida”.

AMERICAN: NUOVO EPISODIO DI FOREVER FORWARD A DFWSM – American informa: “Nell’ultimo episodio di Forever ForwardSM a DFW, l’American’s Chief Security Officer Gary Tomasulo e l’U.S Customs and Border Protection Area Port Director of Dallas Fort Worth International Airport Jay Ahern, spiegano come solide partnership stiano trasformando uno dei più trafficati scali internazionali al mondo, nonché il più grande e importante hub di American Airlines, definendo un nuovo standard per viaggi sicuri e senza intoppi. Dalla riduzione dei tempi di attesa alla riprogettazione delle modalità di transito dei passeggeri internazionali, programmi come Enhanced Passenger Processing (EPP), One Stop Security, International Remote Baggage Screening, Mobile Passport Control e TSA PreCheck® Touchless ID rendono i viaggi più veloci e semplici. Forever ForwardSM at DFW è la nuova serie di brevi video di American Airlines che porta gli spettatori dietro le quinte del progetto di modernizzazione pluriennale dell’aeroporto di Dallas-Fort Worth (DFW). Essendo l’aeroporto di casa di American Airlines e il suo hub principale, DFW accoglie più passeggeri di qualsiasi altro aeroporto della rete della compagnia. Forever ForwardSM at DFW presenta gli aggiornamenti che i clienti vedranno nei prossimi anni e fa parte del costante impegno di American Airlines nei confronti del Texas e delle numerose comunità servite dalla compagnia, coinvolgendo i clienti in ogni fase del progetto”.