Il Loft Dynamics VR Simulator riceve la FTD Level 7 Qualification in Giappone

Loft Dynamics ha annunciato di aver ottenuto la FTD Level 7 qualification dal Japan Civil Aviation Bureau (JCAB), il livello di qualificazione più elevato per helicopter flight training devices in Giappone. JCAB si unisce a FAA ed EASA nella qualificazione del VR system dell’azienda.

“La qualificazione si applica all’Airbus H125 TXi simulator installato presso Nakanihon Air, uno dei maggiori operatori di elicotteri in Giappone. Installato presso la sede centrale di Nakanihon Air a Nagoya Airport, il dispositivo è il primo FTD Level 7-qualified VR helicopter simulator in Giappone e la prima installazione di simulatori di Loft Dynamics nella regione Asia-Pacifico.

La qualificazione JCAB apre la strada a un utilizzo più ampio dell’high-fidelity simulator training nell’helicopter sector giapponese. Il dispositivo consente agli operatori di fornire un addestramento più coerente e incentrato sulla sicurezza, riducendo la dipendenza dagli aeromobili per scenari difficili, inefficienti o impraticabili da realizzare in volo. I piloti possono esercitarsi in normal, abnormal and emergency procedures in un ambiente controllato, mentre gli istruttori possono standardizzare la formazione e la valutazione in un’ampia gamma di scenari operativi”, afferma Loft Dynamics.

“Il Giappone è uno dei maggiori helicopter markets in Asia e Nakanihon Air supporta una vasta gamma di operazioni critiche, tra cui emergency medical transport, disaster response and aerial infrastructure inspection. Fino ad ora, l’accesso a un high-fidelity, qualified helicopter simulator training era limitato in Giappone, e gran parte di questa formazione veniva svolta a bordo dell’elicottero stesso. Con il Level 7-qualified simulator ora operativo, i piloti di Nakanihon Air possono addestrarsi più frequentemente per la gamma di missioni che svolgono in tutto il Giappone, dalla gestione delle emergenze all’ispezione delle infrastrutture.

Il simulatore consente ai piloti di esercitarsi in scenari che includono engine failures, autorotation landings, tail rotor failures, hydraulic system malfunctions. Il suo immersive VR cockpit e la full-motion platform consentono ai piloti di addestrarsi ripetutamente su terreni diversi e in condizioni meteorologiche variabili.

Il simulatore include anche una technical crew member station, che consente una formazione coordinata tra piloti e specialisti di missione per operazioni come il sollevamento di carichi”, prosegue Loft Dynamics.

“Mantenere i più elevati standard di aviation safety e raggiungere l’obiettivo di zero incidenti gravi rimangono i nostri traguardi principali, e Loft Dynamics è un partner affidabile che ci aiuta a perseguirli”, ha dichiarato Shigeharu Matsuoka, president of Nakanihon Air. “L’introduzione del primo FTD Level 7 VR simulator in Giappone rappresenta un’importante pietra miliare, offrendo ai nostri piloti la possibilità di addestrarsi per scenari complessi e ad alta intensità decisionale, nonché per rare equipment failures, in un ambiente sicuro e controllato. Consentendo un addestramento immersivo e ripetuto, questa tecnologia rafforzerà la preparazione dei piloti e aumenterà la sicurezza in un’ampia gamma di operazioni. Ci permetterà inoltre di affinare le competenze dei piloti attualmente in prima linea e, più in generale, di accelerare lo sviluppo della prossima generazione di talenti aeronautici in Giappone”.

“Questo dimostra cosa è possibile realizzare quando operatori, autorità di regolamentazione e partner locali collaborano per promuovere l’addestramento dei piloti”, ha affermato Sebastien Borel, CEO di Loft Dynamics. “Grazie alla stretta collaborazione con Nakanihon Air, Inter-Craft e JCAB, siamo riusciti a portare per la prima volta in Giappone un qualified VR helicopter training. Con l’adozione di questo approccio da parte di un numero sempre maggiore di Paesi, innalziamo gli standard di sicurezza e consentiamo alla prossima generazione di piloti di addestrarsi con maggiore regolarità e in più località del mondo”.

“La collaborazione di Nakanihon Air con Loft Dynamics si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda per la sicurezza e l’innovazione. La compagnia opera una dedicated Safety Innovation Hall e persegue un “Zero Accident” safety target, investendo in tecnologie di addestramento avanzate che rafforzano la preparazione dei piloti.

Il simulatore è stato fornito tramite Inter-Craft, che ha introdotto la tecnologia sul mercato giapponese e ha collaborato con JCAB per supportarne la certificazione”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)