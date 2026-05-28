Airbus stringe una partnership con Mistral AI per rafforzare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni aerospaziali

Airbus ha siglato un accordo di partnership con Mistral AI, leader europeo nel campo dell’intelligenza artificiale (AI).

“Questa collaborazione supporta l’obiettivo di Airbus di integrare un’AI all’avanguardia, etica e affidabile al centro delle operazioni e dei processi aziendali, dalla progettazione iniziale alle funzionalità di bordo.

Questa partnership amplierà l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di Airbus relative ad aerei commerciali, elicotteri, difesa e spazio, nel rispetto dei rigorosi requisiti di sicurezza e sovranità, anche per applicazioni aerospaziali critiche, altamente riservate e militari”, afferma Airbus.

“Questa partnership apre la strada all’implementazione di casi d’uso di grande impatto e valore, basati su un’AI affidabile e responsabile, nel settore aerospaziale”, ha dichiarato Catherine Jestin, Executive Vice President Digital at Airbus. “Grazie ai modelli ad alte prestazioni e al supporto personalizzato degli esperti di AI di Mistral, stiamo gettando le basi necessarie per alimentare i nostri prodotti e servizi attuali e futuri, consentendoci di servire al meglio i nostri clienti”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Airbus e di contribuire alle sue operazioni industriali critiche. Insieme, implementeremo il Mistral fully integrated AI stack per accelerare l’innovazione, contribuire a migliorare la sicurezza del volo e offrire maggiore valore ai clienti”, ha dichiarato Timothée Lacroix, co-fondatore e Chief Technology Officer di Mistral AI.

“In base all’accordo, Airbus acquisirà le licenze per la full Mistral AI product suite, consentendo l’implementazione dei modelli on-premise, in cloud affidabili o ovunque sia più opportuno per Airbus e i suoi clienti. La partnership garantisce inoltre ad Airbus l’accesso ai principali ricercatori di Mistral AI e la possibilità di influenzare la AI product roadmap, consentendo lo sviluppo di soluzioni su misura per le complesse sfide del settore aerospaziale.

Airbus e Mistral AI hanno individuato diverse potenziali aree di collaborazione, alcune delle quali sono già in corso:

Attività industriali: semplificazione di flussi di lavoro complessi, in particolare nell’automazione della produzione di documenti tecnici per aerei ed elicotteri commerciali.

Ingegneria e progettazione: accelerazione dei cicli di innovazione e progettazione tramite simulazioni basate sull’AI, come l’ottimizzazione di componenti aeronautici, o supporto ad hoc agli ingegneri durante le fasi di sviluppo, test e certificazione.

Prodotti di nuova generazione: esplorazione dell’implementazione di modelli AI a bordo di spacecraft and aircraft (edge AI), per applicazioni come il riconoscimento automatico di oggetti, che potrebbe contribuire a migliorare la situational awareness e la sicurezza del volo.

Sovereign defence applications: supporto alle esigenze specifiche del settore militare, tra cui indagini informatiche e assistenza alla programmazione, tramite implementazioni on-premise altamente sicure”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)