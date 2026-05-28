“Vueling Club”, il nuovo programma fedeltà di Vueling, consente di accumulare Avios

Vueling, compagnia parte del gruppo IAG, rinnova il suo programma fedeltà “Vueling Club”, con un’offerta più completa per tutti i suoi clienti.

“Mantiene gli Avios come valuta del programma, consentendo ai passeggeri di continuare ad accumularli e a riscattarli per voli o servizi, e introduce i Punti Livello, che premiano la fedeltà dei frequent flyers.

Gli Avios consentono all’utente di ottenere sconti e accedere a voli o servizi della compagnia aerea. Per accumularli, i membri del Vueling Club possono volare, ma anche fare acquisti quotidianamente presso esercizi convenzionati di diverse tipologie, come ristoranti, hotel, trasporti, servizi finanziari e attività ricreative e tempo libero. Per esempio, prenotando un soggiorno in hotel del valore di 1.200 euro, è possibile accumulare fino a 3.600 Avios per viaggiare, ad esempio, da Milano a Barcellona o Bilbao.

Una delle principali novità del programma fedeltà di Vueling è l’introduzione dei Punti Livello, che determinano la categoria di ciascun membro all’interno del Club. Il programma distingue quindi tra l’accumulo di Avios, finalizzato all’acquisto di voli e servizi, e la progressione per livelli, che premia la fedeltà alla compagnia aerea in base alla spesa sostenuta per voli e servizi commercializzati da Vueling.

La nuova struttura, basata su quattro livelli, amplia i vantaggi per i suoi membri e migliora i servizi offerti dalla compagnia aerea. Vueling diventa così l’unica compagnia aerea low cost con un programma fedeltà così ampio, orientato a migliorare l’esperienza dei frequent flyers e a consolidare un rapporto con i propri clienti”, afferma Vueling.

“Questo schema a quattro livelli sostituisce il modello precedente, che ne prevedeva due, e consente di premiare la crescente fedeltà dei clienti, facilitando l’accesso a maggiori vantaggi per i viaggiatori più assidui:

Basic: è il livello base del programma e si ottiene semplicemente iscrivendosi. I soci possono iniziare a usufruire di vantaggi quali l’accesso a offerte esclusive, la possibilità di salvare le proprie informazioni di viaggio e di accumulare Avios tramite acquisti presso i partner, oltre a guadagnare Punti Livello volando con Vueling. Per passare al livello successivo, è necessario accumulare 200 Punti o effettuare tre voli (considerando ogni tratta come un volo). Inoltre, i clienti Basic accumuleranno 500 Avios extra quando passeranno al livello Smart.

Smart rappresenta il primo passo per accumulare Avios con le prenotazioni di voli.

Plus: il programma aggiunge vantaggi che facilitano l’esperienza in aeroporto e a bordo, come ad esempio l’imbarco nel Gruppo 1, maggiore flessibilità nelle modifiche dei voli e un numero di assistenza dedicato.

Premium: offre l’esperienza più completa, includendo servizi prioritari e vantaggi aggiuntivi, quali: l’imbarco prioritario (Gruppo 0), l’accesso rapido ai controlli di sicurezza, l’upgrade del posto a sedere, modifiche illimitate del volo, tra gli altri.

Il programma si basa, inoltre, su un’esperienza digitale più intuitiva sia sul sito web sia sull’app di Vueling, dove il cliente può controllare il proprio saldo di Avios, il proprio livello all’interno del Club, i vantaggi associati e le informazioni necessarie per capire come accumulare, riscattare e avanzare all’interno del programma”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)