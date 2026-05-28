IATA: air cargo demand in crescita del 4% in aprile

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per aprile 2026.
La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 4,0% rispetto ai livelli di aprile 2025 (+4,0% per le operazioni internazionali).
La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita dello -0,4% rispetto ad aprile 2025 (-0,9% per le operazioni internazionali).
“La air cargo demand è cresciuta del 4% su base annua ad aprile, trainata dai forti flussi commerciali legati all’Asia. Tuttavia, questa notizia positiva maschera un contesto operativo più complesso. Le gravi interruzioni nei principali hub del Golfo, dovute alla guerra in Medio Oriente, continuano a rimodellare le rotte commerciali e a limitare la capacità sui corridoi chiave. Con i dedicated freighters che trasportano gran parte della crescita, l’air cargo sta ancora una volta mantenendo attive le supply chain in un contesto di interruzioni commerciali. I prossimi mesi metteranno alla prova la capacità del settore di assorbire la persistente incertezza geopolitica e gli elevati costi operativi”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.
I vettori europei hanno registrato un aumento del 6,0% su base annua della air cargo demand ad aprile. La capacità è aumentata del 3,0% su base annua.
(Ufficio Stampa IATA)