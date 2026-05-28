Kuala Lumpur, Houston, Singapore: a partire da ottobre, Lufthansa inizierà a volare verso nuove destinazioni con Allegris

Lufthansa si concentra più che mai sul servizio premium: dopo l’introduzione del nuovo in-flight service su tutti i voli a lungo raggio all’inizio di maggio, il numero di destinazioni in cui i passeggeri potranno sperimentare la nuova cabina Allegris aumenterà significativamente a partire dal prossimo inverno. Il nuovo cabin interior è stato introdotto nel 2024 e offre ai passeggeri di tutte le classi un’esperienza esclusiva e personalizzata con concetti di seduta innovativi, materiali di alta qualità e tecnologia all’avanguardia.

Nell’inverno 2026/27, Lufthansa inaugurerà ben undici nuove destinazioni con la nuova cabina Allegris. Da Francoforte, le nuove rotte a lungo raggio includeranno Vancouver (Canada), Houston (USA), Denver (USA), Atlanta (USA), Detroit (USA), San José (Costa Rica), Seoul (Corea del Sud) e Kuala Lumpur. Lufthansa offrirà il nuovo servizio non-stop per la capitale malese cinque volte a settimana a partire dal 25 ottobre.

Con l’avvio dei voli per Kuala Lumpur, Lufthansa Airlines rafforza il suo network nel Sud-est asiatico e punta alla crescita in una regione dinamica. Il nuovo Boeing 787-9, uno degli aeromobili più moderni ed efficienti della flotta Lufthansa, verrà impiegato su questa rotta, con 287 posti in tre classi e la nuova cabina Allegris, proprio come sui voli da Francoforte a Chennai (India) a partire da marzo.

Da Monaco, le nuove destinazioni “Allegris” sono: Singapore a partire da fine ottobre, Washington (USA) a marzo 2027 e Città del Capo (Sudafrica).

Inoltre, Lufthansa aumenterà le frequenze settimanali su diverse rotte transatlantiche ad alta richiesta questo inverno: tra queste, le rotte da Francoforte a Rio de Janeiro (Brasile), San José (Costa Rica), Bogotà (Colombia), Lagos (Nigeria) e Hyderabad (India), nonché da Monaco a San Paolo (Brasile), Città del Messico, Johannesburg (Sudafrica) e Washington (USA).

SWISS amplia ulteriormente la sua offerta per l’inverno 2026/27 e, per la prima volta, aggiunge una destinazione nel sud dell’India, Bengaluru (India), alla sua rete di rotte. Allo stesso tempo, SWISS introduce la nuova esperienza a lungo raggio SWISS Senses a Johannesburg (Sudafrica) e Shanghai (Cina) questo inverno con l’Airbus A350.

ITA Airways lancerà una nuova rotta stagionale diretta da Roma Fiumicino a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) per la stagione invernale 2026/27. Questo segna il debutto della compagnia aerea nel mercato centroamericano e amplia ulteriormente la sua rete di rotte nel continente. Il programma invernale di ITA Airways sarà inoltre integrato da due nuove rotte già introdotte durante l’attuale stagione estiva: Roma Fiumicino-Houston (USA) e Roma Fiumicino-London Heathrow (Regno Unito).

Il 3 giugno, Brussels Airlines inaugurerà una nuova rotta tra Bruxelles e Kilimangiaro (Tanzania). Questa rotta era stata inizialmente prevista solo come servizio estivo, ma a causa della forte domanda, Brussels Airlines continuerà a operare i voli anche durante l’inverno. Dal 28 ottobre al 16 dicembre, la compagnia aerea effettuerà un volo settimanale per Kilimangiaro, mentre dal 19 dicembre al 21 febbraio sono previsti due voli settimanali.

A partire dall’inverno 2026/27, Discover Airlines amplia la sua offerta includendo due nuove destinazioni in Marocco. A partire da fine ottobre, la holiday airline collegherà Francoforte con la città costiera di Agadir e offrirà l’unico collegamento diretto da Monaco alla storica città reale di Fès, nel nord-est del paese. Inoltre, la compagnia aerea prosegue la sua espansione di successo verso i paesi nordici e includerà per la prima volta nel suo programma invernale i voli per Ivalo, Lapponia finlandese. Da metà dicembre a metà aprile, la compagnia aerea opererà un volo diretto settimanale da Monaco alla regione più settentrionale della Finlandia.

A causa della forte domanda di voli per la Scandinavia, Edelweiss amplierà ulteriormente i suoi servizi verso Finlandia e Norvegia. Inoltre, la stagione per Luleå (Lapponia svedese), aggiunta lo scorso anno, verrà prolungata. Ulteriori voli per tutti e tre i paesi sono in fase di pianificazione e saranno annunciati nelle prossime settimane. Inoltre, a causa della domanda, la capacità verrà aumentata verso le Isole Canarie, Faro, Bilbao e Siviglia, oltre che verso Maiorca.

Eurowings, la più grande holiday airline tedesca, sta ampliando strategicamente la sua offerta per la stagione invernale 2026/27, includendo rotte europee molto richieste. Da Berlino, la compagnia di Lufthansa Group, leader di mercato nell’aeroporto della capitale tedesca, sta potenziando in particolare i suoi servizi verso le città europee e le destinazioni invernali nordiche. Tra le nuove aggiunte al programma invernale, un collegamento da Berlino a Kuusamo, Lapponia finlandese. Eurowings sta inoltre aumentando le frequenze sulle rotte esistenti per Rovaniemi e Kittilä (entrambe in Finlandia). Inoltre, Eurowings continua l’espansione del “Capital Express” da Berlino: la rotta per Roma sarà inaugurata il 2 novembre e durante l’inverno saranno offerti anche voli per London Heathrow (Regno Unito). Da Düsseldorf, Eurowings estende il suo servizio oltre la stagione estiva e in futuro offrirà voli per Madrid (Spagna) tutto l’anno.

Tutte le destinazioni del programma voli invernale 2026/27 sono ora prenotabili.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)