Il Canada sceglie Saab come fornitore preferito delle future capacità AEW&C

Saab informa: “Il Canada ha annunciato che avvierà discussioni dettagliate e negoziati formali con Saab come fornitore preferito della futura AEW&C canadese, abilitata dal GlobalEye di Saab. A questo punto Saab non ha firmato un contratto né ricevuto un ordine.

L’annuncio è stato fatto dal primo ministro canadese Mark Carney al CANSEC, la più grande fiera canadese sulla difesa e sicurezza.

Saab si è offerta di costruire, mantenere e aggiornare il Canadian GlobalEyes con un team di partner canadesi. L’obiettivo è trasferire conoscenze e tecnologie in Canada che faranno crescere l’industria della difesa nazionale. Saab prevede inoltre di investire in attività di ricerca e sviluppo in Canada, come parte del programma futuro”.

“Accogliamo con favore la decisione del Canada di avviare trattative con Saab come fornitore preferito delle future capacità AEW&C canadesi. GlobalEye offre capacità comprovate per la Royal Canadian Air Force, proprietà sovrana per il Canada e un lavoro completo e qualificato per l’industria canadese”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

“Saab seguirà ora i prossimi passi del processo con le autorità canadesi.

Il GlobalEye consentirebbe al Canada di monitorare vaste aree di terra, mare e cielo. Basato sull’aereo Global 6500 di Bombardier, GlobalEye combina l’Erieye Extended Range radar di Saab con una suite avanzata di sensori e un multi-domain Command and Control (C2) system. GlobalEye rileva i targets fornendo un rilevamento a lungo raggio e a bassa firma con un’elevata frequenza di aggiornamento”, conclude Saab.

Saab e CAE espandono la partnership strategica a sostegno dell’AEW&C programme del Canada

Saab ha firmato un accordo di collaborazione con CAE per perseguire congiuntamente il futuro Airborne Early Warning and Control (AEW&C) programme basato sulla piattaforma GlobalEye di Saab.

“Il teaming agreement per il Canada è una continuazione della partnership stabilita dal Global Cooperation Agreement tra Saab e CAE annunciato nel novembre 2025. Riflette l’ambizione condivisa delle aziende di approfondire la loro collaborazione e ampliare la portata della cooperazione attraverso la formazione e la simulazione.

Attraverso questo accordo, Saab rafforza ulteriormente la propria offerta per l’AEW&C programme canadese, integrando le competenze avanzate di CAE nella formazione. Questa collaborazione fornirà soluzioni di formazione e simulazione completamente integrate e scalabili, progettate per migliorare la prontezza operativa e l’efficacia delle forze armate canadesi”, afferma Saab.

“GlobalEye offre sorveglianza multidominio all’avanguardia, offrendo rilevamento a lungo raggio e situational awareness avanzata nei domini aerei, marittimi e terrestri. Apprezziamo l’opportunità di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con CAE e di collaborare al programma canadese, che fungerà anche da trampolino di lancio per opportunità future”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

“L’esperienza di livello mondiale di CAE nel campo della difesa sarà fondamentale per consentire una capacità AEW&C ad alte prestazioni per il Canada”, ha affermato Matt Bromberg, President and Chief Executive Officer, CAE. “Basando sulla nostra collaborazione di lunga data e sulla fiducia con Saab, questo accordo riflette il nostro impegno condiviso nel fornire soluzioni innovative e integrate che rafforzino le prestazioni operative e supportino le priorità di difesa del Canada”.

“L’accordo sottolinea l’impegno di Saab nel rafforzare la cooperazione con la base industriale canadese. Lavorando a stretto contatto con CAE e sfruttando l’esperienza canadese, Saab mira a supportare lo sviluppo di capacità sovrane, guidare l’innovazione e contribuire alla crescita a lungo termine nel settore aerospaziale e della difesa canadese”, conclude Saab.

Bombardier plaude alla Government of Canada Intention riguardo la nuova Airborne Early Warning & Control Fleet

Bombardier informa: “Bombardier plaude alla decisione del governo federale di investire nell’industria canadese, privilegiando una soluzione “made in Canada” basata sul velivolo Bombardier Global 6500. Desideriamo inoltre congratularci con il nostro partner di lunga data Saab per essere stato selezionato come fornitore preferenziale per la Canada Airborne Early Warning & Control (AEW&C) fleet con la sua GlobalEye solution. L’intenzione di affidare a tecnici aerospaziali canadesi qualificati le attività di modifica e integrazione del GlobalEye, che saranno svolte in Canada, è un perfetto esempio di una solida e completa strategia industriale per la difesa, incentrata sulla produzione in Canada“.

“Per anni, Bombardier ha fornito con orgoglio i propri velivoli Global a Saab per la trasformazione in GlobalEye. Questo annuncio canadese apre la strada a una collaborazione più ampia: Bombardier sta avviando colloqui con Saab per guidare il programma di modifica e il ruolo industriale del Canada nelle potenziali esportazioni di questa soluzione, al fine di massimizzare i benefici a lungo termine per il Canada derivanti da questo acquisto strategico. Possediamo le competenze necessarie, vantiamo una collaborazione consolidata e di successo con Saab e abbiamo decenni di esperienza nella fornitura e nella modifica di velivoli per le missioni più impegnative al mondo.

Questo è un segnale positivo per l’industria canadese e per le nostre forze armate, che potranno beneficiare di una soluzione di sorveglianza moderna e all’avanguardia per la nostra vasta nazione”, prosegue Bombardier.

“Questo annuncio sottolinea ulteriormente la versatilità del velivolo Bombardier Global 6500 e il suo ruolo crescente in Canada. A dicembre, il governo federale ha annunciato l’acquisto di sei Global 6500 per potenziare le Royal Canadian Air Force multi-mission air transport capability, e a marzo il National Research Council ha annunciato l’acquisizione di un Global 6500 per attività di ricerca e sviluppo di fondamentale importanza”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Saab – Bombardier – Photo Credits: Saab)