News Brevi – 28.05.2026

ANA E THE POKEMON COMPANY SVELANO I NUOVI AIRCRAFT DESIGNS PER LA CELEBRAZIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DEI POKEMON – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) e The Pokémon Company hanno svelato oggi i design degli aerei “Pokémon Jet Red” e “Pokémon Jet Green”, i primi due velivoli di una speciale collaborazione che prevede la realizzazione di tre aerei per celebrare il 30° anniversario di Pokémon. Il “Pokémon Jet Red” (Boeing 787-8 – Registrazione JA819A) opererà sulle rotte domestiche in Giappone e il suo ingresso in servizio è previsto per la fine di luglio 2026. Il design raffigura Pikachu insieme ai fire-type Pokémon che i giocatori scelgono come primi partner all’inizio delle loro avventure. Il “Pokémon Jet Green” (Boeing 787-9 – Registrazione JA923A) servirà le rotte internazionali, la data di lancio verrà annunciata in seguito. Il design presenta Pikachu insieme ai grass-type Pokémon scelti come primi partner Pokémon nell’intera serie di videogiochi”. “L’esperienza immersiva Pokémon inizierà nel momento stesso in cui i passeggeri saliranno a bordo, portando il mondo dei Pokémon in cielo con cabine a tema speciali, caratterizzate da illustrazioni originali e servizi progettati da ANA, tra cui adesivi commemorativi per l’imbarco: i passeggeri riceveranno un adesivo promozionale esclusivo con un design commemorativo speciale. I dettagli del design saranno rivelati in seguito. Si prega di notare che la distribuzione è limitata a un adesivo per passeggero per volo e la disponibilità può variare a seconda della rotta e delle condizioni operative. I copri poggiatesta avranno disegni vivaci che mostrano i Pokémon presenti sugli esterni dell’aeromobile, disponibili sui voli domestici in classe Economy e sui voli internazionali in classe Economy e Premium Economy. Si prega di notare che i copri poggiatesta sono solo per uso a bordo e non possono essere rimossi dal sedile. Bicchieri commemorativi con i personaggi Pokémon e il logo del 30° anniversario saranno disponibili sui voli domestici in classe Economy e sui voli internazionali in classe Economy e Premium Economy. Tovaglioli personalizzati con i loghi della collaborazione e del 30° anniversario saranno disponibili sui voli internazionali in classe Economy, Premium Economy e Business. I dettagli relativi a eventi futuri e orari dei voli saranno annunciati sul sito web di ANA e sulle pagine dedicate al progetto. I fan possono anche attendere i prossimi annunci riguardanti il design del terzo aeromobile della serie, “Pokémon Jet Blue”. La collaborazione celebra il rapporto di lunga data tra ANA e Pokémon, iniziato dopo l’uscita dei Pokémon Red Version and Pokémon Green Version games in Giappone. In partnership con Pokémon, ANA Group continua a impegnarsi per creare esperienze di viaggio significative che ispirino connessione, scoperta e portino la gioia di viaggiare ai passeggeri di tutto il mondo”, conclude ANA.

BRUSSELS AIRLINES OFFRIRA’ FRESH FOOD DAL BELGIAN BRAND BON – Brussels Airlines informa: “A partire da giugno, Brussels Airlines offrirà panini freschi fatti a mano del marchio belga Bon in vendita su tutti i voli a corto e medio raggio in classe Economy. Bon è un marchio belga giovane, dinamico e di alta qualità con ambiziosi piani di crescita. Oltre 450.000 panini Bon saranno distribuiti in tutta Europa ogni anno. Brussels Airlines è “un piccolo pezzo di Belgio in volo”. La compagnia aerea collega il Belgio al mondo, ma è anche una piattaforma per mostrare il meglio del Belgio al mondo. Nel corso degli anni, sono state instaurate solide partnership con i marchi belgi più famosi come Neuhaus e Tomorrowland; ma Brussels Airlines valorizza anche il talento belga, infatti una studentessa dell’accademia di moda di Anversa ha disegnato l’uniforme e una start-up è stata selezionata per fornire gelati sui voli a lungo raggio”. “Brussels Airlines ha scelto Bon come fornitore di alimenti freschi disponibili nel menu a bordo sui voli a corto e medio raggio. Il marchio belga è specializzato in alimenti freschi e artigianali. Fondata nel 2015, Bon conta attualmente 17 punti vendita in tutto il Belgio e ha ambiziosi piani di crescita per i prossimi anni, con l’obiettivo di raggiungere oltre 50 negozi in Belgio entro il 2032. Il gruppo belga Colruyt ha investito in Bon per favorire questa crescita e rafforzare ulteriormente il suo portfolio di pasti pronti di alta qualità, preparati al momento. Con l’ingresso di Brussels Airlines come nuovo cliente, la catena belga di alimenti freschi estenderà la sua rete di vendita all’intera flotta di voli a corto e medio raggio. Si prevede la vendita di circa 450.000 panini all’anno a bordo dei voli di Brussels Airlines. Per questo motivo, è stata inaugurata una nuova linea di produzione nelle cucine aziendali, dove nove persone lavorano esclusivamente per la compagnia aerea belga”, prosegue Brussels Airlines. “Abbiamo creato oltre 40 ricette prima di trovare la selezione perfetta, fedele alla nostra promessa di offrire sempre cibo fresco e fatto a mano, adatto anche al servizio a bordo di un aereo. Offriremo quattro diversi panini ogni volta, con un menù che cambierà alcune volte all’anno”, afferma Bert Gillis, Commercial Director, Bon. “Con Bon restiamo fedeli al nostro DNA: alta qualità e provenienza belga, proprio come Brussels Airlines. Siamo entusiasti della freschezza e della cura artigianale con cui vengono preparati questi panini, ma siamo anche orgogliosi di essere un trampolino di lancio per un altro importante marchio belga, aiutandolo a realizzare i suoi ambiziosi piani di crescita”, afferma Thibaut Dewilde, Head of Inflight Management, Brussels Airlines. “Il cibo fresco di Bon sarà disponibile a bordo a partire dal 1° giugno”, conclucde Brussels Airlines.

WIZZ AIR CONFERMA LA DISPONIBILITA’ DEL JET FUEL E L’OPERATIVITA’ STABILE E AFFIDABILE – Wizz Air informa: “Wizz Air conferma di essere pienamente coperta per l’approvvigionamento di jet fuel, senza alcun impatto sulle operazioni. L’intero network – che comprende oltre 200 aeroporti – non ha registrato cancellazioni legate alla disponibilità di carburante. La compagnia dispone inoltre di solide soluzioni alternative per garantire la continuità operativa anche in contesti di mercato complessi. In controtendenza rispetto ad altri operatori, Wizz Air conferma che la programmazione estiva sarà mantenuto integralmente come prevista. La compagnia ribadisce inoltre di non avere in programma l’introduzione di alcun sovrapprezzo carburante: le tariffe già acquistate resteranno invariate, indipendentemente dalla volatilità dei costi del jet fuel. Questo posizionamento è supportato da una performance operativa particolarmente solida e da elevati livelli di affidabilità registrati negli ultimi 18 mesi. Wizz Air rinnova così il proprio impegno a offrire ai passeggeri un servizio stabile, affidabile e conveniente, incoraggiando prenotazioni in piena fiducia”.

JETBLUE ANNUNCIA L’INTENZIONE DI LANCIARE UN SERVIZIO TRA FORT LAUDERDALE E CARACAS – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi l’intenzione di lanciare un servizio diretto tra l’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) e l’aeroporto internazionale Simón Bolívar (CCS) a Maiquetía, Venezuela, segnando il primo servizio in assoluto della compagnia aerea verso il Venezuela. La rotta proposta rimane soggetta al ricevimento dell’approvazione del governo e al completamento dei processi applicabili per operare in Venezuela. JetBlue prevede di iniziare il servizio entro la fine dell’anno, con la vendita dei biglietti prevista nei prossimi mesi. La nuova rotta collegherà Caracas con la città focus di JetBlue, Fort Lauderdale, un gateway chiave per i Caraibi e l’America Latina, dove la compagnia aerea offre ai clienti una vasta rete di destinazioni in tutta la regione. Si prevede che il servizio sosterrà la forte domanda da parte dei clienti che visitano amici e parenti, offrendo ai viaggiatori del sud della Florida una nuova comoda opzione diretta per Caracas e collegamenti senza interruzioni attraverso la più ampia rete di JetBlue”. “Fort Lauderdale continua a fungere da porta d’ingresso di JetBlue verso i Caraibi e l’America Latina e crediamo che ci siano significative opportunità per espandere la nostra presenza nella regione con un servizio pianificato per Caracas”, ha affermato Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “Il sud della Florida ospita una grande comunità venezuelana e questa nuova rotta aiuterebbe a mettere in contatto famiglie e persone care con le tariffe competitive e il servizio pluripremiato di JetBlue”. JetBlue prevede di operare sulla rotta Caracas utilizzando il suo aereo Airbus A320 offrendo il pluripremiato servizio della compagnia aerea, tra cui Fly-Fi® veloce, gratuito e illimitato, intrattenimento sullo schienale di ogni posto e snack e bevande gratuiti. JetBlue continua ad espandere la propria presenza a Fort Lauderdale, dove la compagnia aerea ha recentemente annunciato il suo programma più ampio di sempre dall’aeroporto, comprese 11 nuove destinazioni e voli aggiuntivi sulle rotte esistenti negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. Con quasi 130 partenze giornaliere previste quest’estate, Fort Lauderdale è diventato uno dei gateway più grandi e importanti di JetBlue”, conclude JetBlue.

AEROPORTO DI FORLI’: PIU’ FACILI I COLLEGAMENTI IN OCCASIONE DEI VOLI SERALI – Forlì Airport informa: “I collegamenti da e per l’Aeroporto Ridolfi di Forlì, in occasione dei voli serali, saranno più semplici. A partire dal 1° giugno, infatti, partiranno le corse serali della Linea 7 che collega la zona Berlinguer, l’aeroporto, la stazione ferroviaria e la Fiera. Non solo: grazie all’attivazione della nuova fermata Aeroporto Terminal, gli autobus potranno accedere direttamente all’interno dello scalo, per un maggior confort e una maggiore sicurezza dei viaggiatori che utilizzano il servizio. Le corse serali della Linea 7 saranno attive fino al 14 settembre tutti i lunedì e mercoledì, in coincidenza con i voli serali in arrivo e partenza dall’aeroporto. In orario diurno, invece, i collegamenti restano attivi tutti i giorni dal lunedì al sabato, con gli orari estivi in vigore dall’8 giugno al 18 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre 2026 (gli orari dal 19 luglio al 30 agosto saranno aggiornati successivamente)”. “È un nuovo, importante obiettivo raggiunto di cui andiamo molto fieri e che permetterà all’utenza del nostro aeroporto di spostarsi più comodamente. E ciò in funzione dei collegamenti aerei programmati dal Ridolfi: senza dover ricorrere all’auto di proprietà. Siamo riusciti, in pieno accordo con Start Romagna e il Comune di Forlì, che vogliamo ringraziare pubblicamente, a dare una risposta concreta alle tante istanze dei passeggeri in arrivo e partenza, migliorando le connessioni intermodali da e per il centro città – nello specifico la stazione ferroviaria – sinergizzando quindi domanda e offerta. Crediamo sia il primo passo verso ulteriori collaborazioni in previsione di un aumento dei voli a cominciare da quelli con caratteristiche più internazionali, riconducibili all’incoming di tipo turistico e in supporto alle attività imprenditoriali di tutta la Romagna”, dice Riccardo Pregnolato, Accountable Manager di F.A. S.r.l.. “Con il collegamento serale della Linea 7 si aggiunge un ulteriore tassello ad un servizio di trasporto sempre più intermodale, sostenibile ed efficiente. In tale ottica si ricorda anche il Forlì Aeroporto Link, il servizio di trasporto pubblico integrato nato dalla collaborazione tra Trenitalia Tper e Start Romagna e attivo da inizio anno. Il servizio consente di acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno e quello del bus, permettendo di viaggiare comodamente da qualsiasi stazione dell’Emilia-Romagna fino all’aeroporto di Forlì, e viceversa. I passeggeri possono raggiungere la stazione ferroviaria di Forlì con i treni regionali e proseguire il viaggio con il bus diretto all’aeroporto. Allo stesso modo, chi atterra al “Ridolfi” può utilizzare il collegamento bus fino alla stazione e continuare il viaggio in treno verso la propria destinazione. Per maggiori informazioni: https://www.startromagna.it/linea-7-aeroporto-di-forli/“, conclude Forlì Airport.

RYANAIR INVITA LA REGIONE SARDEGNA AD ABOLIRE L’ADDIZIONALE COMUNALE – Ryanair informa: “Ryanair oggi (giovedì 28 maggio) ha criticato la decisione della Regione Sardegna di bloccare la proposta di abolire l’addizionale municipale per i cittadini sardi, nonché il rifiuto della proposta di rapida crescita avanzata da Ryanair”. Il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Siamo delusi dalla decisione della Regione Sardegna di respingere la sensata proposta di abolire l’addizionale municipale regressiva, così come dal rifiuto della proposta di rapida crescita di Ryanair, che avrebbe generato oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno (+40% di crescita), 4 aeromobili aggiuntivi (400 milioni di dollari di investimento), una nuova base ad Alghero (con la creazione di oltre 900 posti di lavoro locali) e nuove rotte nazionali e internazionali verso mercati quali Germania, Francia, Regno Unito e Paesi nordici. Diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, hanno già abolito l’addizionale municipale e, di conseguenza, Ryanair ha generato una crescita trasformativa, con più aeromobili, nuove rotte e un rafforzamento della connettività e del turismo durante tutto l’anno. Ryanair vuole generare la stessa crescita per la Sardegna, ma potrà farlo solo se la Regione Sardegna agirà finalmente e abolirà completamente l’addizionale comunale. Ryanair invita nuovamente la Regione Sardegna a smettere di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale inaffidabili e a concentrare invece i propri sforzi sull’abolizione dell’addizionale municipale in Sardegna, per generare una crescita immediata in termini di traffico, turismo e occupazione”.

L’AIRBUS A380 DI EMIRATES E’ ATTERRATO A MINI-EUROPE – L’Airbus A380 di Emirates è atterrato all’aeroporto di Mini-Europe, portando uno degli aerei più riconoscibili nel suggestivo mondo di monumenti, esposizioni e animazioni in miniatura di Bruxelles. “Il modello dell’Airbus A380 di Emirates è stato riprodotto con una precisione impeccabile, frutto di oltre 60 ore di meticoloso lavoro artigianale da parte degli esperti modellisti di Mini-Europe, per catturare le caratteristiche distintive dell’A380 e l’iconica livrea Emirates. Realizzato su misura in scala 1:25, l’aereo misura ancora quasi tre metri di lunghezza (292 cm), con un’impressionante apertura alare di 320 cm e un’altezza di 45 cm. Dalle proporzioni della fusoliera ai dettagli più raffinati della livrea, il modello mette in risalto la competenza e la maestria artigianale che contraddistinguono le creazioni di Mini-Europe. In qualità di maggiore compagnia aerea internazionale al mondo e principale operatore dell’A380, Emirates continua a celebrare il fascino intramontabile del velivolo a due piani, ormai sinonimo di esperienza di viaggio premium e connettività globale”, afferma Emirates. Jean-Pierre Martin, Country Manager di Emirates in Belgio, ha dichiarato: “L’A380 di Emirates è diventato più di un semplice aereo: simboleggia la magia e la gioia del viaggio e dell’esplorazione del mondo. Questa nuova esposizione a Mini-Europe contribuisce ad avvicinare tale esperienza ai visitatori, offrendo un modo unico per ammirare da vicino il nostro aereo di punta e, al contempo, celebrando il nostro legame di lunga data con l’Europa”. L’arrivo dell’A380 di Emirates segna un nuovo passo per Mini-Europe, che continua a celebrare non solo il patrimonio culturale europeo, ma anche i suoi legami con il resto del mondo. L’aviazione, in particolare i voli a lungo raggio, svolge un ruolo chiave nell’avvicinare persone e culture, valori che si allineano pienamente con lo spirito del parco. Vinciane Meeùs, Managing Director of Mini-Europe, afferma: “A Mini-Europe, il viaggio inizia proprio ora: invitiamo i visitatori ad ammirare questo iconico aereo e a immaginarsi a bordo, diretti verso la loro prossima destinazione. Con questo emblematico A380 in miniatura, siamo orgogliosi di presentare Emirates, simbolo di connettività globale con l’Europa, e Airbus, partner chiave nell’innovazione europea”. “Emirates serve Bruxelles da oltre 11 anni e ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri da e per Dubai. Nel corso degli anni, Emirates ha costantemente migliorato la sua offerta, aggiungendo una seconda frequenza giornaliera e portando nei cieli belgi i suoi aeromobili più recenti, tra cui il Boeing 777 completamente rinnovato e dotato di Premium Economy. Nel 2018, la compagnia aerea ha operato un volo speciale unico con un A380 a Brussels Airport, per celebrare l’inaugurazione del primo gate dell’aeroporto in grado di accogliere l’A380”, conclude Emirates.

QANTAS E PHILIPPINE AIRLINES SBLOCCANO 15 NUOVE ‘ISLAND HOPPING’ DESTINATIONS FOR FREQUENT FLYERS – Qantas informa: “I frequent flyer di Qantas hanno ora più modi per raggiungere il Sud-est asiatico e oltre grazie alla nuova partnership con Philippine Airlines (PAL), lanciata oggi. I membri possono ora prenotare Classic Reward seats sull’intera rete PAL, con un maggiore accesso al Nord America, al Medio Oriente e a 15 nuove destinazioni insulari via Manila. I frequent flyer possono utilizzare i loro punti per raggiungere 15 destinazioni insulari”. Il Qantas Loyalty CEO, Andrew Glance, ha affermato: “Molti dei nostri membri desiderano che i loro punti li portino oltre i principali hub. La partnership con Philippine Airlines apre le porte a una maggiore offerta in Asia e aggiunge 15 destinazioni precedentemente assenti dalla nostra rete di partner”. Philippine Airlines opera 22 voli settimanali tra l’Australia e Manila, inclusi voli giornalieri da Sydney con aeromobili Airbus A330 e da Brisbane con aeromobili Airbus A321neo LR. I membri possono prenotare Classic Reward seats in Business, Premium Economy ed Economy su queste rotte. Il presidente di Philippine Airlines, Richard Nuttall, ha accolto con favore la partnership: “Le partnership di fidelizzazione sono un modo importante per ampliare la portata di Mabuhay Miles e creare maggiore valore per i nostri membri. Insieme a Qantas, stiamo rafforzando i nostri legami con l’Australia, semplificando le visite degli australiani nelle Filippine e offrendo loro maggiore scelta e flessibilità nell’utilizzo delle miglia”.

SVEZIA E UCRAINA COMPIONO PASSI VERSO L’ACQUISIZIONE DEL GRIPEN DA PARTE DELL’UCRAINA – Saab informa: “Il Primo Ministro svedese e il Presidente ucraino hanno annunciato che l’Ucraina intende acquisire un lotto iniziale di fino a 20 Gripen E/F e che la Svezia intende donare all’Ucraina fino a 16 Gripen C/D. Il governo svedese ha inoltre annunciato lo stanziamento di fondi per la sostituzione dei Gripen donati. I prossimi passi per le autorità ucraine e svedesi saranno il completamento dei negoziati relativi all’acquisizione dei Gripen E/F da parte dell’Ucraina, che dovrebbe avvenire in lotti, e Saab fornirà supporto in questo processo. Il dialogo sulla sostituzione da parte della Svezia dei velivoli donati sarà avviato a breve. Al momento Saab non ha firmato alcun contratto né ricevuto alcun ordine in merito. Gli annunci sono stati fatti durante una conferenza stampa a Uppsala, Svezia, il 28 maggio, dove il Primo Ministro svedese e il Presidente ucraino hanno presentato congiuntamente le loro intenzioni in merito all’acquisizione del Gripen. Nell’ottobre 2025, Svezia e Ucraina hanno firmato una lettera d’intenti sulla cooperazione in materia di difesa aerea, ponendo le basi per l’annuncio odierno”.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA LA PRIMA ICS ENABLED NASELINE ALLA U.S. NAVY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha consegnato con successo la prima Integrated Combat System (ICS)-enabled baseline alla U.S. Navy. Le ICS-enabled baselines combinano le capacità dei sistemi tradizionali con infrastrutture moderne, favorendo una rapida diffusione delle capacità attraverso un unico sforzo di sviluppo su larga scala. Grazie alla collaborazione con la Marina e i partner industriali, questo segna l’inizio di un ciclo operativo di sei mesi per gli aggiornamenti e le certificazioni che saranno implementati su tutta la flotta, un passo significativo verso la visione della Marina di uniformità a livello di flotta”. “La prima versione dell’ICS-enabled baseline sottolinea l’impegno e la partnership di Lockheed Martin con la Marina degli Stati Uniti per accelerare la transizione verso un’architettura comune e completamente integrata in un contesto in continua evoluzione”, ha dichiarato Chandra Marshall, vice president of Multi?Domain Combat Systems at Lockheed-Martin.