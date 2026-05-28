Ultime settimane per votare #Volotea4Veneto: già 10.000 votazioni raccolte

#Volotea4Veneto è ufficialmente entrato nel vivo: a due settimane dalla chiusura delle votazioni, sono già 10.000 i voti raccolti per il progetto promosso da Volotea, in collaborazione con Gruppo SAVE e Regione del Veneto, nato con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico della regione attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.

“Fino al prossimo 10 giugno sarà infatti possibile votare online sul sito www.volotea4veneto.com uno dei quattro progetti in gara, contribuendo così ad assegnare il finanziamento messo a disposizione da Volotea, che quest’anno sfiora i 40.000 euro. Inoltre, tra tutti coloro che prenderanno parte alla votazione sarà estratto un fortunato vincitore che si aggiudicherà un voucher Volotea del valore di 1.000 euro per volare verso le destinazioni del network della compagnia.

La seconda edizione di #Volotea4Veneto sta confermando la forte partecipazione delle comunità e il legame profondo tra cittadini e territorio, trasformando un semplice contest in un vero racconto collettivo dedicato al Veneto e ai suoi luoghi simbolo.

In gara quest’anno ci sono quattro progetti che rappresentano anime diverse del patrimonio veneto:

– la riqualificazione del Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa, uno dei luoghi più suggestivi e iconici della città;

– il restauro e la valorizzazione dei reperti del Museo dei Fossili di Bolca, candidato UNESCO, promosso dal Parco Naturale Regionale della Lessinia;

– gli interventi di cura e ripristino del Giardino della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, progettato da Carlo Scarpa;

– il progetto del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza dedicato alla riscoperta del Teatro romano di Berga attraverso restauro, ricostruzioni 3D e strumenti di narrazione digitale”, afferma Volotea.

“#Volotea4Veneto è un’iniziativa in cui crediamo molto. Le quattro realtà coinvolte hanno da subito attirato la nostra attenzione grazie a progetti di valore, che ci consentono di essere parte integrante del territorio Veneto, permettendoci, inoltre, di coinvolgere concretamente cittadini e territori nella valorizzazione del patrimonio di questa magnifica regione. La partecipazione che stiamo registrando in queste settimane conferma le nostre scelte: è bello vedere quanti cittadini si sono già attivati per votare il proprio progetto del cuore! Invito tutti a partecipare per esprimere la propria preferenza, anche perché chi vota può essere il fortunato vincitore di un voucher da €1.000 per volare con Volotea”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

“#Volotea4Veneto rappresenta per Volotea un’ulteriore conferma del forte legame con il Veneto, regione strategica per la compagnia sin dal 2012, anno in cui Venezia è diventata la prima base del network del vettore, seguita, qualche anno dopo, da Verona. Attraverso iniziative come questa, Volotea rinnova il proprio impegno a favore del territorio e delle comunità locali, sostenendo progetti capaci di generare valore culturale, sociale ed economico”, conclude Volotea.

(Ufficio stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)