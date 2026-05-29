Europe for Aviation punta a un ATM più moderno ed efficiente in Europa

Nove istituzioni europee hanno presentato la loro visione comune e i progressi compiuti verso un air traffic management system più moderno ed efficace in Europa, in occasione di Airspace World, la fiera annuale di tre giorni dedicata all’ATM che si è svolta a Lisbona questa settimana.

Le nove organizzazioni hanno allestito uno stand congiunto nell’ambito del progetto Europe for Aviation (E4A), illustrando le loro attività complementari e i progetti comuni e spiegando come, insieme, stiano contribuendo a plasmare un European airspace più moderno e competitivo.

“Rappresentiamo una united European ATM community, che lavora per un obiettivo comune: un European sky più intelligente e connesso”, ha dichiarato Filip Cornelis, Director for Aviation at DG MOVE at the European Commission, durante un intervento allo stand. “A differenza della maggior parte degli altri espositori qui a Lisbona, non forniamo servizi ATM. Il nostro ruolo è quello di assistere gli stakeholder operativi, e naturalmente gli Stati membri e i partner, nel definire il contesto in cui l’ATM system opera in Europa. Stiamo implementando i processi strategici necessari per creare un European airspace più moderno e competitivo”.

E4A riunisce European Commission, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), EUROCONTROL, European Union Aviation Safety Agency (EASA), European Defence Agency (EDA), EUROCAE, SESAR Joint Undertaking (SESAR JU), SESAR Deployment Manager (SESAR DM) e l’European Union Agency for the Space Programmes (EUSPA).

I partner di E4A allineano policy, innovation, deployment, operations e fonti di finanziamento per creare un impatto operativo reale e apportare benefici a passeggeri, economia e ambiente.

L’ATM è il processo di gestione di un volo dal momento in cui lascia il gate fino al suo arrivo in sicurezza nella posizione di parcheggio presso l’aeroporto di destinazione. Con la domanda per l’air transport in costante aumento, un European airspace già densamente congestionato, crescenti tensioni geopolitiche che richiedono maggiore flessibilità per le operazioni militari e obiettivi di sostenibilità che impongono processi e traiettorie più efficienti in termini di consumo di carburante, la corsa alla modernizzazione dell’ATM è iniziata. L’obiettivo è creare maggiore capacità, raggiungendo al contempo gli obiettivi ambientali e mantenendo l’elevato livello di sicurezza.

Questa modernizzazione implica l’applicazione di processi digitali e interoperabili per superare la frammentazione storicamente presente in Europa e aumentare le performance. I fattori abilitanti includono processi di certificazione centralizzati, armonizzazione, implementazione più rapida dell’innovazione e coordinamento civile-militare. La visione generale è quella per operazioni sicure, sostenibili ed efficienti.

Airspace World 2026 si è svolto dal 26 al 28 maggio 2026 nella capitale portoghese, attirando circa 7.000 professionisti dell’aviazione provenienti da 145 paesi.

Ciascuna delle nove organizzazioni aeronautiche presenti a Lisbona ha un ruolo specifico nel contesto dell’ATM. In alcuni casi, questo rappresenta un elemento all’interno di un mandato più ampio.

(Ufficio Stampa EASA)