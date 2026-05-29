L’Airbus A380 di Emirates si veste con la maglia dell’Arsenal

Emirates ha svelato una livrea celebrativa per l’Airbus A380 dedicata all’Arsenal FC, in seguito alla vittoria del campionato di Premier League.
“Presentata nell’ambito della consolidata partnership tra la compagnia aerea e l’Arsenal, la livrea personalizzata riflette il costante impegno di Emirates nel connettere i tifosi con i più grandi momenti sportivi del mondo.
Applicata internamente da Emirates Engineering, la decalcomania si estende dall’iconica bandiera sulla coda fino al centro della fusoliera e raffigura quattro giocatori della prima squadra: Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard e Viktor Gyökeres. Lo stemma dell’Arsenal campeggia con orgoglio sopra la scintillante scritta dorata “Champions”, a celebrare l’impegno di tutta la squadra”, afferma Emirates.
“Il 2026 segna un traguardo importante per Emirates e l’Arsenal, che celebrano 20 anni di partnership. Emirates è l’Official Airline partner e detiene i diritti di denominazione dello stadio dell’Arsenal, l’Emirates Stadium in North London. Il logo “Fly Better” è inoltre ben visibile sulla parte anteriore delle maglie delle squadre maschile, femminile e dell’Academy, rappresentando la front-of-shirt sponsorship più longeva nella storia della Premier League.
Questa nuova livrea è un ulteriore riconoscimento da aggiungere alla bacheca dei trofei dell’Arsenal, dopo una stagione straordinaria che ha visto il club incoronarsi campione della Premier League la scorsa settimana”, prosegue Emirates.
“Oggi, l’Arsenal and Emirates A380 si alzerà in volo per il victory lap, dirigendosi verso London Heathrow con il volo EK001. Planespotters and football fans potranno ammirare la nuova livrea della compagnia aerea, che rende omaggio al duraturo impegno di Emirates nei confronti del calcio, del club e dei tifosi”, conclude Emirates.
(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)