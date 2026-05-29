JetBlue celebra la Repubblica Dominicana con una livrea speciale

JetBlue ha presentato al Santo Domingo Las Américas International Airport (SDQ) la livrea “Quisqueya la Bluebella”, un nuovo e vivace aereo che celebra la Repubblica Dominicana e rappresenta un importante traguardo per la compagnia aerea.

“Il nuovo Airbus A320, con la sua livrea personalizzata, rende omaggio alla ricca cultura del Paese e al profondo legame di JetBlue con la comunità dominicana. Creato dall’artista dominicano Willy Gómez, il design è stato scelto dal pubblico all’inizio di quest’anno.

Il nome ‘Quisqueya la Bluebella’ è un giocoso omaggio all’amata frase patriottica ‘Quisqueya la Bella’, reinterpretata con lo stile inconfondibile di JetBlue. Il design è stato presentato durante un evento celebrativo a Santo Domingo, dove clienti, membri della comunità, leader locali e membri dell’equipaggio di JetBlue si sono riuniti per celebrare la cultura dominicana e ammirare da vicino l’aereo”, afferma JetBlue.

“Quando abbiamo volato per la prima volta a Santiago nel 2004, abbiamo iniziato a costruire un legame con la Repubblica Dominicana che si è rafforzato sempre di più negli ultimi due decenni”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Quisqueya la Bluebella celebra davvero l’orgoglio, la passione e la cultura della comunità dominicana, che ha rappresentato una parte così importante del percorso di JetBlue. Siamo rimasti colpiti dal design di Willy Gómez e dalla passione che vi ha riversato. È audace, splendido e impossibile da non notare. Vedere questo aereo spiccare il volo è davvero speciale per noi e spero che sia un promemoria per questa comunità di quanto siamo orgogliosi di farne parte”.

“Attraverso l’occhio artistico di Gómez, il design creativo dell’aereo mira a catturare lo spirito della Repubblica Dominicana attraverso il colore e il movimento.

Oggi, JetBlue è la più grande compagnia aerea che serve la Repubblica Dominicana, con voli per Santo Domingo, Santiago, Punta Cana e Puerto Plata“, prosegue JetBlue.

“Il design rappresenta una sintesi grafica dell’identità dominicana, riflettendo elementi della sua cultura, del suo clima e della sua fauna selvatica, una combinazione di qualità che danzano insieme, dando vita e ritmo alla nostra nazione”, ha affermato Willy Gómez. “Sono incredibilmente orgoglioso di poter rappresentare la cultura dominicana attraverso un progetto come questo, poiché funge da ponte e fonte di ispirazione tra i dominicani e il resto del mondo. Per me, rappresenta un sogno che si avvera”.

“A gennaio, JetBlue ha lanciato una campagna per invitare clienti, fan e pubblico a contribuire alla scelta di un design che celebrasse la Repubblica Dominicana attraverso una livrea speciale per i propri aerei. La campagna ha presentato tre proposte create da artisti dominicani, Gómez, Los Plebeyos e Lena Tolkens, ognuno dei quali ha offerto la propria interpretazione della cultura dominicana, con il design di Gómez scelto dalla comunità.

Al centro della campagna c’era l’impegno di JetBlue ad amplificare le voci autentiche e a celebrare il talento locale”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: JetBlue)