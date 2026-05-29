KLM celebra l’inizio dei lavori di costruzione del primo impianto olandese per la produzione di SAF con SkyNRG

KLM, insieme a SkyNRG e agli ospiti invitati, celebra l’inizio dei lavori di costruzione del primo impianto nei Paesi Bassi interamente dedicato alla produzione di sustainable aviation fuel (SAF). Questo traguardo segna ufficialmente l’avvio della costruzione dell’impianto, sviluppato da SkyNRG, e rappresenta un passo importante per l’incremento della produzione di SAF nei Paesi Bassi.

“KLM è stata co-fondatrice di SkyNRG nel 2009 e ha partecipato attivamente allo sviluppo del SAF market fin dall’inizio. A partire dal 2028, l’impianto dovrebbe iniziare la produzione di SAF. KLM si è impegnata ad acquistare almeno 75.000 tonnellate all’anno, pari al 75% della produzione totale dell’impianto, per un impegno di sostenibilità di quasi 3 miliardi di euro. Con questo impegno, KLM svolge un ruolo chiave nel rendere possibile il progetto.

Da molti anni, KLM investe per rendere l’aviazione più pulita, silenziosa ed efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. Oltre al rinnovo della flotta, il SAF è uno dei modi più efficaci per ridurre significativamente le emissioni di CO2 del settore aeronautico. Sebbene il SAF produca le stesse emissioni di CO2 durante il volo del cherosene fossile, le sue emissioni totali del ciclo di vita – dalla produzione alla combustione – sono notevolmente inferiori, riducendo la CO2 di almeno il 65% e fino a oltre il 90% rispetto al cherosene convenzionale”, afferma KLM.

“In qualità di prima compagnia aerea al mondo, il nostro accordo di fornitura a lungo termine contribuisce direttamente al finanziamento e alla realizzazione di questo impianto. Oggi, insieme a SkyNRG e ad altri ospiti invitati, celebriamo un traguardo importante con l’inizio dei lavori di costruzione, rendendo finalmente tangibile questo progetto. Sono orgogliosa che KLM, in qualità di co-fondatore di SkyNRG e maggiore acquirente di questo carburante, stia compiendo un passo importante per incrementare la produzione di SAF nei Paesi Bassi, promuovendo ulteriormente la sostenibilità dell’aviazione”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

“Il traguardo odierno a Delfzijl dimostra che la produzione di SAF su larga scala nei Paesi Bassi sta diventando realtà. Siamo orgogliosi di compiere questo passo insieme a KLM e ai nostri partner, il cui impegno a lungo termine ha contribuito a rendere possibile questo progetto. DSL-01 rappresenta un passo importante verso l’aumento della produzione di SAF e l’accelerazione della transizione verso un’aviazione più sostenibile”, afferma Maarten van Dijk, CEO di SkyNRG.

“Attualmente, il SAF è da tre a quattro volte più costoso del cherosene di origine fossile. Sebbene questo impianto rappresenti un traguardo importante, sono necessari ulteriori sforzi per accelerare la produzione e rendere il SAF più ampiamente disponibile e accessibile. È quindi incoraggiante che il nuovo coalition agreement includa piani per espandere gli alternative aviation fuels e sostenere la produzione di SAF nei Paesi Bassi. KLM invita il governo a collaborare per accelerare e incrementare la produzione di SAF, ad esempio attraverso un national SAF fund, come raccomandato nel Wennink report “The Route to Future Prosperity”.

Il DSL-01 project dimostra cosa sia possibile realizzare, sottolineando al contempo la necessità di ulteriori iniziative come questa per raggiungere l’obiettivo olandese del 14% SAF blending entro il 2030″, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)