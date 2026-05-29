Safran ottiene un finanziamento dall’Innovation Fund per l’ENGINeUS PULL project

Safran Electrical & Power ha firmato un accordo di finanziamento con l’European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) nell’ambito dell’Innovation Fund, per l’ENGINeUS PULL project.

“Questa iniziativa mira a implementare l’automazione per consentire la produzione ad alto ritmo dell’ENGINeUS 100 electric motor presso la Safran Electrical & Power facility di Niort, Francia.

In base a questo accordo, Safran Electrical & Power riceverà un finanziamento di 14,7 milioni di euro a sostegno delle sue iniziative per l’aviazione sostenibile e contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione Europea di zero emissioni nette nel settore entro il 2050. L’ENGINeUS PULL project si estende su un periodo di sette anni, dal 2026 alla fine del 2032.

Certificato dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel 2025, l’ENGINeUS electric motor è ora pronto per la produzione in serie. Con il supporto dell’Innovation Fund, Safran Electrical & Power sta mettendo in funzione due semi-automated assembly lines, una dedicated integrated logistics support line e maintenance, repair and overhaul capabilities presso la sua Niort facility in Francia”, afferma Safran.

“L’impianto produttivo è progettato per garantire flessibilità ed efficienza, applicando pratiche industriali consolidate ispirate al settore automobilistico per assicurare maturità tecnologica, ottimizzazione dei costi ed efficienza operativa.

Il design modulare del motore consente l’integrazione in diverse configurazioni di aeromobili, con l’obiettivo principale di realizzare una 100% electric propulsion per two- to four-passenger aircraft, aprendo la strada anche a derivazioni per distributed hybrid-electric propulsion for 19-passenger regional aircraft. Il motore può essere adattato per soddisfare i futuri requisiti di prestazioni e affidabilità previsti per piattaforme e missioni legate alla difesa”, prosegue Safran.

“Essere stati selezionati dall’Innovation Fund rappresenta un passo importante per Safran e posiziona Safran Electrical & Power come attore chiave nel raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione energetica. È un riconoscimento della maturità del nostro ENGINeUS electric motor, che svolge un ruolo fondamentale nella riduzione dell’impronta di carbonio degli all-electric and hybrid-electric aircraft. Siamo molto orgogliosi di sostenere gli obiettivi europei di competitività industriale e transizione ambientale”, ha dichiarato Agnès Pronost Gilles, Executive Vice President and General Manager of Power division, Safran Electrical & Power.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Copyright Anthony Guerra – Safran)