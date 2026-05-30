(CULTURE CORNER) – “Tessitore di traiettorie – La mia vita da controllore del traffico aereo”

Cartabianca Publishing ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro “Tessitore di traiettorie – La mia vita da controllore del traffico aereo” di Oliver Barsanti.

Noi di Md80.it abbiamo letto il libro e pubblichiamo ora una recensione.

L’autore, Oliver Barsanti (1973), coltiva fin da piccolo la passione per l’aviazione. Diplomato all’Istituto Tecnico Aeronautico, consegue i brevetti di pilota privato, manutentore aeronautico e operatore AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Entra nell’Aeronautica Militare e diventa ufficiale di complemento, specializzandosi nel controllo del traffico aereo all’aeroporto di Cervia e la base NATO di Aviano.

Nel 1997 passa all’aviazione civile presso l’ENAV, lavorando al centro di controllo d’area (ACC) di Abano Terme, dove ottiene l’abilitazione di controllore radar, e poi a Roma come controllore di area terminale (TMA). È anche istruttore, Human factor expert e membro dell’associazione professionale ANACNA, di cui è stato presidente (2016-2022). Oggi rappresenta la federazione IFATCA presso l’ICAO di Montréal

Spesso, ai profani, i primi professionisti dell’aviazione che vengono in mente sono i piloti e gli assistenti di volo. Il mondo aeronautico comprende invece moltissime altre professionalità, tutte ugualmente importanti per fare sì che il trasporto aereo resti efficiente e sicuro.

Tra queste importanti professionalità c’è il controllore del traffico aereo, che ha la responsabilità di fornire rotte efficienti e mantenere il flusso di aeromobili ordinato e adeguatamente distanziato, di istruire i piloti a eseguire tutte le manovre, dal rullaggio iniziale all’atterraggio finale, in modo da evitare collisioni e mantenere operazioni efficienti e soprattutto sicure.

Come afferma anche l’autore del libro, “Safety First”, perchè non ci può essere puntualità dei voli senza prima garantirne la sicurezza.

Oliver nel libro ci accompagna in un interessante viaggio attraverso la sua storia lavorativa. Descrive in modo appassionato la sua esperienza, la sua formazione, la sua carriera, prima nel mondo militare, in seguito nel mondo dell’aviazione civile. In tutto il libro si percepisce la sua passione, per l’aviazione in generale e per il suo lavoro.

Un lavoro appassionante, che richiede grande abilità, attenzione e capacità di analisi. Una professione, a volte, meno appariscente di quella del pilota, ma altrettanto importante e fondamentale in tutte le operazioni aeronautiche, dei veri e propri “angeli custodi”.

Dal nostro punto di vista speriamo che i giovani, leggendo questo libro, si appassionino a questa professione e magari chissà, potrebbe accendersi una scintilla che li porterà ad approcciarsi a questa carriera, senz’altro sfidante e impegnativa, spesso stressante, ma ricca di soddisfazioni, come Oliver fa emergere nel suo libro.

I molti aneddoti, alcuni veramente divertenti, rendono scorrevole la lettura e ci offrono uno spaccato di vita reale, che va oltre l’aspetto squisitamente tecnico della professione.

Personalmente abbiamo apprezzato molto anche il titolo “Tessitore di traiettorie”: è molto bella l’idea che il controllore del traffico aereo sia un “tessitore” che, in base alle regole e alle procedure, tesse le rotte nei nostri cieli, come se il cielo fosse una tela, in modo da creare poi un insieme armonioso, efficiente e soprattutto sicuro, che è alla base del trasporto aereo.

Il libro tratta argomenti anche complessi con un linguaggio semplice e comprensibile, pur mantenendo la necessaria precisione tecnica, risultando appassionante e scorrevole, anche per i non addetti a lavori, che grazie a questa lettura potranno scoprire le diverse sfaccettature della professione di controllore del traffico aereo.

L’opera si conclude con un interessante descrizione di un normale turno di lavoro, “Un giorno di straordinaria normalità”, come afferma l’autore.

Il libro contiene la prefazione del Comandante Ivan Anzelotti, anche lui autore di diversi libri con Cartabianca Publishing. Nella prefazione si ha una breve testimonianza di quanto il lavoro del pilota sia in costante contatto con i controllori del traffico aereo e di quanto questo legame sia importante sia a livello lavorativo che umano (“l’unica voce amica che mi accompagna per i cieli”).

Una lettura sicuramente consigliata, che tratta un aspetto dell’aviazione spesso poco conosciuto, ma che giustamente ottiene il risalto che merita grazie a quest’opera di Oliver Barsanti.

Qualcuno paragona il controllore del traffico aereo al direttore d’orchestra, colui che impartisce ordini ai differenti strumentisti (i piloti degli aerei, e ogni velivolo ha differenti prestazioni) con le giuste tempistiche, per far sì che la sinfonia risulti perfettamente eseguita Oliver Barsanti

Scheda bibliografica:

Titolo: TESSITORE DI TRAIETTORIE – La mia vita da controllore del traffico aereo

Autore: Oliver Barsanti

Editore: Prima edizione Cartabianca 11 maggio 2026

Genere: Trasporti, Aviazione

Prezzi: €6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – €14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/tessitore-di-traiettorie/

ISBN cartaceo: 9788888805665

ISBN digitale: 9788888805672

(Redazione Md80.it)