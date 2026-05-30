Lufthansa rafforza il suo impegno a favore della A350 Family con un ordine fermo per altri 10 Airbus A350-900

Lufthansa Group nelle scorse settimane ha effettuato un ordine fermo per 10 ulteriori aeromobili A350-900 per integrare la sua flotta esistente di 43 aeromobili del tipo e l’A350-1000 di prossima consegna (leggi anche qui). Con questo accordo, l’ordine totale del Gruppo per la A350 Family aumenta a 75 unità, inclusi 15 A350-1000.

“Mentre Lufthansa celebra quest’anno il centenario della fondazione della prima Lufthansa, in Airbus siamo onorati di aver fatto parte della storia della compagnia aerea negli ultimi decenni. Lufthansa opera già una delle flotte di A350 più grandi al mondo. Questo ulteriore ordine è una testimonianza dell’efficienza e del comfort che l’A350 offre e siamo orgogliosi di supportare il continuo sviluppo della flotta di Lufthansa Group”, ha affermato Benoit de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Lufthansa opera con aerei Airbus da 50 anni. La partnership di Airbus con Lufthansa è iniziata con la consegna del primo A300 all’inizio del 1976. Da allora, il Gruppo ha operato tutte le Airbus product family.

L’A350 è l’aereo widebody più moderno al mondo, progettato per volare fino a 9.700 miglia nautiche/18.000 chilometri senza scalo, stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aereo include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che garantiscono standard ineguagliabili di efficienza e comfort. I suoi motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’uso di materiali leggeri comportano un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aerei della generazione precedente. L’esclusiva Airspace cabin dell’A350 offre ai passeggeri e all’equipaggio i più moderni prodotti di bordo per un’esperienza di volo confortevole.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a far sì che i suoi aerei abbiano una capacità 100% SAF entro il 2030″, afferma Airbus.

“Alla fine di aprile 2026, la A350 Family aveva ottenuto oltre 1.550 ordini fermi da più di 65 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aerei widebody di maggior successo di sempre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)