Il Texas Department of Public Safety prende in consegna il Bell 407GXi

Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato la consegna del nuovo Bell 407GXi al Texas Department of Public Safety (DPS). Questa consegna fa seguito all’annuncio fatto durante Verticon all’inizio di quest’anno, che evidenziava l’ordine di acquisto del nuovo Bell 407GXi per il Texas DPS.

“Bell è orgogliosa della collaborazione di quasi 60 anni con il Texas DPS e siamo entusiasti di essere qui oggi per consegnare questo Bell 407GXi”, ha dichiarato Linda Deslatte, Bell vice president of commercial programs. “L’elicottero Bell 407GXi è un velivolo collaudato e affidabile, utilizzato da centinaia di agenzie di pubblica sicurezza in tutto il mondo, e non vedo l’ora di vederlo operare nei cieli del Texas”.

“Bell, che ha recentemente celebrato i 75 anni della sua sede centrale a Fort Worth, Texas, è orgogliosa di supportare gli operatori della pubblica sicurezza in tutto il mondo. Questo nuovo Bell 407GXi si unirà al Bell 412EP del dipartimento e alla sua ampia flotta mista per operazioni aeree, rappresentando un’ottima aggiunta grazie alla sua tecnologia avanzata e alla sua versatilità operativa”, afferma Bell Textron.

“L’aggiunta di questo velivolo alla flotta del Texas DPS rafforzerà la nostra capacità di proteggere e servire il Texas, ampliando al contempo il supporto che possiamo fornire alle agenzie partner in tutto lo stato”, ha dichiarato Stacy Holland, Chief of the Aircraft Operations Division. “Questa maggiore capacità aeronautica offre al DPS una maggiore flessibilità nel fornire un supporto aereo fondamentale e una presenza visibile dal cielo durante le emergenze, le operazioni di polizia e gli eventi di pubblica sicurezza su larga scala”.

“Nel 1967, il Texas DPS ha iniziato le sue helicopter operations con due Bell 47G-5, il primo modello di velivolo Bell prodotto in Texas. Questi velivoli si sono dimostrati efficaci nelle operazioni di ricerca e soccorso, nonché nel garantire la sicurezza del territorio in tutto lo stato del Texas. Nel 1969 il dipartimento ha aggiunto altri cinque velivoli Bell alla propria flotta: tre Bell 206 Jet Ranger e due Bell 47G-4A. Nel corso degli anni il dipartimento ha continuato a utilizzare altri modelli Bell, tra cui il Bell 206B, il Bell 206L e, successivamente, il Bell 412EP.

Il Bell 407GXi è progettato per offrire performance, affidabilità e versatilità eccezionali. Dotato di avionica avanzata, safety features, cargo hooks e una cabina spaziosa, questo velivolo è ideale per gli operatori della pubblica sicurezza ed è stato utilizzato per portare a termine innumerevoli missioni. Il design privilegia la sicurezza e l’efficienza per i clienti, garantendo agli operatori la possibilità di svolgere le proprie operazioni con fiducia”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)