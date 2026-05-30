Edelweiss vola per la prima volta a Glasgow

Edelweiss ha celebrato venerdì 29 maggio il suo volo inaugurale per Glasgow con una cerimonia a Zurich Airport.
“Durante la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, David Nufer, Manager Network Planning & Development e Rolf Hancock, Vice President Aviation Development Flughafen Zürich AG, insieme all’equipaggio, hanno tagliato il nastro, inaugurando così il nuovo collegamento diretto con il nord della Gran Bretagna.
Con Glasgow, Edelweiss amplia la sua offerta in Scozia, includendo una seconda destinazione oltre a Edimburgo. La città più grande della Scozia affascina i visitatori con il suo entusiasmante mix di cultura, musica e architettura. Lungo il fiume Clyde, edifici vittoriani si affiancano alla storia industriale della città, mentre numerosi parchi offrono rigogliosi contrasti nel paesaggio urbano”, afferma Edelweiss.
“Glasgow è considerata un punto di partenza ideale per tour nelle Highlands scozzesi e si presta perfettamente a una gita a Edimburgo. La città vanta una vivace scena musicale e di pub, famose attrazioni come la Kelvingrove Art Gallery e il Celtic Park football stadium, ed è adatta sia per brevi soggiorni che per vacanze più lunghe in Scozia.
Edelweiss opera voli da Zurigo a Glasgow ogni lunedì e venerdì fino a metà settembre”, conclude Edelweiss.
(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)