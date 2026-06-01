easyJet valuterà un’eventuale offerta di Castlelake

In un proprio comunicato per gli investitori, easyJet informa: “Il Board of easyJet plc prende atto dell’annuncio fatto da Castlelake, L.P. venerdì 29 maggio 2026, secondo cui si trova nelle fasi iniziali di valutazione di una possibile offerta per easyJet.

Il Board di easyJet non ha avuto alcun colloquio con Castlelake, né ha ricevuto alcuna proposta o contatto da parte sua.

Il Board è consapevole del proprio dovere di massimizzare il valore per gli azionisti e prenderà in considerazione qualsiasi proposta, qualora ne venisse presentata una. In qualsiasi assessment, il Board terrà in particolare considerazione la valutazione e la fattibilità dell’operazione.

Riguardo la valutazione, il Board rileva la tempistica altamente opportunistica, dato che il prezzo delle azioni di easyJet è temporaneamente depresso a causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e del suo impatto sulla fiducia dei clienti e sui prezzi del jet fuel.

Riguardo la fattibilità il Board rileva le considerevoli sfide normative, finanziarie e di altra natura associate a una potenziale acquisizione di easyJet“.

“easyJet si trova in una posizione di forza, supportata da un bilancio con rating investment grade con una solida posizione di cassa netta, unitamente a un’elevata soddisfazione dei clienti e a un forte coinvolgimento dei dipendenti. Il Board rimane estremamente fiducioso nella strategia di easyJet e nella sua capacità di generare un valore interessante a lungo termine per gli azionisti. La compagnia continua a concentrarsi sul raggiungimento del suo obiettivo a medio termine di conseguire un profit before tax superiore a 1 miliardo di sterline.

Non vi è alcuna certezza che verrà presentata un’offerta, né in merito alle condizioni alle quali un’eventuale offerta potrebbe essere formulata.

Ai sensi delle leggi del Regno Unito, Castlelake dovrà annunciare la propria intenzione di presentare un’offerta entro il 26 giugno 2026, oppure annunciare di non avere intenzione di presentare un’offerta.

Ulteriori comunicazioni saranno fornite non appena opportuno”, conclude il comunicato di easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)