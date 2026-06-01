News Brevi – 01.06.2026

ENAC: IL 4 GIUGNO PRESENTAZIONE DEL FACT BOOK 2026, 20a EDIZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DEL CENTRO ITSM-ICCSAI – L’Enac informa: “Mancano pochi giorni al convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?” promosso da Enac in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, in occasione della presentazione del Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable Mobility. La ventesima edizione dello studio scientifico di riferimento per l’analisi delle dinamiche del settore aereo verrà presentata a Roma, il prossimo 4 giugno, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Un evento di alto profilo istituzionale e accademico che riunisce esponenti delle Istituzioni, del mondo politico, dell’industria e dell’Università: importante occasione di confronto sullo stato dell’arte del trasporto aereo e sulle prospettive future di un comparto strategico, oggi chiamato ad affrontare sfide decisive. Interverranno al convegno, tra gli altri, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Presidente IX Commissione Trasporti Montecitorio On. Salvatore Deidda, il Viceministro MIT On. Edoardo Rixi e il Prof. Stefano Paleari del Centro ICCSAI – ITSM”.

JAL ENGINEERING E MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES STABILISCONO LA JOINT VENTURE “AERO BREATH” PER L’AIRCRAFT AFTERMARKET BUSINESS – JAL Engineering Co., Ltd. (JALEC), società interamente controllata da Japan Airlines Co., Ltd. (JAL), e Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) hanno concluso le trattative e costituito congiuntamente una nuova società, Aero Breath Co., Ltd., dedicata all’aircraft aftermarket business, con effetto a partire da oggi, 1° giugno 2026. In risposta alla crescente domanda per l’aircraft maintenance, trainata dalla ripresa dell’air passenger traffic, Aero Breath combinerà la vasta operational and maintenance expertise di JAL e JALEC con le competenze tecniche avanzate e diversificate di MHI. Questa nuova piattaforma mira a migliorare maintenance work efficiency and aircraft quality, riducendo al minimo gli aircraft ground time e ottimizzando ulteriormente l’efficienza operativa. Aero Breath avrà sede presso l’Aichi Prefectural Nagoya Airport e prevede di avviare i regional aircraft maintenance services entro il FY26, previa ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie. JALEC e MHI collaboreranno strettamente con Aero Breath per contribuire allo sviluppo dell’aircraft aftermarket business in Giappone e sostenere la crescita sostenibile del settore, garantendo al contempo operazioni di volo sicure e affidabili. La nuova società si occuperà di aftermarket business, focalizzato sull’aircraft maintenance, inclusa l’airframe maintenance di regional aircraft.

DELTA APRE LE CANDIDATURE PER NUOVI ASSISTENTI DI VOLO – Delta informa: “Delta accetta flight attendant applications per le prossime assunzioni del 2027, con opportunità disponibili sia per candidati anglofoni che bilingue, noti anche come Language of Destination (LOD) roles”. “Nell’ottica di rafforzare ulteriormente il nostro flight attendant team, siamo alla ricerca di persone motivate dal servizio, dal lavoro in team e dalla creazione di relazioni”, ha dichiarato Rachel McCarthy, Vice President – IFS ATL Operations, Customer Experience, Hiring and Learning. “Se la tua motivazione è quella di creare esperienze di viaggio e ricordi eccezionali per i nostri clienti, saremmo lieti di darti il benvenuto a bordo”. “La priorità assoluta per ogni assistente di volo Delta è garantire la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri, offrendo al contempo momenti indimenticabili. Visitare la sezione Flight Attendant Careers per una panoramica del ruolo di assistente di volo, le fasi di candidatura e le risposte ad alcune domande frequenti. A partire da giugno 2026, i candidati non selezionati potranno ripresentare la domanda dopo sei mesi e quando verrà pubblicato un nuovo job requisition number”, conclude Delta.

JOANA DE EPALZA ENTRA IN IBERIA COME DIRETTORE FINANZIARIO – Iberia informa: “Joana Epalza assumerà la carica di Direttore Finanziario di Iberia a partire da lunedì. Con oltre vent’anni di esperienza in ruoli dirigenziali nel settore finanziario e gestionale presso diverse multinazionali, e più recentemente presso Vueling, Epalza entra a far parte di Iberia in un momento cruciale per la compagnia aerea, impegnata nell’implementazione del suo Plan de Vuelo 2030”. “È una situazione complessa, ma noi di Iberia siamo molto fortunati a trovarci in una posizione solida. Negli ultimi anni abbiamo svolto un’attenta analisi e vantiamo una solida base finanziaria. Ciononostante, dobbiamo continuare ad agire in modo proattivo e strategico”, afferma De Epalza, che evidenzia il “piano di risposta che Iberia ha implementato per mitigare l’aumento dei prezzi del carburante” e invita alla collaborazione di tutta la compagnia per garantire che “funzioni e ci permetta di raggiungere una migliore struttura dei costi”. “Il dipartimento finanziario era precedentemente guidato da Gabriel Perdiguero, che assumerà un nuovo incarico presso British Airways dopo oltre un decennio trascorso nella compagnia aerea spagnola, dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito finanziario, tecnologico e di relazioni con i clienti. A seguito di questi cambiamenti, l’area Tecnologia riporterà ora al Direttore Strategia, Trasformazione e Sostenibilità, Diego Fernández”, prosegue Iberia. Joana Epalza, laureata in Economia presso l’Università di Bordeaux Montesquieu, assume un ruolo chiave nello sviluppo del Plan de Vuelo 2030, la roadmap della compagnia aerea per i prossimi anni. “Rimane una priorità e questo contesto può rappresentare un’ottima opportunità per dimostrare che, anche in tempi difficili, siamo resilienti e costanti nei nostri risultati”. “Dal 2023, Joana Epalza ha ricoperto la carica di Direttore Finanziario e della Trasformazione in Vueling. Il suo ruolo è stato fondamentale per aiutare la compagnia a consolidare un margine a doppia cifra, nonché per guidare la trasformazione della compagnia aerea. Oltre alla sua esperienza nella gestione di Vueling, De Epalza vanta oltre 20 anni di esperienza in ruoli dirigenziali nel settore finanziario e gestionale presso diverse multinazionali. Nel corso della sua lunga carriera, ha guidato processi di ristrutturazione finanziaria, gestito integrazioni aziendali e supervisionato complessi progetti multinazionali. Questi trasferimenti dimostrano, ancora una volta, l’immenso valore del talento presente in tutte le compagnie di IAG Group, nonché l’impegno del Gruppo verso la mobilità interna”, conclude Iberia.

L’AEROSPACE GROUP SONACA INAUGURA LA F-35 TAIL UNIT PRODUCTION LINE IN BELGIO – Giovedì è stata ufficialmente inaugurata la prima production line per horizontal tail units dell’F-35 fighter jet presso il Sonaca aerospace site in Gosselies, Charleroi. “L’F-35 programme dovrebbe creare 200 posti di lavoro in Belgio e generare un indotto economico di 400 milioni di euro. Le tail units, critical components nella parte posteriore dell’aereo che garantiscono la stabilità in volo, vengono assemblate da Sonaca. La tecnologia è frutto di una collaborazione industriale belga: Asco Industries produce i componenti metallici che costituiscono lo scheletro interno, mentre Sabca produce i large composite panels che lo rivestono. Le tre aziende, insieme alla Belgian State Federal Participation and Investment Company (SFPIM), formano il consorzio BeLightning. SFPIM ha fornito circa la metà del capitale totale, pari a quasi 200 milioni di euro, gran parte dei quali è stata investita in Sonaca e nella costruzione del nuovo stabilimento”, afferma il comunicato. Il primo ministro Bart De Wever e il ministro della Difesa Theo Francken hanno partecipato alla cerimonia di mercoledì, insieme all’ambasciatore statunitense Bill White. Partecipare alla produzione dell’F-35 permette al Belgio “non solo di essere un consumatore, ma anche un attore attivo nella propria sicurezza”, ha affermato De Wever nel suo discorso. Ha espresso la speranza che l’inaugurazione “ci ricordi che la sicurezza non si costruisce con l’isolazionismo, ma con la collaborazione”. Sebbene l’ordine sia stato affidato alla società statunitense Lockheed Martin, “non si tratta di un acquisto tradizionale da un fornitore americano”, ha precisato Francken. “Le tail surfaces belghe, le fuselage sections tedesche, i front components dalla Finlandia e l’assemblaggio in Italia dimostrano che il programma si basa ormai su un vasto European industrial network” (Fonte: Belga News Agency).