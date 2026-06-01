Edelweiss inaugura i voli diretti per Windhoek

Oggi Edelweiss ha operato il suo primo volo diretto da Zurigo a Windhoek, Namibia. Il volo WK82 è decollato alle 10:15 con 285 passeggeri a bordo, diretto alla capitale namibiana. Per il volo è stato utilizzato il nuovo Airbus A350 di Edelweiss.

“Prima del decollo, il volo inaugurale ha ricevuto un saluto cerimoniale presso Zurich Airport. Bernd Bauer (CEO di Edelweiss), Rolf Hancock (Vice President Aviation Development of Flughafen Zürich AG) e Matthias Lemcke (Director Europe of the Namibia Tourism Board) hanno simbolicamente tagliato il nastro all’ingresso insieme all’equipaggio”, afferma Edelweiss.

“La Namibia affascina con la sua combinazione unica di distese infinite, paesaggi suggestivi, fauna selvatica affascinante e un cielo stellato senza eguali. Siamo lieti di poter offrire ai nostri ospiti questa eccezionale destinazione di viaggio con voli diretti da Zurigo, a partire da ora”, afferma Bernd Bauer, CEO di Edelweiss.

“Con Windhoek, Edelweiss amplia la sua offerta nell’Africa meridionale e ora offre ai suoi ospiti un collegamento diretto con una delle destinazioni di viaggio più suggestive del continente.

Edelweiss opera attualmente voli per Windhoek due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Da metà luglio 2026 il servizio sarà esteso a tre voli settimanali fino alla fine di ottobre. I voli saranno quindi operativi il lunedì, il mercoledì e il venerdì”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)