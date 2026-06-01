TAP Air Cargo entra in Pharma.Aero

TAP Air Cargo, la divisione cargo di TAP Air Portugal, è entrata a far parte della comunità globale di Pharma.Aero, rafforzando la rete di collaborazione dell’organizzazione nel settore del cargo aereo e contribuendo a potenziare i collegamenti internazionali per la logistica sanitaria tra Europa, Americhe e Africa.

In qualità di divisione cargo di TAP Air Portugal, TAP Air Cargo opera un’ampia rete internazionale basata sull’hub strategico di Lisbona, collegando importanti rotte farmaceutiche e garantendo il trasporto di prodotti sanitari sensibili al tempo e alla temperatura in diverse aree geografiche. La società offre soluzioni logistiche dedicate al settore farmaceutico, sviluppate per assicurare l’integrità dei prodotti, l’affidabilità operativa e la piena conformità lungo l’intera catena di trasporto.

“L’ingresso in Pharma.Aero rappresenta un passo importante per TAP Air Cargo nel percorso di rafforzamento del nostro impegno nella logistica farmaceutica e sanitaria. Grazie alla nostra ampia rete, che collega Europa, Americhe e Africa attraverso l’hub di Lisbona, e alle soluzioni dedicate al settore farmaceutico, sviluppate per garantire i più elevati standard di qualità, sicurezza e controllo della temperatura, siamo nella posizione ideale per contribuire attivamente a questa piattaforma globale di collaborazione.

Collaborando con i partner del settore all’interno di Pharma.Aero, intendiamo condividere competenze specialistiche, contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche e rafforzare ulteriormente l’affidabilità, la trasparenza e la resilienza delle catene di approvvigionamento farmaceutiche end-to-end a livello globale”, afferma Rita Rosário Garcia, Director of Products and Services di TAP Air Cargo.

In un contesto in cui il settore presta crescente attenzione alla resilienza delle catene di approvvigionamento, alla visibilità e al coordinamento operativo, TAP Air Cargo porta nel sempre più ampio sistema multimodale di Pharma.Aero competenze preziose e connettività internazionale. La sua partecipazione sostiene ulteriormente la collaborazione fra i diversi attori della filiera, con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche e a rafforzare le catene di approvvigionamento end-to-end nei settori Life Science e MedTech.

Attraverso questa adesione, TAP Air Cargo entra a far parte di una rete globale intersettoriale composta da produttori farmaceutici, aeroporti, compagnie aeree, fornitori logistici e partner tecnologici, impegnati a collaborare per affrontare le sfide della supply chain sanitaria attraverso innovazione, condivisione delle conoscenze e coordinamento operativo.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)