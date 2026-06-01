ITA Airways: al via i nuovi voli stagionali della summer 2026 da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia

ITA Airways inaugura oggi i nuovi collegamenti stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia, rafforzando la propria offerta estiva nel Mediterraneo e ampliando le opportunità di viaggio per la stagione Summer 2026.

I nuovi voli saranno operativi da oggi 1° giugno fino al 30 settembre 2026 con frequenza giornaliera, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti verso alcune delle destinazioni più amate dell’estate europea, oltre a connessioni comode ed efficienti con il network domestico e internazionale della Compagnia attraverso l’hub di Roma Fiumicino.

L’avvio dei nuovi collegamenti stagionali è stato salutato nella giornata odierna con tre cerimonie inaugurali, rispettivamente negli aeroporti di Malaga, Valencia e Marsiglia alla presenza di rappresentanti istituzionali, autorità aeroportuali e team commerciali della Compagnia.

“È con grande piacere che annunciamo l’avvio dei nuovi voli stagionali verso Malaga, Valencia e Marsiglia”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer di ITA Airways. “Le nuove rotte rafforzano l’offerta ITA Airways per la Summer 2026 su alcune delle destinazioni leisure più richieste della stagione, ampliando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e valorizzando ulteriormente il ruolo strategico del nostro hub di Roma Fiumicino”.

Nella stagione estiva in corso, ITA Airways conferma inoltre la forte vocazione mediterranea, con nuove rotte stagionali verso Mykonos, Alicante e Trapani e l’incremento delle frequenze verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza. Rafforzati anche i collegamenti con Tunisi, a conferma dell’importanza dell’area nella strategia della Compagnia. Sul network domestico, sono stati lanciati i collegamenti stagionali Olbia-Torino e Olbia-Genova, pensati per favorire una mobilità sempre più capillare e fluida sul territorio italiano.

Tra le altre principali novità della stagione summer 2026 figura anche il collegamento da Roma Fiumicino verso Londra Heathrow, operato con doppia frequenza giornaliera, e l’apertura del nuovo volo diretto Roma-Houston, primo collegamento non-stop nella storia tra i due hub. Da giugno a settembre, la rotta verso Houston cresce a cinque frequenze settimanali, consolidando ulteriormente la presenza della Compagnia sul mercato nordamericano, strategico per lo sviluppo del network intercontinentale della Compagnia.

ITA Airways continua infine a investire sui collegamenti verso l’Asia, con un rafforzamento per il mese di agosto del volo Roma-Bangkok a 5 frequenze settimanali e quello Roma-Delhi, ora con frequenza giornaliera, rispondendo alla crescente domanda di viaggi a lungo raggio verso destinazioni di forte interesse turistico e culturale.

Le nuove destinazioni sono disponibili per l’acquisto attraverso i consueti canali di vendita ITA Airways, tra cui il sito ufficiale ita-airways.com, l’app della Compagnia, il Customer Information Assistance Office, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

(Ufficio Stampa ITA Airways)