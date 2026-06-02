La nazionale di calcio maschile svizzera parte con SWISS per la sua avventura nordamericana

Swiss International Air Lines (SWISS) supporta la Swiss Football Association (SFA) come official airline e fornitore di servizi di viaggio affidabile per le nazionali di calcio svizzere dal 1° luglio 2016.

“I due partner celebreranno in grande stile i dieci anni di collaborazione nelle prossime settimane: la nazionale di calcio maschile svizzera parte oggi per Los Angeles a bordo del volo SWISS LX 40 per la sua avventura nordamericana 2026. SWISS accompagnerà giocatori, staff e tifosi in questo entusiasmante viaggio. SWISS augura a tutti i partecipanti un torneo ricco di successi e tanti momenti davvero indimenticabili.

Prima della partenza della squadra, Heike Birlenbach, Chief Customer Officer, SWISS, e Stefan Vasic, Head of Marketing, hanno donato al SFA Secretary General Robert Breiter e al Director of Marketing Peter Gelton, un aircraft cabin window inciso, in occasione dell’anniversario. In cambio, SWISS ha ricevuto un pallone da calcio autografato dai giocatori della nazionale dalla SFV. Due simboli potenti che rappresentano dieci anni di percorso condiviso, fiducia e partnership.

La collaborazione tra SWISS e la SFA si fonda sulla passione condivisa e sull’entusiasmo per il calcio in Svizzera. SWISS promuove attivamente diverse attività congiunte mirate, al fine di creare esperienze speciali per i tifosi e per tutti i passeggeri, e il suo impegno nel calcio svizzero va ben oltre il campo da gioco.

Anche a bordo del volo LX 40 di oggi, la collaborazione tra i partner e l’attesa per il torneo saranno tangibili per tutti. SWISS regalerà a ogni passeggero del volo una maglia della nazionale svizzera di calcio, che troverà sul proprio sedile, per sottolineare il proprio sostegno alla squadra e alle sue ambizioni e per creare, tra le nuvole, un primo momento emozionante di questa avventura nordamericana”, afferma SWISS.

“Le partnership dimostrano sempre il loro valore nei momenti che ci emozionano”, afferma Heike Birlenbach, CCO di SWISS. “Sosteniamo il calcio svizzero da dieci anni e siamo lieti di accompagnare oggi la nazionale maschile a un altro importante evento internazionale. SWISS e la Swiss Football Association sono da tempo unite da valori condivisi come il lavoro di squadra, l’affidabilità e l’ambizione di offrire le migliori prestazioni. E con lo stesso spirito, non vediamo l’ora di continuare a sostenere il nostro partner di lunga data e auguriamo alla nazionale svizzera buona fortuna per il torneo che la attende”.

“La nostra partnership con SWISS si fonda da molti anni sulla fiducia reciproca, sull’affidabilità condivisa e sulla nostra autentica passione per il calcio in Svizzera”, aggiunge Robert Breiter, SFA Secretary General. “Nei nostri viaggi per le competizioni internazionali, più che mai, è di vitale importanza e siamo davvero grati di avere un partner forte al nostro fianco. E poter partire con SWISS per l’avventura in Nord America rende il decimo anniversario della nostra collaborazione ancora più speciale”.

“SWISS è da tempo impegnata nel supporto e nella promozione dello sport su diversi fronti. In particolare a livello nazionale, la compagnia aerea è un partner consolidato delle principali federazioni sportive svizzere. Oltre alla collaborazione con la Swiss Football Association, SWISS è official airline della Swiss Ice Hockey Federation e di Swiss Athletics, partner of Swiss Olympic, Swiss Paralympic and Swiss Ski.

SWISS supporta inoltre diversi importanti eventi sportivi internazionali che si tengono in Svizzera. Tra questi figurano le annual Lauberhorn International Ski Races in Wengen e l’annual Weltklasse Zürich world-class track and field event”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)