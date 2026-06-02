Prende il volo l’Airbus A350-1000ULR

L’A350-1000ULR (MSN 707), il primo dei 12 velivoli ordinati da Qantas, ha completato il suo primo volo a Tolosa, Francia.

L’aereo, equipaggiato con una speciale flight test instrumentation, ha volato per tre ore e 43 minuti raggiungendo un’altitudine di poco superiore ai 41.000 piedi. Il velivolo è stato pilotato da un dedicated Airbus Flight Test crew.

“L’A350-1000ULR è stato sviluppato per Qantas Airways al fine di consentire per la prima volta in assoluto voli non-stop tra Sydney e Londra, una distanza di quasi 10.000 miglia nautiche, con tempi di volo fino a 22 ore. Ciò è reso possibile principalmente dall’integrazione nella struttura dell’aeromobile di un additional rear centre tank (RCT), che migliora ulteriormente le performance del velivolo e ne aumenta l’autonomia di 1.000 miglia nautiche.

Durante il primo volo, l’equipaggio ha effettuato general aircraft performance checks e ha testato la nuova fuel system architecture. Questo segna l’inizio di una flight test campaign di due mesi per la certificazione delle modifiche. Inoltre, verrà certificato anche un nuovo galley air cooling system, che prevede unità di refrigerazione più leggere ed efficienti per i voli a lunghissimo raggio. Anche la ventilazione e il controllo della temperatura della cabina saranno testati a fondo”, afferma Airbus.

“Al termine della flight test campaign, l’MSN 707 verrà riadattato alle specifiche commerciali di Qantas.

Il secondo A350-1000ULR prodotto per Qantas, il primo la cui consegna alla compagnia aerea è prevista per aprile 2027, è ora in una fase avanzata di assemblaggio finale ed è pronto per uscire dal paint shop nei prossimi giorni. Seguirà il completamento del premium four class cabin layout e l’engine installation.

L’A350-1000ULR è la quarta passenger variant della A350 Family e si unisce all’A350-900, all‘A350-900ULR e all’A350-1000. Insieme, questi aeromobili hanno stabilito nuovi standard nel trasporto aereo a lungo raggio, con una drastica riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio, e nuovi livelli di comfort per i passeggeri.

Alla passenger line-ip si aggiungerà presto il nuovo A350F freighter, anch’esso attualmente in fase di sviluppo presso Airbus, con il primo volo previsto entro la fine dell’anno”, prosegue Airbus.

“Alla fine di aprile 2026, la A350 Family aveva ricevuto 1.579 ordini da 68 clienti, con oltre 700 aeromobili in servizio presso 41 operatori, principalmente su rotte a lungo raggio in tutto il mondo.

Qantas ha ordinato 12 A350-1000ULR nell’ambito del Project Sunrise, sviluppato per superare una delle ultime frontiere dei voli diretti dall‘Australia. Inoltre, la compagnia aerea ha ordinato anche 12 Airbus A350-1000 standard per le future operazioni sul suo long haul network.

L’aeromobile è stato pilotato dagli Experimental Test Pilots Thomas Wilhelm e Anthony Flynn, insieme al Test Flight Engineer Laurent Rossignol. A bordo erano presenti anche i Lead Flight Test Engineers Tuan Do e Alexia Plumet, nonchè il Ground Test Engineer Vincent Frayssinet”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)