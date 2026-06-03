Saab presenta il primo Gripen F

Il 2 giugno Saab ha effettuato il rollout del primo Gripen F per la Brazilian Air Force durante una cerimonia tenutasi presso gli stabilimenti Saab di Linköping, Svezia.

“Il Gripen F è la variante biposto della Gripen E series ed è stato sviluppato per soddisfare i training and operational requirements delle moderne forze aeree, combinando conversion training and combat capability sulla stessa piattaforma.

In qualità di cliente di lancio, il Brasile ha svolto un ruolo attivo nello sviluppo congiunto della variante biposto, consentendo una partecipazione industriale diretta e una cooperazione a lungo termine. Attraverso un ampio programma di trasferimento tecnologico, il Brasile ha formato centinaia di ingegneri e tecnici, rafforzando al contempo le competenze di progettazione e sviluppo avanzate all’interno della propria base industriale nazionale”, afferma Saab.

“La presentazione del Gripen F rappresenta un traguardo condiviso tra Saab, l’industria brasiliana e la Brazilian Air Force, a testimonianza della profonda fiducia che abbiamo costruito insieme nel corso degli anni. Lo sviluppo congiunto di questo velivolo dimostra la maturità di questa collaborazione. Rappresenta non solo un fighter altamente performante per la Brazilian Air Force, ma anche il risultato tangibile di uno sviluppo congiunto e di un obiettivo condiviso”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics.

“Progettato per un’era di rapida trasformazione, il Gripen F offre world-class performance, sensors e un’architettura rivoluzionaria, analogamente al Gripen E. L’aggiunta di un fully independent second cockpit consente instructor-guided missions in un fully operational fighter, offrendo ai piloti in training condizioni di missione realistiche. Di conseguenza, il pilot conversion and preparatory training può essere notevolmente accelerato rispetto ai tempi convenzionali, migliorando al contempo l’efficacia operativa grazie alla condivisione del carico di lavoro e a un migliore comando di missione.

Prima della consegna definitiva alla Brazilian Air Force, il velivolo verrà trasferito al Saab Flight Test Centre in Svezia, dove inizierà una dedicated flight test campaign.

Il contratto stipulato nel 2014 con il governo brasiliano riguarda lo sviluppo e la produzione di 36 fighter aircraft: 28 Gripen E e otto Gripen F. Le consegne sono iniziate nel 2020 e ad oggi sono stati consegnati 11 velivoli. Saab ha inoltre ricevuto ordini per il Gripen F da Thailandia e Colombia”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)