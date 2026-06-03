News Brevi – 03.06.2026

VOLOTEA RAFFORZA IL TEAM COMMERCIALE: RICARD LOZANO NOMINATO SALES DIRECTOR – Volotea annuncia la nomina di Ricard Lozano a Sales Director. “L’ingresso di Lozano consentirà di rafforzare ulteriormente la struttura commerciale della compagnia in una fase di crescita e consolidamento nei mercati strategici, con l’obiettivo di sviluppare la presenza di Volotea nei canali B2B e consolidare le relazioni con partner e operatori del settore. Laureato in Scienze Economiche presso la Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, Ricard Lozano torna oggi in Volotea, dopo aver contribuito alla nascita della compagnia nel 2012, guidando l’area Revenue Management, e ricoprendo successivamente il ruolo di Chief Commercial Officer tra il 2014 e il 2018. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nel settore dell’aviazione, rivestendo ruoli di responsabilità in ambito commerciale e strategico e collaborando con diverse compagnie aeree. Nel suo nuovo ruolo, Lozano lavorerà a stretto contatto con il team commerciale di Volotea, contribuendo a rafforzare le performance della divisione e a supportare i piani di crescita della compagnia. Tra le sue principali responsabilità ci sono il consolidamento delle relazioni con i diversi canali distributivi, lo sviluppo di nuove partnership di lungo periodo e il coordinamento delle strategie commerciali in sinergia con i dipartimenti di Network Planning e Revenue Management. La sua nomina contribuirà inoltre a sostenere l’espansione del network Volotea, consolidando ulteriormente l’impegno della compagnia verso il settore delle agenzie di viaggio e dei partner commerciali”. “Sono molto felice di tornare in Volotea in un momento particolarmente importante per la crescita della compagnia”, ha commentato Ricard Lozano, Sales Director di Volotea. “Il successo di Volotea si fonda sul talento e sulla professionalità delle sue persone, oltre che su una profonda conoscenza dei mercati in cui opera. Sono entusiasta di poter contribuire a questa nuova fase di sviluppo, supportando l’evoluzione dell’area commerciale e creando nuove opportunità di crescita per il vettore e per i nostri partner”. David González, Direttore Generale di Volotea, ha aggiunto: “Questa nomina conferma il nostro impegno nel consolidare la presenza di Volotea nei mercati chiave e nel continuare a crescere su tutti i canali di vendita. Grazie alla sua esperienza nel settore e alla profonda conoscenza della nostra realtà aziendale, Ricard porta con sé una solida visione commerciale e una forte capacità di leadership. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per creare ulteriore valore per i nostri partner e per i nostri clienti”.

IBERIA ACCOMPAGNERA’ IL PAPA NELLA SUA PROSSIMA VISITA IN SPAGNA – Iberia informa: “Iberia sarà la compagnia aerea responsabile del trasporto di Sua Santità Papa Leone XIV durante la sua prossima visita in Spagna, prevista tra il 6 e il 12 giugno. La compagnia aerea opererà i voli previsti in quei giorni, accompagnando il Pontefice nel suo tour di diverse città spagnole. Tra le rotte programmate figurano i collegamenti tra Madrid e Barcellona, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife, nonché il volo di ritorno tra Tenerife e Roma al termine della visita ufficiale. Per questa operazione speciale, Iberia metterà a disposizione della Santa Sede uno dei suoi aeromobili per garantire la massima sicurezza, comfort e riservatezza a Sua Santità, alla sua delegazione e agli altri passeggeri accreditati. La partecipazione di Iberia a questo evento rafforza il consolidato impegno della compagnia nei confronti dei grandi eventi istituzionali e la sua capacità operativa di coordinare voli di elevata importanza internazionale. Gli itinerari previsti includono: Madrid – Barcellona, 9 giugno 2026; Barcellona – Las Palmas de Gran Canaria, 11 giugno 2026; Las Palmas de Gran Canaria – Tenerife Nord, 12 giugno 2026; Tenerife Nord – Roma, 12 giugno 2026. Come di consueto sui voli di Sua Santità, Iberia ha collocato lo stemma papale accanto alla porta anteriore dell’aereo da cui Papa Leone XIV salirà e scenderà. I sedili dell’aereo saranno inoltre dotati di poggiatesta speciali con lo stemma vaticano. Inoltre, un’immagine della Madonna di Montserrat sarà esposta sul volo Madrid-Barcellona, mentre un’immagine della Madonna della Candelaria sarà presente sull’aereo durante i voli tra Barcellona e Las Palmas e tra Las Palmas e Tenerife. Per il viaggio di Sua Santità è stata ideata un’esperienza culinaria speciale, curata in ogni dettaglio per offrire un’esperienza degna dell’occasione. Come su tutti i voli Iberia, il menù si ispira ai sapori della Spagna, preparato quotidianamente con prodotti freschi di stagione e ingredienti di altissima qualità. Per questa occasione, la musica di sottofondo durante l’imbarco, il decollo, l’atterraggio e lo sbarco avrà un significato molto speciale e sarà eseguita dal Coro dell’Escorial. Gli equipaggi di volo che accompagneranno Sua Santità nei suoi viaggi in Spagna saranno composti da professionisti di Iberia, selezionati tra i dipendenti che hanno espressamente dimostrato il loro entusiasmo e orgoglio nel partecipare a un evento di tale importanza storica. Iberia vanta un legame di lunga data con i viaggi papali in Spagna, facilitando sia i voli interni che quelli di ritorno a Roma. Papa Leone XIV compirà il suo primo grande viaggio apostolico in Europa tra il 6 e il 12 giugno 2026, accettando l’invito di Sua Maestà Re Filippo VI e della Chiesa di Spagna. La visita in Spagna si articolerà in quattro tappe: Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife”.

SWISS: NUOVO CAPITOLO PER “SWISS TASTE OF FLIGHT” – SWISS informa: “Per i prossimi tre mesi, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà creazioni culinarie del Cantone di Nidvaldo ai suoi passeggeri di First Class e Business Class sui voli a lungo raggio in partenza dalla Svizzera, con una nuova edizione di “SWISS Taste of Switzerland” dedicata al Cantone di Nidvaldo. I piatti sono stati creati da Fabian Inderbitzin, chef del Seerestaurant Belvédère di Hergiswil, situato sulle pittoresche rive del Lago di Lucerna. Grazie alla sua passione per i prodotti regionali e alla sua “haute cuisine du terroir”, che coniuga la tradizione con influenze da tutto il mondo, si è guadagnato una stella Michelin e 17 punti GaultMillau. Le creazioni di Fabian Inderbitzin si ispirano ai piaceri di un’estate svizzera: erbe aromatiche fresche, frutta matura al sole, raffinate specialità di pesce e carne e sottili influenze internazionali si fondono in una moderna interpretazione della cucina regionale”. Heike Birlenbach, Chief Customer Officer, SWISS: “Sono lieta di dare nuovamente il benvenuto al Cantone di Nidvaldo tra i nostri ospiti culinari dopo un’assenza di otto anni. Fabian Inderbitzin ha una straordinaria capacità di reinterpretare i sapori della sua regione in modo moderno e sorprendente. I suoi menu evocano ricordi di giornate di sole sulle rive del Lago di Lucerna e portano un assaggio dell’estate svizzera ai nostri ospiti in tutto il mondo”. Fabian Inderbitzin, Chef del Seerestaurant Belvédère: “Quando penso a Nidvaldo, penso al Lago di Lucerna, alle erbe aromatiche, alla frutta e ai prodotti di alta qualità provenienti direttamente dalla regione. Per gli ospiti di SWISS, ho voluto catturare proprio questo stile di vita e creare piatti leggeri, estivi e ricchi di carattere. Sono felice di far viaggiare questi sapori in tutto il mondo”. “Anche il menu di quattro portate in Premium Economy si ispira al Cantone di Nidvaldo”, conclude SWISS.

ITA AIRWAYS: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa riprenderanno gradualmente i voli da e per l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (TLV) a partire da giugno. La decisione fa seguito a una valutazione approfondita in materia di safety e security. In una prima fase, Austrian Airlines e Lufthansa Cargo riprenderanno le operazioni su Tel Aviv a partire da giugno. Per ragioni operative: SWISS, ITA Airways e Lufthansa stanno attualmente pianificando la ripresa dei voli già a partire da luglio. Eurowings dovrebbe tornare a operare su Tel Aviv entro metà luglio. Brussels Airlines sospende i voli per Tel Aviv fino a nuovo avviso. Inoltre, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa ITA Airways, Lufthansa e SWISS continueranno a sospendere i voli da e per Dubai per ragioni operative fino al 13 settembre incluso. I passeggeri interessati saranno contattati direttamente dalla rispettiva compagnia aerea e riceveranno opzioni flessibili di riprotezione o il rimborso integrale. Per ulteriori informazioni, i clienti sono invitati a consultare il sito web della compagnia aerea di riferimento o a contattare la propria agenzia di viaggio. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Edelweiss e Lufthansa Cargo hanno già sospeso tutti i voli verso le seguenti destinazioni per ragioni operative: Abu Dhabi fino al 24 ottobre; Amman fino al 24 ottobre; Beirut fino al 24 ottobre; Dammam fino al 24 ottobre; Riyadh fino al 24 ottobre (ITA Airways: fino al 30 giugno); Erbil fino al 24 ottobre; Muscat fino al 24 ottobre; Teheran fino al 24 ottobre. Eurowings ha già sospeso i seguenti voli per ragioni operative: Beirut fino al 19 giugno; Erbil fino al 22 giugno; Tel Aviv fino al 9 luglio; Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre”.

EMIRATES CELEBRA IL MONDO DELLO SPORT AL ROLAND-GARROS 2026 – Emirates informa: “Sottolineando la sua passione di lunga data e il suo ampio sostegno allo sport, Emirates ha ospitato una giornata dedicata allo sport al Roland-Garros 2026, riunendo figure chiave e influenti del settore, da atleti e leggende a dirigenti e giornalisti. Tra gli atleti leggendari presenti: Robert Pires, ambasciatore globale dell’Arsenal FC; Gaël Monfils, leggenda del tennis francese che ha dato il suo addio al Roland-Garros la scorsa settimana; William Servat, vice allenatore della nazionale francese di rugby; Massimo Oddo, ex giocatore del Milan; Yoann Huget, ex giocatore della nazionale francese di rugby; l’ex professionista ATP Julien Benneteau, presentatore della giornata; Sonny Anderson, leggenda brasiliana del calcio francese e spagnolo; l’ex giocatore NBA e della nazionale francese Ronny Turiaf. Tutti sono stati ospitati nella Emirates Suite. Hanno partecipato anche importanti dirigenti di alcuni dei più grandi club e tornei, come World Rugby, Milan, Olympique Lyonnais, ATP Tour, SailGP, European Professional Club Rugby (EPCR), All England Lawn Tennis Club (AELTC) e la nazionale francese di rugby a sette, per celebrare il talento che lavora anche fuori dal campo. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo del Roland-Garros, e Cédric Pioline, direttore del Rolex Paris Masters, erano presenti nella Emirates Suite. Con la sua rinomata ospitalità, gli ospiti hanno potuto godere di pasti a più portate, tè pomeridiano, degustazione di champagne Dom Pérignon e del raffinato rituale del caviale della compagnia aerea. L’esperienza è stata completata da una varietà di accompagnamenti. Durante tutto il torneo, Emirates continuerà ad ospitare ospiti illustri provenienti dal suo ampio portfolio di sponsorizzazioni sportive, nei due esclusivi spazi hospitality della compagnia aerea al Roland-Garros: l’Emirates Lounge nell’Hospitality Village e il Salon Philippe-Chatrier, che offrono esperienze premium e una vista eccezionale sull’azione sul campo Philippe-Chatrier”. “Emirates è orgogliosa di sostenere lo sport da quasi 40 anni, con la sua prima sponsorizzazione nel 1987 alla gara di motonautica di Dubai. Da allora, il portfolio della compagnia aerea si è ampliato notevolmente, includendo gli sport più amati, praticati e seguiti al mondo, tra cui tennis, rugby, calcio, pallacanestro, ciclismo, golf, ippica, cricket, vela e persino football australiano. Oggi la compagnia aerea sponsorizza oltre 187 squadre, tornei ed eventi. Emirates sfrutta la sua piattaforma per supportare le comunità locali, connettersi con i clienti in tutto il mondo e riunire i tifosi per celebrare passioni condivise”, conclude Emirates.

AERONAUTICA MILITARE: AIR POLICING EXERCISE TRA ITALIA E FRANCIA – Il 5 maggio si è svolta l’esercitazione bilaterale Air Policing Exercise (APEX) Foxtrot, un’attività addestrativa congiunta tra l’Aeronautica Militare e l’Armée de l’Air et de l’Espace francese, finalizzata ad addestrare il personale e i centri di Comando e Controllo alla gestione coordinata di scenari complessi di difesa aerea. L’esercitazione, pianificata e diretta dal Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations Aériennes (CAPCODA) francese e dal Air and Space Operations Preparation Centre (ASOPC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico, ha simulato la gestione di un velivolo civile dirottato – un cosiddetto scenario “renegade” – al fine di testare la prontezza operativa e la capacità di cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi. Durante l’attività, assetti Quick Reaction Alert (QRA) francesi e italiani – rispettivamente Rafale C transalpini ed Eurofighter Typhoon del 4° Stormo di Grosseto – hanno svolto missioni di intercettazione e scorta sotto il controllo dei Centri di Riporto e Controllo de l’Armée de l’Air et de l’Espace in territorio francese e, successivamente, di PIOPPO Radar, nominativo radio del 11° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata (11° Gr. DAMI), una volta entrati nello spazio aereo italiano. L’obiettivo primario dell’attività addestrativa è stato quello di migliorare il flusso e la condivisione delle informazioni tattiche (Situational Awareness) e di consolidare le procedure operative di handover tra le unità di Comando e Controllo nazionali, assicurando la piena interoperabilità secondo gli standard NATO. Verificate inoltre l’efficacia delle procedure di identificazione visiva (VIS) e l’interoperabilità dei sistemi radar tra le due nazioni. Tutte le attività si sono svolte in costante coordinamento con gli enti del traffico aereo francesi e quelli italiani di Milano SCCAM e di Roma SCCAM, garantendo il pieno rispetto delle regole di sicurezza del traffico aereo civile, e mediante comunicazioni gestite su reti militari dedicate, sotto la supervisione delle rispettive autorità operative nazionali. L’AM conferma, anche attraverso attività addestrative internazionali di questo tipo, il proprio costante impegno nel garantire la sicurezza e la difesa dello spazio aereo nazionale e dell’Alleanza Atlantica, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il 22° Gruppo DAMI di Licola e l’11° Gruppo DAMI di Poggio Renatico, sono le due unità operative dell’AM, dipendenti dalla BCA (Brigata Controllo Aerospazio) del COA, per il tramite del Reparto DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata), incluse nella catena di comando e controllo della Difesa Aerea nazionale e della NATO con funzioni di avvistamento, identificazione e controllo dello spazio aereo ogni singolo giorno dell’anno, senza soluzione di continuità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS PRESENTA IL ROBOT “CABINMAKER” – Airbus informa: “La robotica nella produzione aeronautica libera risorse. Solleva i lavoratori da compiti ripetitivi o scomodi, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sull’aumento della produzione. CabinMarker, un robot di quattro chilogrammi sviluppato da Airbus Robotics, è un ottimo esempio di come l’interazione tra esseri umani e macchine possa incrementare l’efficienza negli stabilimenti aerospaziali. Oggi, la sfida più grande per Airbus è aumentare drasticamente la produzione, preparando al contempo la prossima generazione di aerei commerciali e il sistema industriale necessario per costruirli. La pressione per produrre in modo sicuro, più veloce e con i più alti livelli di qualità non è mai stata così forte. Per Airbus, la soluzione non è semplicemente assumere più personale, ma fornire a questi operatori strumenti più intelligenti, inclusi robot che consentono di risparmiare tempo e risorse. Per dare impulso a questa trasformazione, nel 2023 è stata creata Airbus Robotics. Portando internamente le competenze robotiche, Airbus è passata dall’acquistare tecnologia al crearla. Questo cambiamento garantisce che l’assetto industriale dell’azienda sia progettato da chi conosce meglio la produzione aeronautica”. “L’ultimo arrivato in famiglia è CabinMarker. Con un peso di soli quattro chilogrammi, è il primo robot interamente industrializzato internamente da Airbus Robotics. Sebbene le dimensioni di CabinMarker siano modeste, il suo pedigree è impressionante. Originariamente sviluppata come prototipo da Airbus ProtoSpace nel 2018, la tecnologia è stata perfezionata e industrializzata dopo una pausa dovuta alla pandemia. A seguito di una rigorosa fase di sviluppo, CabinMarker ha raggiunto un importante traguardo nel dicembre 2025, quando il robot ha ottenuto la certificazione industriale ufficiale. Oggi, la missione principale di CabinMarker è automatizzare il posizionamento dei sedili degli aeromobili, un’operazione che risulta scomoda per gli operatori umani. Gli operai trascorrono ore piegati, inginocchiati e strisciando sul pavimento per segnare e posizionare le guide dei sedili. Si tratta di un processo lento che sottopone il corpo a uno sforzo considerevole. CabinMarker, al contrario, può muoversi con estrema precisione. Ciò che richiede a un operatore 150 minuti, CabinMarker lo completa in soli 30. Liberando gli operatori dalla parte manuale di questa attività, pur mantenendo il controllo umano, Airbus può migliorare l’efficienza e al contempo proteggere la salute – e la schiena e le ginocchia – della propria forza lavoro. Il risultato è un triplice vantaggio: maggiore qualità e precisione (CabinMarker riduce le rilavorazioni), migliore ergonomia e una drastica riduzione dei tempi di produzione. Inoltre, sono necessari solo pochi operatori per azionare il robot, liberando risorse da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto che contribuiscono direttamente all’avvio della produzione. CabinMarker sta per dimostrare il suo valore operativo. Alla fine del 2026, le prime due unità saranno consegnate alla linea di assemblaggio finale (FAL) dell’Airbus A321 Jean-Luc Lagardère a Tolosa, in Francia. Saranno utilizzate per l’installazione dei sedili a bordo dell’A321XLR. Sono in corso i preparativi per l’implementazione del robot in altri stabilimenti di assemblaggio di aeromobili Airbus, inclusa la linea di assemblaggio finale dell’A330 a Tolosa, dove sono già stati effettuati dei test. Ciò potrebbe richiedere una leggera modifica al design di CabinMarker, poiché il robot è dimensionato per gli aerei a corridoio singolo di Airbus, assemblati in Francia, Germania, Cina, Canada e Stati Uniti. Il punto di forza di CabinMarker risiede nella sua versatilità. Grazie alla sua mobilità e leggerezza, gli ingegneri di Airbus stanno già valutando applicazioni “V2″. Sostituendo la penna di marcatura con una telecamera, CabinMarker potrebbe diventare un sistema automatizzato di rilevamento della corrosione. Aggiungendo un sistema di aspirazione e un nastro adesivo, potrebbe automatizzare il noioso processo di pulizia e nastratura delle guide del pavimento degli aerei”, conclude Airbus.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA I VOLI PER MAURITIUS – Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines annuncia il lancio del nuovo collegamento passeggeri diretto per Port Louis, Mauritius, operativo con tre frequenze settimanali a partire dal 12 luglio 2026. La nuova rotta verso questa affascinante destinazione dell’Oceano Indiano conferma l’impegno strategico di Ethiopian Airlines nel rafforzare l’integrazione del continente africano e nel sostenere la crescita economica dell’Africa sud-orientale e non solo. Grazie al potenziamento della connettività regionale, il nuovo servizio contribuirà a favorire il turismo, stimolare gli scambi commerciali e rafforzare le relazioni tra i popoli, creando al contempo un importante collegamento tra i mercati regionali e il network globale della compagnia. Il servizio sarà operato ogni mercoledì, venerdì e domenica”. Commentando il lancio della nuova rotta, Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di inaugurare questo nuovo collegamento diretto con Mauritius, rendendo più semplice per i viaggiatori africani e internazionali raggiungere questa splendida destinazione africana, favorendo al contempo nuove opportunità per il commercio e gli affari. In qualità di compagnia leader del continente, l’espansione del nostro network africano continua a essere una delle nostre principali priorità, in linea con la nostra visione di rafforzare la connettività tra i Paesi africani e collegare il continente in modo sempre più efficace con il resto del mondo”. “Prima dell’introduzione di questo collegamento diretto, Ethiopian Airlines serviva Mauritius attraverso accordi interline e codeshare via hub regionali come Johannesburg, Nairobi e Antananarivo. Il nuovo volo diretto migliora significativamente l’esperienza di viaggio, offrendo tempi di viaggio più rapidi e connessioni più efficienti all’interno del network della compagnia. I voli sono già prenotabili attraverso tutti i canali di vendita Ethiopian Airlines”, conclude Ethiopian Airlines.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MAGGIO 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di maggio 2026. A maggio Ryanair Group ha trasportato 20,7 milioni di passeggeri (maggio 2025: 19,6 milioni, +6%), con un load factor del 95% (invariato). Ryanair ha operato oltre 114.000 voli a maggio 2026. Il dato rolling sui 12 mesi a maggio 2026 si attesta a 210,4 milioni di passeggeri (+4%), con un load factor del 94% (invariato).

SITA ACQUISISCE BIG BLUE ANALYTICS E PORTA ALLE COMPAGNIE AEREE DI TUTTO IL MONDO UNA SOLUZIONE DI RECUPERO DALLE INTERRUZIONI BASATA SU AI – SITA informa: “Le compagnie aeree di tutto il mondo avranno ora accesso alla piattaforma più avanzata e comprovata per la gestione delle interruzioni basata su intelligenza artificiale nelle operazioni aeronautiche. Le interruzioni rappresentano il problema più costoso ancora irrisolto nell’aviazione, con un impatto di decine di miliardi di dollari ogni anno. Per affrontare questa sfida, SITA ha acquisito Big Blue Analytics, il team che ha sviluppato OCC Assistant Manager (OCCam), e porterà la piattaforma alle compagnie aeree globali come base di una più ampia visione di Intelligent Operations Control Center. OCCam è una piattaforma di ottimizzazione delle disruption basata su intelligenza artificiale, sviluppata e validata all’interno di operazioni aeree in tempo reale. Quando si verifica un’interruzione, analizza simultaneamente tutti i vincoli attivi – aeromobili, equipaggi, itinerari dei passeggeri, manutenzione – e genera in pochi minuti un piano di ripristino unico e coerente. Nella pratica operativa, le compagnie aeree che utilizzano OCCam hanno ridotto i costi legati alle interruzioni fino al 30%. Questo rappresenta un punto di partenza, non un limite. Risolvere le interruzioni è estremamente complesso. Aerei, equipaggi, passeggeri e manutenzione devono essere ottimizzati insieme, in un contesto in continua evoluzione e con priorità operative che cambiano di ora in ora. Per anni, nessun sistema è stato in grado di gestire tutto questo in modo sufficientemente efficace da garantire risultati coerenti, praticabili e rapidi. La maggior parte degli strumenti attuali opera in modo sequenziale: si riassegna l’aeromobile, si trova un equipaggio idoneo, si riprenotano i passeggeri. Ogni passaggio genera rielaborazioni e i piccoli problemi si amplificano. Controller e duty manager affrontano questa pressione in tempo reale, prendendo decisioni rapide in un sistema già sotto stress. Questo si traduce in costi elevati. Per un vettore di medie dimensioni con poco più di 100 aeromobili, i costi delle interruzioni possono arrivare tra i 70 e gli 80 milioni di dollari. Una riduzione del 25-30% si traduce in un risparmio di 20-30 milioni di dollari. Tuttavia, la maggior parte dei sistemi non è in grado di generare né dimostrare questi risparmi. OCCam risolve entrambi i problemi. Innanzitutto, supera il processo decisionale sequenziale: i team ricevono rapidamente piani di recupero classificati e realizzabili che ottimizzano insieme aeromobili, equipaggi e passeggeri, con una visione chiara su costi, puntualità, impatto sui passeggeri e conformità normativa. In secondo luogo, rende misurabile l’impatto: ogni decisione viene tracciata, consentendo alle compagnie di quantificare i risparmi, valutare le performance operative e dimostrare il ritorno sull’investimento fin dal primo giorno”.

AIR CANADA LANCIA UN PERCORSO DI CERTIFICAZIONE PER CANI DA ASSISTENZA GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON K-9 COUNTRY INN – Air Canada informa: “Air Canada, in collaborazione con K-9 Country Inn, ha lanciato Cabin-Ready Canines, una nuova iniziativa all’avanguardia nel settore per consentire ai clienti con cani da assistenza addestrati dai proprietari di viaggiare in tutta sicurezza sui voli Air Canada. Attualmente, molti clienti con cani da assistenza addestrati dai proprietari o al di fuori di un’organizzazione riconosciuta non dispongono di un modo ufficiale per confermare lo stato di addestramento richiesto per viaggiare con Air Canada. Non esiste uno standard unico a livello nazionale per la certificazione dei cani da assistenza e i programmi di certificazione non sono disponibili in tutte le province. La partnership di Air Canada con K-9 Country Inn, una stimata organizzazione canadese senza scopo di lucro con oltre 40 anni di esperienza nell’addestramento cinofilo e specializzata nell’addestramento e nella valutazione di cani da assistenza dal 2013, offre una soluzione per i viaggiatori che necessitano della certificazione del proprio cane da assistenza per viaggiare in aereo, attraverso una valutazione indipendente”. “I cani da assistenza svolgono un ruolo fondamentale nell’indipendenza dei passeggeri e siamo lieti di avviare questa partnership con K-9 Country Inn. Guidati dal feedback della comunità delle persone con disabilità, abbiamo lavorato a stretto contatto con K-9 Country Inn e i loro addestratori esperti, che sono a loro volta persone con disabilità, per assumere un ruolo di leadership e sviluppare una soluzione pratica a una complessa sfida in termini di accessibilità. Attraverso il nostro programma Cabin-Ready Canines, speriamo di dimostrare che è possibile trovare soluzioni concrete, consentendo a un maggior numero di passeggeri con cani da assistenza di viaggiare con dignità e sicurezza”, ha dichiarato Kerianne Wilson, Director, Customer Accessibility at Air Canada. “I cani da assistenza addestrati dai proprietari contribuiscono all’indipendenza di innumerevoli canadesi, eppure è mancato a lungo un percorso standardizzato per dimostrare che questi cani soddisfano gli standard richiesti per un accesso sicuro ai luoghi pubblici. Con il programma Cabin-Ready Canines di Air Canada, siamo orgogliosi di offrire una valutazione indipendente e credibile che tutela il pubblico e i legittimi binomi cane-assistente. La nostra organizzazione è profondamente impegnata a garantire viaggi sicuri, accessibili e senza barriere per tutti i binomi. Questa partnership riflette la nostra comune dedizione nel fornire loro la sicurezza di cui hanno bisogno per muoversi nel mondo senza ostacoli”, ha dichiarato Laura MacKenzie, fondatrice e CEO di K-9 Country Inn. “L’Air Canada Accessibility Services team indirizzerà i clienti idonei a K-9 Country Inn per una valutazione indipendente. Air Canada non è coinvolta nella valutazione stessa. È previsto un costo per questa valutazione, gestito da K-9 Country Inn. Una volta superata la valutazione, il cliente riceve un certificato ufficiale K-9 Country Inn e una tessera di identificazione con foto, che gli agenti di Air Canada possono verificare tramite il database di K-9 Country Inn”, conclude Air Canada.

SAS: ACCORDO QUADRO CON IL SETTORE PUBBLICO SVEDESE – SAS informa: “I dipendenti degli enti pubblici, delle autorità locali, degli istituti di istruzione superiore e delle università svedesi continueranno a viaggiare con SAS. L’Agenzia svedese per gli affari amministrativi e finanziari ha infatti assegnato a SAS l’accordo quadro “Flygresor Utrikes 2026″, che copre i viaggi d’affari internazionali del settore pubblico per i prossimi quattro anni. L’accordo entrerà in vigore il 12 dicembre 2026. L’appalto riguarda i viaggi d’affari internazionali verso destinazioni in Europa e nel continente europeo. A SAS sono state assegnate tutte le rotte per le quali la compagnia ha presentato un’offerta. L’accordo quadro garantisce inoltre l’accesso ad altre destinazioni e classi di servizio di SAS, offrendo maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio. L’accordo quadro dell’SAF per i viaggi aerei internazionali è uno dei maggiori appalti di viaggio statali, con un fatturato totale stimato di circa 3 miliardi di corone svedesi durante il periodo di validità dell’accordo”. “Le autorità e gli enti pubblici svedesi necessitano di collegamenti affidabili con l’Europa e il resto del mondo: è un prerequisito fondamentale per la competitività globale della Svezia. Da decenni godiamo di questa fiducia e siamo orgogliosi di continuare a farlo. Grazie al nuovo accordo, offriamo l’accesso all’intera nostra rete di rotte con una delle flotte più moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante in Europa. Siamo lieti che il settore pubblico, insieme a gran parte della comunità imprenditoriale svedese, continui a scegliere SAS per i collegamenti internazionali”, afferma Edward Fotheringham, VP Global Sales, SAS. “In qualità di compagnia aerea leader in Scandinavia, SAS offre una delle reti di rotte internazionali più estese dalla Svezia ed è un partner consolidato per le autorità e gli enti svedesi che necessitano di collegamenti internazionali stabili. Nell’aprile 2026, SAS è stata classificata come la compagnia aerea più puntuale al mondo e in Europa nel Cirium OTP report”, conclude SAS.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER VTESS BASE KITS – Saab informa: “L’U.S. Army ha assegnato a Saab un ordine del valore di 22,4 milioni di dollari nell’ambito di un fixed price contract, come previsto dal Bridge to Evolution Synthetic Training Environment Tactical Engagement Simulation Systems Multiple-Award Contract (BEST MAC). Il valore potenziale totale del contratto è di 60,8 milioni di dollari, con una durata di 60 mesi. Nell’ambito del Lotto 2 del contratto BEST MAC, Saab supporterà il programma TESS (Tactical Engagement Simulation Systems) dell’U.S: Army attraverso la fornitura di Vehicle Tactical Engagement Simulation System (VTESS) Base Kits. Questo riconoscimento rafforza il costante impegno di Saab nel fornire capacità di addestramento e simulazione avanzate che migliorano la prontezza operativa e l’efficacia”.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA NUOVE CAPACITA’ C-UAS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha intercettato con successo un Group 3 one-way attack test drone utilizzando un Joint-Air-to-Ground Missile (JAGM) lanciato da un GRIZZLY™ containerized launcher. Il Sanctum™ Counter-Unmanned Aerial System (C-UAS) battle manager e i Fortem R-40 Radars sono stati utilizzati per il rilevamento, il tracciamento e l’ingaggio del drone target”. “La capacità di integrare la collaudata architettura di lancio di GRIZZLY con il Sanctum battle manager in tempi rapidi dimostra come Lockheed Martin stia applicando l’innovazione e la collaborazione tra programmi per fornire rapidamente capacità di difesa”, ha affermato Randy Crites, vice president and general manager of Lockheed Martin Advanced Programs.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER LA SPY-6 FAMILY OF RADARS – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, si è aggiudicata un contratto da 515 milioni di dollari dalla U.S. Navy per la SPY-6 family of radars. Il contratto fa seguito al follow-on to the Integration and Production Support contract, aggiudicato nel giugno 2025, e prevede l’aggiornamento dei Flight IIA con la variante SPY-6(V)4. In base all’assegnazione esclusiva del contratto, Raytheon continuerà a fornire supporto per la famiglia di radar SPY-6 alla U.S. Navy, incluso il governo tedesco, con la possibilità di estendere la fornitura ad altri paesi nell’ambito del Foreign Military Sales program”. “Con oltre un decennio di comprovato successo, lo SPY-6 rimane il radar più avanzato della U.S. Navy, fornendo alla flotta una capacità di rilevamento senza pari e una prontezza operativa multi-missione”, ha dichiarato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon.

UNITED: NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI MAJOR NORTHEAST AIRPORT PER NUMERO DI VOLI PUNTUALI – United informa: “Newark Liberty International (EWR) è in testa alla classifica dei principali aeroporti del Nord-Est per numero di voli in orario nel 2026. Un risultato notevole, considerando la posizione dell’aeroporto circa un anno fa. United Airlines, la principale compagnia aerea a Newark (EWR), ha registrato il suo best-ever on-time rate ad aprile e maggio, trasportando quasi 5,8 milioni di passeggeri. La compagnia aerea ha iniziato l’estate con il piede giusto, trasportando un record di tre milioni di passeggeri in tutta la sua rete durante il weekend del Memorial Day, con quasi il 70% dei clienti arrivati in orario. La compagnia aerea prevede oltre 53 milioni di viaggiatori quest’estate e continua a fidelizzare la clientela investendo in prodotti e servizi a bordo, nonché in tecnologie all’avanguardia come Starlink e l’app United Mobile. La scorsa primavera, EWR ha dovuto affrontare una serie di problemi concomitanti che hanno causato ritardi, deviazioni e cancellazioni significativi. L’ U.S. Secretary of Transportation Sean Duffy e il Federal Aviation Administration (FAA) sono intervenuti migliorando il personale, aggiornando la tecnologia dell’aeroporto e, soprattutto, limitando i voli per garantire che gli orari in partenza da Newark corrispondano alla reale capacità dell’aeroporto”. “Newark ha operato meglio che mai e questo è il risultato diretto delle azioni intraprese dal Segretario Duffy e dalla FAA, nonché della professionalità, della dedizione e della cura dei nostri quasi 15.000 dipendenti locali”, ha dichiarato l’United CEO, Scott Kirby. “Newark è il fiore all’occhiello del nostro international network e funge da porta d’accesso globale a decine di destinazioni internazionali. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo qui e in tutto il Paese per offrire un’esperienza eccellente e portare i nostri clienti a destinazione in modo sicuro e puntuale”. “Migliaia di dipendenti United contribuiscono al funzionamento di Newark, che collega i clienti a quasi 320 città in Nord, Centro e Sud America e nei Caraibi, incluse 120 destinazioni con un solo scalo. Newark funge da porta d’accesso fondamentale al global network di United, offrendo voli diretti verso 42 destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e India – più destinazioni transatlantiche di qualsiasi altra compagnia aerea in partenza dall’area di New York. L’hub collega i clienti United a 15 destinazioni non servite da altre compagnie aeree statunitensi, tra cui i collegamenti recentemente inaugurati per Spalato (Croazia), Bari (Italia), Glasgow (Scozia) e Santiago de Compostela (Spagna). Oltre alle nuove rotte inaugurate quest’estate, a partire dal 4 settembre United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti tra Newark/New York e Seoul (Corea del Sud). A ottobre, la compagnia sarà anche l’unica nell’area di New York a offrire voli per St. Croix, Isole Vergini Americane”, conclude United.

BRITISH AIRWAYS LANCIA AVOS-ONLY FLIGHT PER REYKJAVIK E TENERIFE – British Airways informa: “British Airways ha annunciato la sua ultima offerta di Avios-Only flights, offrendo ai membri di The British Airways Club la possibilità di scegliere tra il sole autunnale di Tenerife o una fresca fuga islandese a Reykjavík durante la pausa scolastica di ottobre. Disponibili esclusivamente per i membri di The British Airways Club, i posti saranno prenotabili a partire da oggi, 3 giugno, con tutti gli Euro Traveller seats disponibili a £5 più 33.500 Avios andata e ritorno, oppure £40 più 60.000 Avios andata e ritorno in Club Europe, bagaglio registrato incluso. Per chi desidera sfruttare al meglio la pausa scolastica di ottobre, i dedicated Avios-Only services partiranno da London Heathrow per Tenerife, Isole Canarie, il 24 ottobre 2026, con ritorno il 31 ottobre 2026. Per una fuga di metà semestre completamente diversa, i membri possono scegliere di volare da London Heathrow a Reykjavík, con partenza il 25 ottobre 2026 e ritorno il 1° novembre 2026. Lanciati nel 2023, gli Avios-Only flights sono servizi dedicati su cui ogni posto, in ogni classe, è acquistabile esclusivamente con la valuta premio della compagnia aerea, Avios. Da allora, British Airways ha operato oltre 50 voli dedicati verso destinazioni in Europa, nei Caraibi, in Africa e in Medio Oriente”. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare i nostri ultimi Avios-Only flight. Che si tratti di godersi il caldo sole autunnale di Tenerife o di vivere un’indimenticabile avventura islandese a Reykjavík, questi voli dedicati offrono ai nostri clienti più opportunità per sfruttare al meglio i propri Avios”. Adam Daniels, CEO, IAG Loyalty, ha affermato: “Gli Avios-Only flights continuano a riscuotere un enorme successo tra i membri. Con tutti i posti prenotabili utilizzando gli Avios, questi voli sono un ottimo esempio di come continuiamo a offrire ai membri più modi per riscattare i propri Avios per viaggi ed esperienze memorabili”. “I clienti titolari di una British Airways American Express Credit Card hanno anche la possibilità di utilizzare i loro Companion Vouchers per prenotare posti sugli Avios-Only flights. Questi danno diritto a un secondo posto senza costi aggiuntivi in Avios, con solo il pagamento di tasse e supplementi, oppure, per chi viaggia da solo, a uno sconto del 50% sulla Avios fare”.

L’EASA RILASCIA L’ULTIMA VERSIONE DEL SUO CONCEPT PAPER ON AI – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la Proposed Issue 03 del suo Concept Paper on Artificial Intelligence (AI), ora aperto per un periodo di consultazione di 10 settimane. Questo è il final Concept Paper previsto dalla EASA Artificial Intelligence Roadmap 2.0. Basandosi sulla Issue 02, che esplorava Level 1 AI (‘human augmentation/assistance’) e Level 2 AI (‘human-AI cooperation and collaboration’), questa nuova proposta completa l’ambito tecnico previsto dalla EASA AI Roadmap 2.0. Amplia ulteriormente il framework of technical guidance e affronta additional AI techniques, inclusi reinforcement learning and symbolic AI. Esplora anche le Level 3 AI applications, corrispondenti a ‘advanced automation’. L’Issue 03 rappresenta un importante spunto di riflessione per la comunità aeronautica. Sebbene la pubblicazione della proposed Issue 03 rappresenti un nuovo importante passo nell’attuazione della EASA AI Roadmap 2.0, non è la fine del percorso: dopo la fase di consolidamento, l’EASA continuerà a collaborare con le parti interessate a supporto della AI strategy for aviation. L’EASA desidera ringraziare tutte le parti interessate che hanno contribuito alla preparazione di questa importante pubblicazione e attende con interesse di ricevere feedback durante il periodo di consultazione”.

LOCKHEED MARTIN PORTA AVANTI L’OFFERTA PrSM INCREMENT 4 VERSO I FLIGHT TEST – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin, L3Harris e l’U.S. Army hanno completato con successo un’importante tappa nello sviluppo del sistema di propulsione avanzato per l’offerta di Lockheed Martin relativa al missile Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4. Durante un recente test, il missile in fase di sviluppo ha dimostrato un passaggio impeccabile dal booster al ramjet all’interno della L3Harris specialized high-speed-air-breathing propulsion facility, convalidando così la transizione del sistema di propulsione”.

IL CANADA ACQUISISCE I SISTEMI HIMARS DI LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin informa: “Il governo canadese ha annunciato l’acquisto di 26 Lockheed Martin High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), insieme a un comprehensive ten-year industrial and economic plan, contribuendo a una base industriale della difesa sicura e solida”.