SACBO celebra il “Bike Future Challenge”

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, mercoledì 3 giugno 2026, SACBO ha organizzato nella sede dell’Aero Club Bergamo l’evento conclusivo della prima edizione del progetto “Bike Future Challenge”, iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile che ha coinvolto gli istituti superiori della provincia di Bergamo.

“L’appuntamento ha rappresentato il momento finale di un percorso sviluppato nell’intero anno scolastico, durante il quale gli studenti hanno partecipato alle visite formative organizzate in aeroporto e ai momenti di approfondimento dedicati alle politiche di sostenibilità adottate dallo scalo, sviluppando elaborati e proposte innovative.

All’evento conclusivo hanno partecipato circa 250 studenti e ogni scuola ha avuto a disposizione uno stand dedicato per presentare il proprio progetto attraverso materiali visivi, prototipi, video e contenuti multimediali. Diplomi e riconoscimenti sono stati consegnati.

Il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, intervenuto per la consegna dei diplomi e riconoscimenti a IISS Ettore Majorana, Centro Studi Leonardo da Vinci, ITC Vittorio Emanuele II, ENGIM Lombardia E.T.S. e ABF Azienda Bergamasca Formazione, ha espresso compiacimentoper la particolare attenzione che gli studenti hanno dedicato alle infrastrutture e ai servizi aeroportuali per la mobilità ciclabile e il cicloturismo. Milan Bergamo Airport, primo aeroporto italiano certificato bike friendly, dispone infatti di una bike room e di servizi specifici per l’accoglienza dei cicloturisti, nell’ottica di una crescente integrazione tra trasporto aereo e mobilità dolce”, afferma SACBO.

“Il Gruppo SACBO è impegnato a sviluppare numerose iniziative orientate alla riduzione dell’impatto ambientale e alla diffusione di comportamenti sostenibili”, ha ricordato il presidente di SACBO, Giovanni Sanga. “Il recente conseguimento della certificazione Gold Bike Friendly conferma un impegno concreto nella promozione dell’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile, capace di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, al miglioramento della qualità dell’ambiente e al benessere delle persone”.

“Nell’ambito del progetto “Bike Future Challenge”, gli studenti dell’IISS Ettore Majorana hanno realizzato video, presentazioni, brochure, locandine e pagine interattive dedicate alla mobilità sostenibile e al progetto SACBO Bike Friendly, approfondendo i temi della ciclabilità, dei collegamenti aeroporto-territorio e della sostenibilità ambientale. Sono stati inoltre sviluppati un prototipo di cargo bike per il trasporto bagagli e un plastico territoriale dedicato alla rete ciclabile tra Bergamo e l’aeroporto.

Gli studenti del Centro Studi Leonardo Da Vinci hanno realizzato una locandina promozionale e una pagina interattiva dedicate alla mobilità sostenibile e all’uso della bicicletta in città, con particolare attenzione al coinvolgimento del territorio e alla promozione di comportamenti sostenibili.

Gli allievi di ABF Azienda Bergamasca Formazione hanno progettato una barretta energetica ispirata ai prodotti del territorio, unendo sostenibilità, ricerca alimentare e attenzione all’equilibrio nutrizionale.

Inoltre, nel corso della giornata conclusiva, si sono svolti workshop “peer to peer” tra studenti dei diversi istituti scolastici e laboratori esperienziali dedicati alla mobilità sostenibile. Gli studenti hanno potuto approfondire il funzionamento di un aeromobile grazie agli istruttori certificati dell’Aeroclub Bergamo Guido Taramelli, riflettendo sul rapporto tra trasporto aereo e sostenibilità, mentre esperti di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) hanno guidato attività dedicate alla ciclabilità, alla sicurezza e alla mobilità sostenibile. Visit Bergamo ha proposto inoltre workshop dedicati all’accoglienza turistica, alla ciclabilità e al cicloturismo, anche in lingua inglese.

Con il progetto “Bike Future Challenge”, SACBO conferma il proprio ruolo come attore attivo nello sviluppo sostenibile del territorio, promuovendo una cultura della mobilità innovativa e responsabile capace di coniugare ambiente, infrastrutture, turismo e formazione delle nuove generazioni”, conclude SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)