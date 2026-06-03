Air France, KLM e Transavia confermano la disponibilità di carburante per l’estate 2026

Le compagnie aeree di Air France-KLM Group (Air France, KLM e Transavia) si stanno preparando attivamente per l’alta stagione estiva e, sebbene le questioni relative alla disponibilità di carburante abbiano attirato l’attenzione dei media fin dalla primavera, le informazioni attualmente disponibili consentono alle compagnie del Gruppo di confermare che saranno in grado di operare regolarmente il loro programma di voli quest’estate.

Benjamin Smith, Amministratore Delegato di Air France-KLM, ha dichiarato: “Air France, KLM e Transavia trasporteranno tutti i loro clienti quest’estate. Monitoriamo costantemente la disponibilità di carburante nelle destinazioni che serviamo e, come evidenziato nelle ultime settimane dai governi francese e olandese, tutti gli indicatori sono positivi per l’alta stagione dei viaggi di luglio e agosto. Durante questo periodo, le nostre compagnie opereranno quasi 2.200 voli giornalieri verso oltre 320 destinazioni in tutto il mondo. I nostri team sono pienamente mobilitati per accogliere i nostri clienti, che hanno già viaggiato in gran numero durante i periodi festivi di maggio in Francia e nei Paesi Bassi”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)