Emirates dà nuova vita a 88.000 kg di plastica proveniente dai servizi di bordo

Emirates, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che ricorre il 5 giugno, celebra i risultati del proprio programma di ‘riciclo a ciclo chiuso’, lanciato nel giugno 2023.

“Nell’ultimo anno, la compagnia aerea ha recuperato e dato nuova vita a oltre 88.000 chilogrammi di plastica proveniente dagli articoli utilizzati per il servizio pasti in Economy Class, trasformandola in nuovi prodotti destinati all’impiego a bordo.

A conferma del suo impegno per la tutela dell’ambiente, Emirates ha investito oltre 50 milioni di dirham (3,6 milioni di dollari USA / circa 12,5 milioni di euro) nello sviluppo di un modello produttivo circolare per gli articoli utilizzati nel servizio di ristorazione a bordo. Vassoi, pirofile, piatti per snack e ciotole della Economy Class danneggiati o non più utilizzabili vengono raccolti al termine dei voli, puliti, controllati e inviati a uno stabilimento specializzato di Dubai, dove vengono trasformati in nuovi articoli per il servizio pasti contenenti fino al 25% di materiale riciclato. I prodotti vengono quindi restituiti a Emirates Flight Catering e reintrodotti a bordo di migliaia di voli della compagnia.

Con milioni di vassoi, ciotole e piatti utilizzati ogni anno in tutta la sua rete globale, Emirates contribuisce attivamente ai principi dell’economia circolare, riducendo in modo significativo i rifiuti di plastica destinati alle discariche e abbattendo le emissioni legate al trasporto grazie a processi di riciclo e produzione locale”, afferma Emirates.

“Il programma è realizzato in collaborazione con deSter FZE UAE, azienda leader nella fornitura di articoli per il servizio di bordo nel settore dell’aviazione e specializzata nei processi produttivi a ciclo chiuso. deSter fa parte della rete CE100, che riunisce alcune delle principali organizzazioni mondiali attive nell’economia circolare, e ha ottenuto la certificazione di sostenibilità Gold di EcoVadis, uno dei più autorevoli sistemi internazionali di valutazione delle performance ESG. Lo stabilimento integra, inoltre, diversi elementi di progettazione sostenibile, tra cui l’impiego di energia solare, sistemi efficienti di gestione delle risorse idriche e pratiche volte alla riduzione degli sprechi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)