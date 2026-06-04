Norwegian nominata la compagnia aerea più puntuale d’Europa in vista dell’intensa stagione estiva

Secondo l’ultimo On-Time Performance (OTP) rankings di Cirium, azienda leader nell’analisi del settore aeronautico, Norwegian è stata nominata la compagnia aerea più puntuale d’Europa per il mese di maggio 2026.

Con un on-time performance score dell’88,58%, misurato da Cirium, Norwegian si è classificata al primo posto tra tutte le compagnie aeree europee, a conferma delle solide prestazioni operative e dell’affidabilità della compagnia in vista dell’alta stagione estiva.

“Siamo molto orgogliosi di essere riconosciuti come la compagnia aerea più puntuale d’Europa. Per i nostri clienti, la puntualità significa la certezza che il loro viaggio si svolgerà secondo i piani. Questo risultato riflette gli sforzi mirati che abbiamo compiuto nel tempo per rafforzare le nostre operazioni e offrire un’esperienza di viaggio affidabile e prevedibile”, afferma Henrik Fjeld, Chief Operations Officer, Norwegian.

Negli ultimi tre mesi, Norwegian ha operato quasi il 100% dei suoi voli programmati. La combinazione di elevata puntualità e regolarità evidenzia la resilienza e la stabilità delle operazioni della compagnia aerea in vista del periodo di viaggi più intenso dell’anno.

“La puntualità è importante, ma è solo una parte del quadro generale. Un’elevata regolarità significa che garantiamo i voli che mettiamo in vendita e che le nostre operazioni offrono prestazioni costanti giorno dopo giorno. Raggiungere la più alta puntualità in Europa, operando al contempo oltre il 99% dei voli schedulati, è una chiara dimostrazione di un’operatività solida e ben funzionante”, afferma Henrik Fjeld.

Per Norwegian, il Cirium ranking rappresenta un importante riconoscimento del lavoro a lungo termine svolto in tutta l’azienda per rafforzare le prestazioni operative, migliorare l’efficienza e creare una compagnia aerea più resiliente.

“Essere nominati la compagnia aerea più puntuale d’Europa è innanzitutto un riconoscimento della dedizione e della professionalità dei nostri colleghi a bordo, a terra e in tutta l’organizzazione. Ogni partenza e ogni arrivo in orario sono il risultato di un lavoro di squadra, di un impegno e di un’eccellenza operativa. Questo traguardo ci offre una solida base di partenza in vista dei mesi più intensi dell’anno”, conclude Fjeld.

A maggio Norwegian Group ha trasportato 2,6 milioni di passeggeri

Nel mese di maggio Norwegian Group ha trasportato un totale di 2,62 milioni di passeggeri. Di questi, Norwegian ha registrato 2,25 milioni di passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 364.000.

Le prestazioni operative di Norwegian sono rimaste solide, con una regolarità del 99,7% e una puntualità in aumento all’89,8%.

“Sono lieto che abbiamo offerto un altro mese di ottime prestazioni operative ai passeggeri che hanno viaggiato con Norwegian e Widerøe a maggio. L’elevata regolarità e la puntualità sono importanti per tutti i nostri clienti. Questi risultati dimostrano che la nostra attenzione all’affidabilità sta dando i suoi frutti in vista dell’intensa stagione estiva”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

La capacità offerta (ASK) di Norwegian a maggio è incrementata del 5% rispetto a maggio 2025. Il traffico passeggeri effettivo (RPK) è incrementato del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A maggio Norwegian ha operato con una media di 93 aeromobili. Il load factor è stato influenzato dall’aumento della produzione di questo mese, attestandosi all’81,5%, in calo di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La regolarità, ovvero la percentuale di voli programmati effettivamente effettuati, è stata del 99,7%, mentre la puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’89,8%, con un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Sia la regolarità che la puntualità si sono posizionate tra le migliori compagnie aeree europee per il mese di maggio.

“Pur prevedendo un considerevole aumento della capacità nei prossimi mesi, soprattutto a giugno, continuiamo a registrare una domanda complessivamente positiva su tutta la nostra rete. Molte delle nostre rotte più popolari registrano un rapido esaurimento dei posti e continuiamo a offrire un’elevata capacità e un ottimo rapporto qualità-prezzo in molti mercati. Questo garantisce ai nostri clienti un’ampia scelta e tariffe competitive”, ha dichiarato Geir Karlsen.

La capacità offerta (ASK) di Widerøe è incrementata del 2% rispetto all’anno precedente. Il traffico passeggeri effettivo (RPK) è aumentato del 4% rispetto a maggio 2025. Il load factor è stato del 69,7%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La regolarità, ovvero la percentuale di voli programmati effettivamente effettuati, è stata del 98,6%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 95,7%, con un incremento di 2,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Né Norwegian né Widerøe hanno cancellato un singolo volo a causa dell’aumento dei prezzi del carburante. Entrambe le compagnie aeree si impegnano a fornire un servizio affidabile e prevedibile, garantendo ai clienti la possibilità di viaggiare con fiducia durante l’alta stagione estiva.

“Siamo soddisfatti della puntualità e della regolarità registrate a maggio. Offrire un servizio affidabile e competitivo è fondamentale per i nostri clienti e continuiamo a concentrarci sull’efficienza operativa e sul mantenimento di un’offerta interessante su tutta la nostra rete”, ha dichiarato Tore Jenssen, CEO di Widerøe.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)