News Brevi – 04.06.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA OLBIA A GENOVA CON VELIVOLO DEL 31° STORMO – Si è concluso nella tarda serata del 03 giugno 2026 il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di 8 anni, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Olbia alla struttura ospedaliera di Genova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Il G650 ha raggiunto l’aeroporto di Olbia, dove il bambino, proveniente dal Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II, è stato subito imbarcato insieme ad un accompagnatore e ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Gaslini” per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PROTOCOLLI DI INTESA TRA AEROPORTI DI PUGLIA E GLI AEROPORTI DI BRATISLAVA E KOSICE – Aeroporti di Puglia informa: “Un nuovo tassello nel percorso di avvicinamento tra la Puglia e la Repubblica di Slovacchia. È l’obiettivo dei Protocolli d’Intesa firmati nel pomeriggio in Comune a Bari tra Aeroporti di Puglia e gli aeroporti slovacchi di Bratislava e Košice, al termine di un lavoro avviato oltre un anno fa da AdP, con l’intento di rafforzare e strutturare una collaborazione stabile tra i rispettivi territori. A siglare i Memorandum il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e per l’Aeroporto di Kosice Tomas Jancus, membro del Consiglio di Amministrazione e Vicedirettore Generale, per l’aeroporto di Bratislava Dusan Novota, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale. La firma consolida un intenso lavoro diplomatico e istituzionale avviato da tempo da Aeroporti di Puglia, che sin da subito ha creduto nel valore strategico di una collaborazione con la Repubblica slovacca tanto da lavorare perché si attivasse un collegamento diretto tra Bari e Bratislava che oggi è operato da Ryanair. Un impegno costante che ha consentito di consolidare rapporti già esistenti, valorizzare la connettività aerea tra i due Paesi e creare le condizioni per nuove opportunità di sviluppo economico, turistico, culturale e sociale”.

LUFTHANSA GROUP ACCOGLIE CON FAVORE L’ABOLIZIONE DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER I CITTADINI INDIANI IN GERMANIA – Lufthansa Group informa: “Lufthansa Group accoglie con favore la decisione della Repubblica Federale di Germania di abolire l’airport transit visa requirements per i cittadini indiani che viaggiano verso paesi terzi attraverso gli aeroporti tedeschi, a partire dal 3 giugno 2026. Questo cambiamento di politica, annunciato dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Nuova Delhi, renderà i viaggi attraverso i principali hub tedeschi più agevoli per i passeggeri indiani e rafforzerà ulteriormente i collegamenti aerei tra India, Germania e il resto del mondo”. “In qualità di maggiore gruppo aereo europeo in India, Lufthansa Group opera attualmente oltre 70 voli settimanali tra India ed Europa ed è presente sul mercato indiano da oltre sessant’anni. Nell’anno del suo centenario, il Gruppo sta ulteriormente rafforzando il suo impegno in India attraverso investimenti costanti ed espansione della rete. Ciò include l’implementazione delle pluripremiate cabine Allegris di Lufthansa su ulteriori voli operati con Boeing 787-9 da Delhi e Hyderabad, il lancio del primo servizio diretto SWISS tra Bengaluru e Zurigo nell’orario invernale 2026 e l’introduzione di FOX (Future Onboard Experience) su tutte le cabine a lungo raggio. FOX è un upgrade premium disponibile su tutte le cabine, incentrato su scelta, comfort e personalizzazione, che offre “Lufthansa Signature Moments” con l’obiettivo di ridefinire i viaggi a lungo raggio. Per soddisfare la crescente domanda, Lufthansa e SWISS stanno inoltre aumentando la capacità con extra SWISS A330 frequencies tra Delhi e Zurigo e potenziando i Lufthansa Airbus A380 services tra Mumbai e Monaco”, prosegue Lufthansa Group. “L’India è il più grande mercato intercontinentale di Lufthansa Group nella regione Asia-Pacifico e svolge un ruolo fondamentale nella rete globale del Gruppo. L’introduzione del transito aeroportuale senza visto per i cittadini indiani che viaggiano via Germania verso altre destinazioni semplificherà i viaggi, migliorerà la connettività e rafforzerà ulteriormente il ruolo della Germania come porta d’accesso principale tra l’India, l’Europa e il resto del mondo”, conclude Lufthansa Group.

SIGLATO A ROMA L’ACCORDO TRA AERONAUTICA MILITARE E FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO – Il 29 maggio a Palazzo Aeronautica, la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) e l’Aeronautica Militare hanno siglato un importante accordo finalizzato alla promozione, alla valorizzazione e allo sviluppo del settore giovanile del tiro a volo, con particolare riferimento alle discipline olimpiche del Trap (Fossa Olimpica) e dello Skeet. L’intesa, sottoscritta dal Presidente della FITAV, On. Luciano Rossi, e dal Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, nella sua veste di Presidente del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, consolida una sinergia strutturata con la Federazione, ponendo le basi per un modello integrato di sviluppo del talento giovanile su scala nazionale. Grazie all’accordo, la FITAV e l’Aeronautica Militare collaboreranno attivamente per favorire l’inserimento dei giovani atleti della Sezione Giovanile A.M in progetti utili a garantire uno sviluppo armonico e sostenibile nella pratica del tiro, in coerenza con i valori educativi dello sport e della Forza Armata. “Questo accordo rappresenta un tassello fondamentale per il futuro delle nostre discipline”, ha dichiarato il Presidente della FITAV, On. Rossi. “La collaborazione con l’Aeronautica Militare ci permette di offrire ai nostri giovani tiratori un percorso di crescita d’eccellenza, valorizzando non solo l’aspetto tecnico-agonistico e la precisione millimetrica richiesta dalla nostra disciplina, ma anche la dimensione educativa, sociale e il benessere dello sportivo. Lavorare sui vivai significa investire concretamente sul domani delle discipline olimpiche che tante soddisfazioni regalano all’Italia”. Il Generale Floreani ha espresso grande soddisfazione per la firma dell’accordo, evidenziando come l’istituzione e il potenziamento delle Sezioni Giovanili di tiro a volo del Centro Sportivo Aeronautica Militare rappresentino un elemento chiave nella strategia della Forza Armata per la promozione dello sport d’eccellenza. “Attraverso questa collaborazione – ha sottolineato – intendiamo offrire ai giovani un percorso strutturato, capace di coniugare crescita sportiva, formazione valoriale e senso di appartenenza, contribuendo al contempo al prestigio del movimento sportivo nazionale”. L’accordo si inserisce in una visione strategica condivisa che mira a rafforzare la filiera tecnico-sportiva del tiro a volo, attraverso l’individuazione precoce dei talenti, la loro progressiva valorizzazione e l’accompagnamento verso l’alto livello. In questo contesto, il Centro Sportivo A.M. si conferma un polo di eccellenza capace di coniugare preparazione sportiva, formazione educativa e crescita personale. L’iniziativa rafforza ulteriormente il ruolo dell’Aeronautica Militare quale attore di riferimento nel sistema sportivo italiano, in grado di contribuire in modo concreto allo sviluppo delle discipline olimpiche e alla formazione delle future generazioni di atleti, in un’ottica di sinergia istituzionale e di servizio al Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TRAFFICO PASSEGGERI IN CONTINUA CRESCITA SUGLI AEROPORTI PUGLIESI – Anche nel mese di maggio dati in forte crescita per il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Un risultato in linea con le aspettative, a conferma del trend positivo già evidenziatosi da inizio anno, che consolida l’eccellente posizionamento della rete aeroportuale pugliese nel contesto nazionale. Su base annua i passeggeri in arrivo e partenza sulla rete aeroportuale regionale sono stati 4.416.966, in crescita del 9,6% rispetto ai primi cinque mesi del 2025. Particolarmente significativo il dato riferito ai passeggeri di linea internazionale che a Brindisi sono stati 306.844 (+ 23,2%) e a Bari 1.729.597 (+21,3%). Nel mese di maggio i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.263.179, il 14,6% in più rispetto a 1.102.115 di maggio 2025. Assolutamente in linea tra loro i dati riferiti agli aeroporti di Bari e Brindisi che registrano, rispettivamente, un incremento del 15,4% e del 13,4%. Anche il dato riferito ai passeggeri di linea internazionale mantiene lo stesso equilibrio, con un +25,3% su Brindisi e +26,2% su Bari rispetto a maggio 2025.

AEROPORTO DI PALERMO: MAGGIO ANCORA DA RECORD – L’Aeroporto di Palermo informa: “A maggio è ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, che nel ponte del 2 giugno (da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno), ha visto il passaggio di 171 mila viaggiatori, l’11,50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (153.331). Nel lungo fine settimana a cavallo tra maggio e giungo crescono del 10,5% anche i voli (1.091). Resta stabile il flusso dei passeggeri dei voli domestici (98.960) +0,33%, mentre per i passeggeri dei voli internazionali si registra l’impennata del 31,5% (72.005 contro 54.759 mila dello scorso anno) e +29,65% di voli (446 contro 334 del 2025). Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a maggio il totale dei passeggeri in transito sarà di 970 mila passeggeri, l’8,5% in più rispetto a maggio 2025”.

IBERIA INAUGURA UNA NUOVA ROTTA VERSO BUCAREST – Il primo volo Iberia per Bucarest è decollato questo mercoledì dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La capitale rumena, una delle destinazioni emergenti più attraenti dell’Europa orientale, sarà servita da due voli settimanali a partire dal 3 giugno, fino al 30 settembre. Iberia collegherà le due capitali il mercoledì e la domenica, offrendo oltre 12.700 posti per tutta l’estate. Questa nuova rotta risponde al crescente interesse turistico per la Romania e rappresenta un collegamento che non solo unisce due città, ma faciliterà anche i collegamenti da Bucarest verso il Nord e il Sud America attraverso l’hub di Madrid. Bucarest, insieme a Tivat (Montenegro), fa parte delle nuove rotte stagionali della compagnia aerea, offrendo ai clienti opzioni di viaggio innovative in aggiunta ai collegamenti già consolidati. Entrambe le destinazioni rientrano nel Plan de Vuelo 2030, la roadmap con cui Iberia sta guidando la sua crescita e consolidando Madrid come importante hub di collegamento tra Europa e Americhe. La compagnia aerea rimane fedele ai suoi clienti e al Plan de Vuelo 2030, nonostante la situazione internazionale che ha portato a un aumento dei prezzi del carburante. “Bucarest è una destinazione emergente con uno straordinario potenziale turistico ed economico. Con l’apertura di questa nuova rotta, non solo rispondiamo alla crescente domanda dei viaggiatori spagnoli che desiderano scoprire la ricchezza culturale e naturale della Romania, ma rafforziamo anche il ruolo di Madrid come principale ponte di collegamento tra l’Europa orientale e le Americhe”, afferma María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Rete e Alleanze di Iberia.

AIR CANADA SI AGGIUDICA TRE RICONOSCIMENTI AI 2026 FREDDIE AWARDS – Air Canada informa: “Aeroplan di Air Canada è stato nuovamente riconosciuto come uno dei principali programmi fedeltà per i viaggiatori, aggiudicandosi tre top honours ai 35th annual Freddie Awards nella Americas region: Program of the Year, Best Redemption Ability, Best Promotion for its Accelerate Your Way to Status campaign. Questo è il quarto anno consecutivo in cui Aeroplan vince ai Freddie Awards”. “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati premiati ancora una volta ai prestigiosi Freddie Awards”, ha dichiarato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty & Product at Air Canada. “Questo riconoscimento è particolarmente significativo per noi perché viene assegnato dai nostri membri, la cui fedeltà e il cui feedback continuano a guidarci. È anche una testimonianza del lavoro instancabile e dell’impegno del nostro team Aeroplan, che ci permette di continuare a offrire un programma di eccellenza ai nostri membri”. “Air Canada Aeroplan ha ottenuto il riconoscimento dei frequent flyer per Best Promotion, Best Redemption Ability e per essere stato votato Program of the Year in the Americas”, afferma Gary Leff, Co-Organizer of the Freddie Awards. “Aeroplan offre costantemente premi a prezzi ragionevoli. Non applica supplementi carburante ai riscatti Air Canada ed è possibile prenotare facilmente i premi sul loro sito web. Inoltre, ha più compagnie aeree partner con cui riscattare i punti rispetto a qualsiasi altro programma. I suoi membri riconoscono chiaramente l’eccezionale valore di far parte del programma Aeroplan”.

ONEWORLD E TAJ INNERCIRCLE – NEUPASS LANCIANO LA PRIMA GLOBAL AIRLINE ALLIANCE AND HOTEL LOYALTY PARTNERSHIP – oneworld informa: “oneworld ha presentato una partnership di fidelizzazione senza precedenti con il luxury hospitality brand Indian Hotels Company (IHCL). L’accordo segna la prima collaborazione in ambito di fidelizzazione tra un’alleanza aerea globale e un gruppo alberghiero e include i marchi Taj, Claridges Collection, Brij, SeleQtions, Clarks, Gateway, Vivanta, Ginger, Tree of Life e amã Stays & Trails”. “Siamo lieti di unire la più importante airline alliance al mondo con Taj InnerCircle – NeuPass di IHCL. I nostri membri possono ora usufruire dei rinomati marchi di IHCL, tra cui l’iconico Taj, con la sua tradizione di lusso, in una partnership unica nel suo genere che estende il valore della fidelizzazione oneworld oltre i viaggi aerei”, ha dichiarato Ole Orvér, CEO di oneworld. “Con 10 milioni di clienti internazionali che ogni anno viaggiano da e per l’India con le compagnie aeree membre di oneworld, questa partnership riconosce e premia i nostri clienti in un mercato globale chiave”. L’accordo offre a tutti i membri dei programmi fedeltà oneworld Emerald, Sapphire e Ruby l’accesso a sconti esclusivi sui soggiorni presso le strutture del portfolio globale di IHCL, oltre a vantaggi esclusivi all’interno delle singole strutture, tra cui esperienze di ristorazione e benessere, prenotando tramite i canali dedicati ai partner. “La nostra partnership con oneworld segna l’unione di due leader globali per ridefinire l’intersezione tra viaggi e ospitalità, segnalando un cambiamento verso ecosistemi più integrati”, ha dichiarato Puneet Chhatwal, Managing Director & CEO, IHCL. “Con l’espansione della presenza internazionale di Taj, questa alleanza rafforzerà la nostra capacità di raggiungere un pubblico globale più ampio, unendo la portata globale alla calorosa ospitalità indiana per creare un’offerta attraente in tutti i mercati”. “La partnership tra i programmi fedeltà collega la rete globale di oneworld, che conta quasi 1.000 destinazioni, con il portfolio di IHCL, che comprende oltre 630 hotel in quattro continenti. Tra questi figurano gli iconici Taj Mahal Palace di Mumbai e Taj Lake Palace di Udaipur, nonché strutture rinomate come The Pierre di New York e St. James Court Hotel di Londra. Insieme, le compagnie aeree membre di oneworld offrono un’ampia rete in India, con 11 compagnie che servono 17 città del paese, collegando destinazioni in Asia, Europa, Nord America e Medio Oriente”, prosegue oneworld. “Il marchio iconico di IHCL, Taj, con la sua eccezionale reputazione, e il servizio di alto livello di Taj InnerCircle – NeuPass completano l’offerta premium delle compagnie aeree oneworld”, ha dichiarato Roger Blackburn, vice president of Commercial and Loyalty for oneworld. “Questa collaborazione evidenzia come la proposta di valore per il cliente in un determinato mercato possa essere notevolmente migliorata attraverso partnership uniche, estendendo l’ospitalità oltre il volo per creare esperienze più ricche e gratificanti a terra”.

IBERIA LANCIA LA SUA APP SU CHAT GPT – Iberia informa: “Iberia lancia oggi la sua app su ChatGPT, l’ultima evoluzione della sua esperienza conversazionale basata sull’intelligenza artificiale, in occasione del South Summit, uno dei principali eventi internazionali sull’innovazione e l’imprenditorialità. L’app Iberia su ChatGPT è sviluppata con la tecnologia OpenAI e offre un accesso a esperienze di ricerca più naturali, flessibili e contestualizzate all’interno di ChatGPT. Con questa evoluzione, Iberia continua a esplorare nuovi canali digitali in grado di guidare i clienti dall’ispirazione iniziale fino all’accesso al processo di prenotazione all’interno dell’ecosistema Iberia. L’app Iberia su ChatGPT si adatta alla fase di pianificazione di ogni viaggiatore. Per accedervi, gli utenti possono iniziare la conversazione con “Iberia”; l’app apparirà quindi nella chat e utilizzerà il contesto pertinente per aiutarli a completare l’attività. Al primo utilizzo, verrà chiesto agli utenti di connettere l’app per sapere quali dati possono essere condivisi. Da lì, gli utenti possono cercare voli, chiedere ispirazione per la destinazione o esplorare le opzioni in base alle date, alle preferenze e al tipo di viaggio. L’app è disponibile a livello globale e può essere trovata anche nella directory delle app di ChatGPT”. “In Iberia, intendiamo l’innovazione come un modo per migliorare l’esperienza reale dei nostri clienti. Con l’app Iberia su ChatGPT, compiamo un ulteriore passo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare interazioni più naturali, personalizzate e utili, guidando i viaggiatori dall’ispirazione alla pianificazione del viaggio”, ha dichiarato Ferrán García, Direttore Trasformazione, Innovazione, Dati e IA di Iberia. “Il lancio dell’app Iberia su ChatGPT durante il South Summit rappresenta un ulteriore passo nella strategia di innovazione di Iberia, inquadrata nel suo Plan de Vuelo 2030, e nel suo impegno per l’applicazione dell’intelligenza artificiale all’esperienza del cliente”, conclude Iberia.

ROLLS-ROYCE OTTIENE UN CONTRATTO PER LARGE-SCALE BATTERY STORAGE SYSTEMS IN LETTONIA – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems e Sunly, piattaforma per le energie rinnovabili nella regione baltica, hanno firmato contratti per la costruzione di quattro large-scale battery storage systems in Lettonia, con una capacità totale di 490 MWh. L’accordo è stato annunciato in occasione dell’inaugurazione del nuovo parco solare di Sunly a Valmiera, uno dei primi parchi energetici ibridi in Lettonia. L’impianto mtu EnergyPack di Valmiera entrerà in funzione nel primo trimestre del 2027, mentre i restanti tre siti seguiranno nel corso dello stesso anno. Rolls-Royce si è già aggiudicata ulteriori contratti in Lettonia e Lituania, consolidando la sua posizione di fornitore leader di battery storage systems negli Stati baltici”. Andreas Görtz, President of the Mobile & Sustainable Business Unit at Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Il nostro punto di forza risiede nella fornitura di sistemi integrati di accumulo di energia a batteria ad alte prestazioni. In qualità di general contractor, offriamo ai nostri clienti un unico punto di contatto, che li aiuta a ridurre rischi e complessità, garantire prestazioni redditizie e massimizzare il valore degli asset a lungo termine. Insieme a Sunly, stiamo realizzando large-scale battery storage systems che svolgeranno un ruolo cruciale nel rafforzare la stabilità della rete e la sicurezza energetica nella regione baltica”.

DELTA SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO NEL THE POINT GUY’S BEST AIRLINE REPORT PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “Per l’ottavo anno consecutivo, Delta Air Lines si è aggiudicata il primo posto nel The Points Guy’s 2026 Best Airlines Report. Questo riconoscimento come compagnia aerea numero 1 negli Stati Uniti testimonia l’impegno costante di Delta nell’offrire un’esperienza di viaggio premium, affidabile e incentrata sul cliente, dall’imbarco alla partenza”. “Giunto alla sua decima edizione, il TPG’s Best Airlines Report valuta migliaia di parametri relativi ad affidabilità, esperienza del cliente, programmi fedeltà e rapporto qualità-prezzo per individuare le migliori compagnie aeree americane”, ha dichiarato Brian Kelly. “L’impegno di Delta per l’eccellenza operativa, il servizio premium e la soddisfazione del cliente è ciò che le ha permesso di conquistare la posizione di compagnia aerea numero 1 per l’ottavo anno consecutivo”. “Mentre il settore del trasporto aereo continua a evolversi in un panorama di viaggi dinamico, Delta si distingue per la sua capacità di alzare costantemente l’asticella: investe in tecnologie innovative, amplia la sua offerta premium e fa crescere continuamente la sua rete, il tutto offrendo l’ospitalità distintiva che fidelizza i clienti”, conclude Delta.

DELTA E AMERICAN EXPRESS AGGIUNGONO VALORE ALLE DELTA SKYMILES CARDS – Delta informa: “Delta Air Lines® e American Express® hanno presentato oggi nuovi vantaggi di viaggio per i titolari di carte Delta SkyMiles® idonei, insieme a un design rinnovato per tutte le carte e offerte di benvenuto per i nuovi titolari, offrendo così più valore senza alcun aumento della quota annuale. A partire da oggi, i Basic Delta SkyMiles® Gold, Platinum and Reserve Consumer and Business Card Members, riceveranno un secondo bagaglio registrato gratuito sui voli domestici operati da Delta. Inoltre, i Delta SkyMiles Gold and Gold Business Card Members avranno accesso al credito annuale di 120 dollari per i servizi di ridesharing dopo il rinnovo della carta, che consentirà di ottenere fino a 10 dollari di credito mensile sull’estratto conto per gli acquisti di servizi di ridesharing idonei negli Stati Uniti con fornitori selezionati. Questi aggiornamenti sono pensati per rendere il viaggio più gratificante in ogni sua fase, dall’arrivo in aeroporto alla preparazione della valigia, aiutando al contempo i titolari di carte idonei a ottenere il massimo dalla propria carta. Per celebrare il 30° anniversario della partnership tra Delta SkyMiles® e American Express, i nuovi vantaggi sono accompagnati da un design rinnovato delle carte, inclusa la nuova opzione Grigio Ardesia per le carte Reserve e Reserve Business”.